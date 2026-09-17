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জন্মদিনে সল্টলেকে বিজেপি কার্যালয়ে উন্মোচন মোদির মোমের মূর্তির

Statue of PM Modi unveiled At BJP office: বিজেপির সল্টলেক কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মূর্তি উন্মোচন করেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য।

Statue of PM Modi unveil
বিজেপি কার্যালয়ে বসল মোদির মোমের মূর্তি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 17, 2026 at 1:24 PM IST

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কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: নরেন্দ্র মোদির 76 তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে সল্টলেকে বিজেপির রাজ্য সদর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর মোমের মূর্তি উন্মোচন হল বৃহস্পতিবার ৷ এদিন সারা দেশ জুড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন পালনে বিশেষ কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি। বিভিন্ন কর্মসূচি চলছে বাংলাতেও। সকালে বিজেপির সল্টলেক কার্যালয়ে মোদির একটি মূর্তি উন্মোচন করেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য।

এই অনুষ্ঠানে শমীক বলেন, "অবিচ্ছিন্নভাবে দীর্ঘ 25 বছর প্রশাসনিক সর্বোচ্চ পদে থেকেছেন দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি। তিনি দেশকে গৌরবান্বিত করেছেন। দিশাহীন গুজরাতকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর 2014 সালে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন। তাই তাঁকে সম্মান জ্ঞাপন করে সাড়া দেশ তথা বাংলা জুড়ে নানা কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।"

বিজেপি কার্যালয়ে বসল মোদির মোমের মূর্তি (ইটিভি ভারত)

এদিনের এই মোমের মূর্তি উন্মোচন নিয়েও মুখ খুলেছেন শমীক ৷ তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে তাঁকে সম্মান জানাতে বিশিষ্ট শিল্পী সুশান্ত রায় প্রধানমন্ত্রীর একটি পূর্ণাঙ্গ মোমের মূর্তি তৈরি করেছেন। সেই মূর্তিই উন্মোচন করা হল।" শমীক জানান, বিজেপির পক্ষ থেকে তাঁকে এই মূর্তি তৈরির কোনও অর্ডার দেওয়া হয়নি বা বানাতেও বলা হয়নি। এই মূর্তিটি ভালোবাসা থেকে প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান জ্ঞাপন করার জন্য বানিয়েছেন ৷ পরে সেটি দলকে উপহার দিয়েছেন তিনি। এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে মোমের এই মূর্তিটি তিনি দলকে উপহার দিলেন।

এদিন শমীক আরও বলেন, "আমরা বলেছিলাম যে মাওবাদকে নির্মূল করে দেব। মাওবাদীদের জনবিচ্ছিন্ন করে দেব। তাদের কারণে প্রান্তিক অঞ্চলে উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। যাঁরা ভারতকে টুকরে করেঙ্গে, 370 ধারা নিয়ে কথা বলেন, তাঁরাও বিপদে পড়বেন এবং নির্মূল হবেন।"

অন্যদিকে, তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে লোগো নিয়ে যে বিতর্ক চলছে তা নিয়েও মুখ খুলেছেন শমীক৷ বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেস কোনও দল নয়। এখানে আসলে এক ফুল দো মালি সিনেমা চলছে। মানুষ একটা তামাশা দেখছে। এটা নিয়ে কারও কোনও আগ্রহ নেই। এটা আসলে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের দখল পাওয়া নিয়ে লড়াই চলছে ৷ সারা পশ্চিমবঙ্গে এখন তৃণমূলের পতাকা লাগানোর লোক নেই। রাতারাতি একটা দল শেষ হয়ে গেলে তার অর্থ কী দাঁড়ায় ? সেটা কোনও রাজনৈতিক দলই ছিল না।"

শমীক জোর দিয়ে বলেন, "আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলছি তৃণমূল কোনও রাজনৈতিক দল নয়।" আজ থেকে আগামী 17 অক্টোবর পর্যন্ত দেশব্যাপী প্রধানমন্ত্রী সেবা সংকল্প অভিযানের সূচনা করা হচ্ছে। আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করে গঙ্গার সবকটি ঘাট থেকে আশীর্বাদ প্রদীপ জ্বালানো হবে।

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মোদির মোমের মূর্তি
প্রধানমন্ত্রী মোদির জন্মদিন
STATUE OF PM MODI UNVEIL

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