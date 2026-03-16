ভোট ঘোষণার পরই প্রচারে ঝড়! দেওয়াল লিখনে শঙ্কর, কী বলছেন গৌতম

তৃণমূলের দেওয়াল লিখন প্রায় শেষ বলে জানালেন গৌতম দেব ৷ তিনি বলেন, 'শঙ্কর ঘোষকে নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না ।'

ভোট ঘোষণার পরই প্রচারে জোর শঙ্করের (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 16, 2026 at 3:50 PM IST

শিলিগুড়ি, 16 মার্চ: রবিবার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷ জানানো হয়েছে, বাংলায় দু'ফায় ভোট হবে ৷ 23 এপ্রিল প্রথম দফায় উত্তরবঙ্গের সবক'টি আসনে ভোটগ্রহণ ৷ নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই প্রচারে ঝড় তুলতে ময়দানে নেমে পড়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ৷ সোমবার নিজে হাতে দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে প্রচার শুরু করেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ।

গেরুয়া শিবিরে এখনও প্রার্থী তালিকা ঘোষণা না-হওয়ায় প্রতীক এঁকেই দেওয়াল লিখন করেন তিনি ৷ তাঁর দাবি, ব্যক্তি বা রাজনৈতিক নয়, এবারের লড়াই নতুন প্রজন্মকে বাঁচানোর লড়াই ৷ যদিও তাঁর মন্তব্যের কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি শাসকদলের নেতা গৌতম দেব ৷

দেওয়াল লিখনে চলছে প্রচার (নিজস্ব ভিডিয়ো)

23 এপ্রিল প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচন । উত্তরবঙ্গের আটটি জেলার বিভিন্ন আসনে প্রথম দফায় ভোটগ্রহণ । আর এবারের নির্বাচনে যে জায়গাগুলির উপর বিশেষ নজর থাকবে, তার মধ্যে অন্যতম শিলিগুড়ি । কারণ 2011 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস শিলিগুড়ি বিধানসভা নির্বাচনে আর জয়ী হতে পারেনি । পরপর দু'বার ওই আসন বামেদের দখলে ছিল । বিধায়ক ছিলেন বর্ষীয়ান বাম নেতা অশোক ভট্টাচার্য ।

এরপর শেষ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ওই আসনে জয়ী হয় । অশোক ভট্টাচার্যকে পরাজিত করেন তাঁরই এক সময়ের ছায়াসঙ্গী শঙ্কর ঘোষ । এবারও তিনিই ওই আসনে বিজেপি প্রার্থী হতে চলেছেন বলে দলীয় সূত্রে খবর । তাঁর বিপরীতে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে প্রার্থী হওয়ার কথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের । এটাও একপ্রকার নিশ্চিত । এখন শুধু ঘোষণার অপেক্ষা । ফলে এবার শিলিগুড়ি বিধানসভা আসনে এই দুই হেভিওয়েট প্রার্থীর লড়াইয়ের দিকে নজর থাকবে রাজ্যবাসীর ।

সোমবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের 18 নম্বর ওয়ার্ডে দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে দেওয়াল লিখনের মধ্যে দিয়ে ভোটের প্রচার শুরু করলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ৷ এদিন দেওয়াল লিখনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শঙ্কর ঘোষ বলেন, "এখানে ব্যক্তি শঙ্কর নয় । আমাদের প্রতিটি আসনে প্রার্থী পদ্মফুল । এবারের লড়াই শুধু রাজনৈতিক লড়াই নয় । এবারের নির্বাচন বাংলা, বাঙালি ও নতুন প্রজন্মকে বাঁচানোর লড়াই । তৃণমূল কংগ্রেসের অত্যাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে এবার মানুষ নির্বাচনে বিজেপিকে জয়ী করে সবকিছুর জবাব দেবে । কেন্দ্র ও রাজ্যে বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার এই বাংলাকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলবে ।"

এ বিষয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ তিনি শুধু বলেন, "আমরা সারাবছর মানুষের পাশে থাকি । আমাদের দেওয়াল লিখন প্রায় শেষ । শঙ্কর ঘোষকে নিয়ে কোনও মন্তব্য আমি করব না ।"

