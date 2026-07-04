শিলিগুড়ির যানজট কমাতে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলার মাঠে পার্কিং, পরিদর্শনে মন্ত্রী শঙ্কর

শিলিগুড়ির যানজট কমাতে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলার মাঠে পার্কিং, পরিদর্শনে মন্ত্রী শঙ্কর
বিধান মার্কেট চত্বরকে 'পার্কি ফ্রি রোড' করার ভাবনা প্রশাসনের ৷ টেন্ডার ডেকে রাস্তার ধারে তৈরি করা বৈধ পার্কিং তোলা নিয়ে সাবধানী শঙ্কর ঘোষ ৷
Published : July 4, 2026 at 4:18 PM IST
শিলিগুড়ি, 4 জুলাই: শিলিগুড়ি শহরের দীর্ঘদিনের সমস্যা যানজট এবং পার্কিং ৷ তাই যানজট মুক্ত শহর তৈরি করতে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল পার্কিং ব্যবস্থার গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন ৷ আর সেই লক্ষে এবার কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গণকে পার্কিং জোন হিসাবে ব্যবহারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷
শনিবার সকালে প্রস্তাবিত সেই মেলা প্রাঙ্গণ পরিদর্শনে যান রাজ্যের মন্ত্রী তথা শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ৷ উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার বীর বিক্রম রাই, শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) কাজী শামসুদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) পূর্ণিমা শেরপা-সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ৷
প্রাঙ্গণে চার চাকার গাড়ি এবং মোটর সাইকেলের জন্য কীভাবে পৃথক ও সুনির্দিষ্ট পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে, গাড়িগুলি কোন পথে মাঠে প্রবেশ করবে, কোথায় পার্ক করা হবে এবং কীভাবে নির্দিষ্ট রুট মেনে নিরাপদে বেরিয়ে যাবে, তার সম্পূর্ণ ব্লুপ্রিন্ট ও পরিকল্পনা আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে খতিয়ে দেখেন মন্ত্রী ৷
পার্কিং পরিকল্পনা নিয়ে শঙ্কর ঘোষ বলেন, "এই পার্কিং পরিকল্পনাটি আপাতত একটি অস্থায়ীভাবে শুরু করা হচ্ছে ৷ স্থায়ীভাবে করতে গেলে আমাদের বেশ কিছু কনস্ট্রাকশনের কাজ করতে হবে, যেমন পেভার ব্লক বসানো ইত্যাদি ৷ এলাকাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে ৷ তার জন্য সরকারি নিয়ম মেনে কাজ শুরু হতে কিছুটা সময় লাগবে ৷ কিন্তু, আমরা তার আগেই এখানে এমন একটা ব্যবস্থা করব, যাতে অন্তত টু-হুইলার এবং বিধান মার্কেটের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের পার্সোনাল গাড়িগুলিকে এখানে রাখা যায় ৷"
মন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন যে, বিকল্প ব্যবস্থার পর আর রাস্তায় যত্রতত্র পার্কিং বরদাস্ত করা হবে না ৷ তিনি বলেন, "ধীরে ধীরে পুরো বিধান মার্কেট চত্বরকে 'পার্কিং ফ্রি রোড' করে দেওয়া হবে ৷ সেখানে আর কোনও ধরনের পার্কিং করা যাবে না ৷ কারণ অল্টারনেটিভ যখন মানুষ চেয়েছিল, তখন অল্টারনেটিভ দেওয়া হয়েছে ৷ তবে, এর জন্য একটু সময় লাগবে ৷ পরিকল্পনা করে সবার সহযোগিতা নিয়ে করা হবে ৷" পার্কিংয়ের খরচ বা ফি-র বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, নিয়ম মেনেই সব হবে এবং কমিশনারেট ও অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের আধিকারিকরা এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন ৷
শিলিগুড়ি শহরে রাস্তার ধারে পুরসভা থেকে টেন্ডার ডেকে একাধিক পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ৷ সেই বৈধ পার্কিংগুলি বর্তমানেও রয়েছে ৷ সেই পার্কিংগুলি তুলে দেওয়া হবে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর ঘোষ বলেন, "আমরা ধাপে ধাপে কাজ করব ৷ হঠাৎ করে সমস্ত সিস্টেম চেঞ্জ করতে গিয়ে নতুন কোনও সমস্যা তৈরি করতে চাই না ৷ কোন জায়গায় পার্কিংয়ের প্রয়োজন নেই, সেটাকে চিহ্নিত করে পার্কিংগুলি উঠিয়ে দেওয়া হবে ৷"
একই সঙ্গে পার্কিংয়ের জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে ব্যবসা করার প্রবণতার বিরুদ্ধেও কড়া হুঁশিয়ারি দেন পর্যটন মন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "পার্কিং উঠিয়ে নিলাম আর সেখানে এসে কেউ দোকান লাগিয়ে দিল, এই জিনিস অনন্তকাল চলতে পারে না ৷ সবাই চান শহর সুন্দর হোক ৷ কিন্তু, নিজেরটুকু বাদ দিয়ে বাকিটা সুন্দর হোক — এমন মানসিকতা রাখলে চলবে না ৷ নিয়মের মধ্যে থেকেই সকলকে চলতে হবে ৷"
অন্যদিকে, শিলিগুড়ি শহরের বহু প্রতীক্ষিত ফ্লাইওভার চালুর বিষয়ে মন্ত্রী অত্যন্ত ইতিবাচক বার্তা দিলেন ৷ শঙ্কর ঘোষ বলেন, "আমি খুব দ্রুত এটা চালু করার চেষ্টা করছি ৷ আশা করি চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহেই এটি চালু করে দেওয়া সম্ভব হবে ৷ অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছি, না-হলে মানুষ বলবে 'তারিখ পে তারিখ' দেওয়া হচ্ছে ৷" এছাড়া শহরের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা 'ওয়ান ওয়ে' করার বিষয়ে তিনি জানান, ট্রাফিক বিভাগ এই সিদ্ধান্ত নেবে এবং স্থানীয় মানুষের পরামর্শ ও আলোচনার ভিত্তিতেই সমস্ত পদক্ষেপ করা হবে ৷