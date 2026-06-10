পর্যটনে শঙ্কর, অর্থ-পরিবহণের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় ! খুশির হাওয়া শিলিগুড়িতে

পর্যটনে শঙ্কর, অর্থ-পরিবহণের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় ! খুশির হাওয়া শিলিগুড়িতে
শঙ্কর ঘোষের কথায়, দায়িত্ব ব্যক্তিগত মন্ত্রিত্বের নয়, এটি সমষ্টিগত দায়িত্ব । আনন্দময় বর্মনের বক্তব্য, পরিবহণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ সরকারের প্রধান লক্ষ্য ।
Published : June 10, 2026 at 8:06 PM IST
শিলিগুড়ি, 10 জুন: রাজ্য মন্ত্রিসভায় নতুন দায়িত্ব বণ্টনের পর শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকার রাজনৈতিক মানচিত্রে নতুন সমীকরণ তৈরি হয়েছে । শিলিগুড়ির দুই বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ এবং আনন্দময় বর্মন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাওয়ায় উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক মহলে খুশির হাওয়া । শিলিগুড়ি বিধানসভার বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকে রাজ্যের পর্যটন দফতরের পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ আর মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভার বিধায়ক আনন্দময় বর্মন দায়িত্ব পেয়েছেন অর্থ ও পরিবহণ দফতরের প্রতিমন্ত্রীর ।
পর্যটনে নতুন দিগন্তের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন শঙ্কর ঘোষ
নতুন দায়িত্ব গ্রহণের পর শঙ্কর ঘোষ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন । তিনি স্পষ্টভাবে জানান, এই দায়িত্ব কেবল তাঁর নয়, এটি দলের দেওয়া এক সমষ্টিগত দায়িত্ব । শঙ্কর ঘোষ বলেন, "দায়িত্ব ব্যক্তিগত মন্ত্রিত্বের নয়, এটি সমষ্টিগত দায়িত্ব । দল ও সরকার যে ভরসা রেখেছে, তা সবাই মিলে আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করব । আমি সবসময় মনে করি, দলীয় শৃঙ্খলার মধ্যে থেকেই উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হয় ।"
তিনি আরও বলেন, "আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ, মন্ত্রিসভায় আমার সহকর্মীদের অভিজ্ঞতা এবং সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেখানো উন্নয়নমুখী পথ-এই সবকিছুকে সামনে রেখেই আমাদের দফতর কাজ করবে । পর্যটন দফতরের পাশাপাশি পরিষদীয় দফতরের দায়িত্বও অনেক বিশাল । আমাদের দলে বহু গুণী মানুষ রয়েছেন, তাঁদের থেকে শিক্ষা ও পরামর্শ নিয়েই আমি কাজ করব ।"
দায়িত্ব গ্রহণের দিনটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কর্মজীবনের 12 বছর পূর্তির সঙ্গে মিলে যাওয়ায় তিনি এদিন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে বিশেষ প্রার্থনা করেন । প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুশাসনের কামনায় নিজেকে উৎসর্গ করার বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে দীর্ঘ 12 বছর ধরে দেশসেবা করছেন, তা আমাদের কাছে গৌরবের । তাঁর দেখানো সুশাসনের পথই আমাদের পাথেয় ।"
পরিবহণ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের অঙ্গীকার আনন্দময় বর্মনের
অন্যদিকে, অর্থ ও পরিবহণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে আনন্দময় বর্মন দায়িত্ব নেওয়ার পরেই পরিবহণ পরিষেবাকে ঢেলে সাজানোর কথা জানিয়েছেন । দীর্ঘদিনের কর্মী সংকট এবং পরিষেবা সংক্রান্ত জটিলতা কাটাতে তিনি কঠোর পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছেন । তিনি বলেন, "পরিবহণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ আমাদের সরকারের প্রধান লক্ষ্য । বর্তমানে দফতরে যে কর্মী সংকট রয়েছে, তা দ্রুত মিটিয়ে ফেলা হবে । উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য পরিষেবা আরও উন্নত করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ । বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের যেসব গ্রামীণ বা শহরতলি রুটে দীর্ঘদিন ধরে সরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে আছে, সেই রুটগুলো চিহ্নিত করে পুনরায় বাস চালানো শুরু হবে । এর ফলে নিত্যযাত্রী এবং সাধারণ মানুষের ভোগান্তি অনেকাংশে কমবে ।"
পরিবহণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে রাজ্য সরকার একটি বড়সড় পরিকল্পনার কথা ভাবছে বলে জানিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "পরিবেশ দূষণ রোধ করতে এবং যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে অত্যাধুনিক ইলেকট্রিক বাস নামানোর পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে । অর্থ দফতরে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়ায় এই প্রজেক্টগুলোর জন্য দ্রুত অর্থ বরাদ্দ ও প্রশাসনিক জটিলতা কাটানো সহজ হবে বলে আশা করছি ।"
আশাবাদী নাগরিক সমাজ
শিলিগুড়ির দুই বিধায়ককে গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্ব দেওয়ায় এলাকায় উৎসাহ তুঙ্গে । শিলিগুড়ির সামগ্রিক উন্নয়ন, পর্যটন শিল্পের প্রসার এবং পরিবহণ ব্যবস্থার ঢেলে সাজানোর এই জোড়া উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে স্থানীয় নাগরিক সমাজ । রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, শঙ্কর ঘোষ এবং আনন্দময় বর্মনের এই পদোন্নতি কেবল শিলিগুড়ির নয়, বরং গোটা উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক সক্ষমতাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে । প্রশাসনিক কাজের স্বচ্ছতা ও দ্রুততা বজায় রাখার জন্য এই নতুন দুই মন্ত্রী এখন কতটা সফল হন, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে আমজনতা ।