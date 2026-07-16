দুর্গাপুজোকে রাজনীতি মুক্ত করার ডাক শমীকের, সওয়াল করলেন সাবেকিয়ানার পক্ষে

দুর্গাপুজোকে রাজনীতি মুক্ত করার ডাক শমীকের, সওয়াল করলেন সাবেকিয়ানার পক্ষে
শমীক জানিয়েছেন, পুজোয় সমস্ত ধরনের সহযোগিতা করবেন ৷ উৎসবের দিনগুলিতে উপস্থিতও থাকবেন ৷ কিন্তু সভাপতির পদ নিতে চান না রাজ্য বিজেপি সভাপতি।
Published : July 16, 2026 at 5:27 PM IST
কলকাতা, 16 জুলাই: কলেজ স্কোয়ার সর্বজনীন দূর্গা পুজোর সভাপতিত্ব না করলেও রথের দিন খুঁটি পুজোয় উপস্থিত রইলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি যে কলেজ স্কোয়ার সর্বজনীনের পুজো-সহ রাজ্যের কোনও পুজোরই সভাপতি হচ্ছেন না সে বার্তা তিনি আগেই দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার আরও একবার সেই বার্তা দিলেন সাংসদ ৷ দুর্গাপুজোকে রাজনীতির বাইরে রাখার কথাও বললেন ৷ সাওয়াল করলেন, পুজোর সাবেকিয়ানা ধরে রাখার পক্ষে ৷
বাংলা ও বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। সেই দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে চড়ছে রাজনীতির পারদ। এদিন কলেজ স্কোয়ারের অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে শমীক বলেন, "রাজনীতির থেকে ঊর্ধ্বে উঠে ও থিমের জাঁকজমক থেকে বেরিয়ে দুর্গাপুজোয় সাবেকিয়ানা ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন।" তিনি সাফ জানান, পুজোক চিরাচরিত রূপকেই ধরে রাখা উচিত।
বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলেন, "প্যান্ডেলের সাজসজ্জা বা দেবীর থিম যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, উৎসবের মূল প্রাণ লুকিয়ে থাকে সাবেকিয়ানার মধ্যেই।" উদ্যোক্তাদের তাঁর পরামর্শ, তাঁরা যেন পুজোকে সম্পূর্ণভাবে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত রাখার চেষ্টা করেন।
শমীক সাফ জানিয়েছেন, পুজো কমিটির সভাপতি হলে তিনি এসব কথা বলতে পারতেন না। পুজোয় সমস্ত ধরনের সহযোগিতা করতে এবং উৎসবের দিনগুলিতে উপস্থিত থাকতে তিনি প্রস্তুত, কিন্তু কোনও পদ নিতে চান না। তিনি জানান, এই ধরনের একটা ঐতিহ্যবাহী পুজোর সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে নিজে গর্বিত বোধ করছেন।
তাঁর কথায়, "আমার দলের বিধায়করা যাঁরা আছেন তাঁরা নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রে দুর্গাপুজো অংশগ্রহণ করবেন ৷ একটা নয়, 100টা পূজায় অংশগ্রহণ করবেন ৷ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজনীতির চাপের কাছে মাথা নত না করে নিজেদের সক্রিয়তা বজায় রেখে যদি কোনও সর্বজনীন পুজো কমিটি আপনাকে সভাপতি করতে চায়, পৃষ্ঠপোষক করতে চায় তাহলে আপনি হবেন ৷ কারণ আপনি জনপ্রতিনিধি ৷"
তিনি আরও বলেন, "জোর করে দুর্গা পূজো দখল, আপনি যেখানে থাকেন না শুধুমাত্র একটা ক্ষমতার রং বদল হয়ে গিয়েছে বলে আপনি একটা পুজো দখল করে নেবেন এটা সম্ভব নয় ৷ এটা চলতে পারে না ৷ এই সংস্কৃতির বাইরে আমাদের বেরোতে হবে। পুজোকে রাজনীতির বাইরে রাখতে হবে।" তিনি বলেন, "কিছু পুজো থাকে যার পরিচয় থিম দিয়ে করা যায় না ৷ থিমের দুর্গা পুজো যাঁরা করেন তারা মনে রাখবেন, আপনার আলোকসজ্জা যত বেশি হোক না কেন এবং থিম যত আকর্ষণীয় হোক না কেন ওই কলা বউয়ের স্নান না হলে প্যান্ডেলে ভিড় হবে না।"