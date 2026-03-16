ভোট ঘোষণার পরই প্রচারে ঝড়! দেওয়াল লিখনে শঙ্কর, কী বলছেন গৌতম

ভোট ঘোষণার পরই প্রচারে ঝড়! দেওয়াল লিখনে শঙ্কর, কী বলছেন গৌতম
তৃণমূলের দেওয়াল লিখন প্রায় শেষ বলে জানালেন গৌতম দেব ৷ তিনি বলেন, 'শঙ্কর ঘোষকে নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না ।'
Published : March 16, 2026 at 3:50 PM IST
শিলিগুড়ি, 16 মার্চ: রবিবার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷ জানানো হয়েছে, বাংলায় দু'ফায় ভোট হবে ৷ 23 এপ্রিল প্রথম দফায় উত্তরবঙ্গের সবক'টি আসনে ভোটগ্রহণ ৷ নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই প্রচারে ঝড় তুলতে ময়দানে নেমে পড়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ৷ সোমবার নিজে হাতে দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে প্রচার শুরু করেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ।
গেরুয়া শিবিরে এখনও প্রার্থী তালিকা ঘোষণা না-হওয়ায় প্রতীক এঁকেই দেওয়াল লিখন করেন তিনি ৷ তাঁর দাবি, ব্যক্তি বা রাজনৈতিক নয়, এবারের লড়াই নতুন প্রজন্মকে বাঁচানোর লড়াই ৷ যদিও তাঁর মন্তব্যের কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি শাসকদলের নেতা গৌতম দেব ৷
23 এপ্রিল প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচন । উত্তরবঙ্গের আটটি জেলার বিভিন্ন আসনে প্রথম দফায় ভোটগ্রহণ । আর এবারের নির্বাচনে যে জায়গাগুলির উপর বিশেষ নজর থাকবে, তার মধ্যে অন্যতম শিলিগুড়ি । কারণ 2011 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস শিলিগুড়ি বিধানসভা নির্বাচনে আর জয়ী হতে পারেনি । পরপর দু'বার ওই আসন বামেদের দখলে ছিল । বিধায়ক ছিলেন বর্ষীয়ান বাম নেতা অশোক ভট্টাচার্য ।
এরপর শেষ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ওই আসনে জয়ী হয় । অশোক ভট্টাচার্যকে পরাজিত করেন তাঁরই এক সময়ের ছায়াসঙ্গী শঙ্কর ঘোষ । এবারও তিনিই ওই আসনে বিজেপি প্রার্থী হতে চলেছেন বলে দলীয় সূত্রে খবর । তাঁর বিপরীতে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে প্রার্থী হওয়ার কথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের । এটাও একপ্রকার নিশ্চিত । এখন শুধু ঘোষণার অপেক্ষা । ফলে এবার শিলিগুড়ি বিধানসভা আসনে এই দুই হেভিওয়েট প্রার্থীর লড়াইয়ের দিকে নজর থাকবে রাজ্যবাসীর ।
সোমবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের 18 নম্বর ওয়ার্ডে দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে দেওয়াল লিখনের মধ্যে দিয়ে ভোটের প্রচার শুরু করলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ৷ এদিন দেওয়াল লিখনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শঙ্কর ঘোষ বলেন, "এখানে ব্যক্তি শঙ্কর নয় । আমাদের প্রতিটি আসনে প্রার্থী পদ্মফুল । এবারের লড়াই শুধু রাজনৈতিক লড়াই নয় । এবারের নির্বাচন বাংলা, বাঙালি ও নতুন প্রজন্মকে বাঁচানোর লড়াই । তৃণমূল কংগ্রেসের অত্যাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে এবার মানুষ নির্বাচনে বিজেপিকে জয়ী করে সবকিছুর জবাব দেবে । কেন্দ্র ও রাজ্যে বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার এই বাংলাকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলবে ।"
এ বিষয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ তিনি শুধু বলেন, "আমরা সারাবছর মানুষের পাশে থাকি । আমাদের দেওয়াল লিখন প্রায় শেষ । শঙ্কর ঘোষকে নিয়ে কোনও মন্তব্য আমি করব না ।"