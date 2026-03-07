ETV Bharat / state

'লজ্জাজনক, সীমা ছাড়িয়েছে তৃণমূল', রাষ্ট্রপতির 'আক্ষেপ' ঘিরে মমতাকে নিশানা মোদির

একই সঙ্গে মোদি মনে করিয়ে দেন, রাষ্ট্রপতির পদ রাজনীতির ঊর্ধ্বে । সেই পদের মর্যাদা সব সময় রক্ষা করা উচিত ।

narendra modi
নরেন্দ্র মোদি (ফাইল ছবি)
By PTI

Published : March 7, 2026 at 8:52 PM IST

3 Min Read
নয়াদিল্লি, 7 মার্চ: শনিবার বঙ্গ সফরে এসে বাংলার সরকারকে নিশানা করে আক্ষেপ প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ৷ তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শনিবার ধর্মতলার ধরনা মঞ্চ থেকে রাষ্ট্রপতিকেই নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার জবাবে এবার সোশাল মাধ্যমে কড়া প্রতিক্রিয়া জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ।

শনিবার সন্ধ্যায় ফেসবুক এবং এক্স-এ রাষ্ট্রপতির শিলিগুড়ির বক্তৃতার একটি ভিডিও পোস্ট করেন তিনি। এরপরই বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে এই ঘটনাকে 'লজ্জাজনক এবং নজিরবিহীন' বলে আখ্যা দেন প্রধানমন্ত্রী ।

মোদির দাবি, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং আদিবাসী সমাজের ক্ষমতায়নের পক্ষে থাকা প্রত্যেকেই এই ঘটনায় ব্যথিত । তিনি লেখেন, "রাষ্ট্রপতি নিজে আদিবাসী সমাজ থেকে উঠে এসেছেন । তাঁর যন্ত্রণা ও আক্ষেপ দেশের মানুষের মনে গভীর দুঃখের সৃষ্টি করেছে ।"

প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, এই ঘটনার জন্য দায়ী পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকারই । তাঁর কথায়, "রাষ্ট্রপতির প্রতি এই অসম্মানের জন্য রাজ্যের প্রশাসন দায় এড়াতে পারে না ।" পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, সাঁওতাল সংস্কৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অত্যন্ত হালকাভাবে নিয়েছে, যা দুর্ভাগ্যজনক।

একই সঙ্গে মোদি মনে করিয়ে দেন, রাষ্ট্রপতির পদ রাজনীতির ঊর্ধ্বে । সেই পদের মর্যাদা সব সময় রক্ষা করা উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি । পাশাপাশি আশা প্রকাশ করেন, এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও তৃণমূলের মধ্যে 'সুস্থ বোধের উদয়' হবে।

ঘটনার সূত্রপাত, শনিবার উত্তরবঙ্গ সফরে শিলিগুড়িতে এক আদিবাসী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু । সেখানেই আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন, সাধারণত রাষ্ট্রপতি কোথাও গেলে মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীরা উপস্থিত থাকেন । কিন্তু তাঁর এই সফরে মুখ্যমন্ত্রী আসেননি । রাষ্ট্রপতি বলেন, "আমিও বাংলার মেয়ে । কিন্তু আমাকে এখানে আসতে দেওয়া হয় না । মমতা আমার বোনের মতো । জানি না আমার উপর কেন রাগ আছে ।"

রাষ্ট্রপতির ওই বক্তব্যের জবাবে শনিবার সন্ধ্যায় ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে ধর্না মঞ্চ থেকে পালটা আক্রমণ শানান মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর কথায়, "মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে আমরা সম্মান করি । কিন্তু বলতে লজ্জা লাগে৷ তাঁকে দিয়েও রাজনীতি করানো হচ্ছে । বিজেপির এজেন্ডা পৌঁছে দিতে পাঠানো হয়েছে ।" রাষ্ট্রপতি 'বিজেপির ট্র্যাপে পড়ে গিয়েছেন' বলেও কটাক্ষ করে তিনি ৷

রাষ্ট্রপতিকে নিশানা করে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান প্রশ্ন তোলেন, "বাংলায় আদিবাসীদের উন্নয়ন হয়নি— এটা কীভাবে বলা হল? এসআইআর-এর নামে কত আদিবাসীর নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেছে, তার খবর কি রাখা হয়েছে ? লক্ষ লক্ষ ভোটারের নাম কেটে দেওয়া হল, অথচ সে বিষয়ে বাংলায় এসে একটা কথাও বলা হল না কেন ?" এমনকী তীব্র শ্লেষের সুরে মমতা এও বলেন, "বছরে একবার এলে অবশ্যই গিয়ে রিসিভ করব । কিন্তু বছরে 50 বার কেউ এলে কি আমার এত সময় আছে ?" এরপরই সোশাল মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷

রাষ্ট্রপতির আক্ষেপ, মুখ্যমন্ত্রীর তীব্র পাল্টা আক্রমণ এবং প্রধানমন্ত্রীর কড়া প্রতিক্রিয়া — সব মিলিয়ে এই ইস্যু ঘিরে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বাংলার রাজনৈতিক মহল। বিরোধীদের মতে, এই ঘটনাকে ঘিরে আগামী দিনে আরও তীব্র রাজনৈতিক সংঘাতের সম্ভাবনা রয়েছে ।

