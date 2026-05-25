দালালচক্র বন্ধে জোর, 6 মাসে নতুন রূপে পরিষেবা শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে: বিধায়ক

দালালচক্র বন্ধে জোর, 6 মাসে নতুন রূপে পরিষেবা শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে: বিধায়ক
হাসপাতালের অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা নিয়ে কঠোর হতে নির্দেশ ৷ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের পরিচয়পত্র পরে থাকা বাধ্যতামূলক করতে বললেন বিধায়ক ৷
Published : May 25, 2026 at 9:14 PM IST
শিলিগুড়ি, 25 মে: আগামী ছয় মাসের মধ্যে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের হাল ফেরানোর উদ্যোগ নেবে রাজ্য সরকার ৷ সমস্ত খামতি মিটিয়ে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে নতুন রূপে শহরের এই গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালকে রোগী পরিষেবার জন্য পেশ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ৷ সোমবার শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে একথা জানান বিধায়ক ৷
এ দিন জেলা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক, হাসপাতালের সুপার চন্দন ঘোষ-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা ৷
রাজ্যে পালাবদলের পর প্রথম রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক হয়েছে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ৷ বৈঠকে মূলত রোগী পরিষেবা উন্নত করা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান বিধায়ক ৷ যেখানে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, হাসপাতালের দালাল চক্র বন্ধ করার বিষয়ে ৷ এর জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে কঠোর হতে বলেছেন তিনি ৷ পাশাপাশি, হাসপাতালের কোনও কর্মী এই দালাল চক্রে যুক্ত থাকলে, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন শঙ্কর ঘোষ ৷
সেই সঙ্গে মাটিতে রেখে রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ করা, হাসপাতালের কর্মীদের সর্বদা পরিচয়পত্র ব্যবহার, রোগীর আত্মীয়দের সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে আচরণ-সহ একাধিক বিষয় এ দিনের বৈঠকে তুলে ধরেছেন বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ৷ পাশাপাশি, হাসপাতালের অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা নিয়েও সরব হয়েছেন তিনি ৷ নিয়ম মেনে রেজিস্ট্রার মেনে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি ৷
তবে, সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা হয়েছে হাসপাতালে দালালরাজ বন্ধ, চিকিৎসককের অভাব ও রোগী পরিষেবা উন্নত করতে আরও বেশি জায়গা ব্যবহার নিয়ে ৷ পাশাপাশি, হাসপাতালের উপর চাপ কমাতে শিলিগুড়ির আরবান প্রাইমারি হেলথ সেন্টারগুলিকে আরও বেশি করে সক্রিয় করার বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন বিধায়ক ৷ বলা হয়েছে, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের ওপিডি-তে যে পরিমাণ রোগীর চাপ থাকে, তা স্বাভাবিকের থেকে কয়েকগুণ বেশি ৷ সেই অতিরিক্ত রোগীর চাপ কমাতে শিলিগুড়ির প্রাইমারি হেলথ সেন্টারগুলিতে চিকিৎসক নিয়োগ ও ওপিডি চালু করার কথা জানান তিনি ৷
এ দিন বৈঠকের পর শঙ্কর ঘোষ বলেন, "হাসপাতালে যে পরিমাণ রোগীর চাপ রয়েছে, সেই চাহিদা মেটাতে হলে আরও বেশি জায়গার প্রয়োজন রয়েছে ৷ হাসপাতালে জায়গার অভাব রয়েছে ৷ আমি বিকল্প কী করা যায়, তার প্রস্তাব চেয়েছি ৷ হাসপাতালে কোনওভাবে দালালরাজ চলবে না ৷ প্রশাসনকে সেটা নিশ্চিত করতে বলেছি ৷ হাসপাতালে কার্ডিয়ো, নেফ্রো ও নিউরো চিকিৎসকের অভাব রয়েছে ৷ সেটা স্বাস্থ্য দফতরকে জানাব ৷ একটা নাইট শেল্টার তৈরি করার প্রয়োজন রয়েছে ৷ তার জন্য জায়গা চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে ৷ চিকিৎসক থেকে কর্মী সকলের আই কার্ড ব্যবহার এবং তাঁদের উপস্থিতি যেন নিয়ম অনুযায়ী হয়, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "এই হাসপাতালের উপর রোগীর যা চাপ, তা কমাতে হলে শহরের ইউপিএইচসি-গুলিকে আরও সক্রিয় করতে হবে ৷ সেজন্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে বিষয়টি জানিয়েছি ৷ হাসপাতালে দালালরাজ ও দুর্নীতির সঙ্গে যাঁরা জড়িত থাকবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ করা হবে ৷ আগামী ছয় মাসের মধ্যে এই হাসপাতালকে নতুন রূপে তুলে ধরা হবে ৷"