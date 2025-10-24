আরও আধুনিক হচ্ছে শালিমার স্টেশন, বাড়ছে প্ল্যাটফর্ম ও সুরক্ষা ব্যবস্থা

আরও আধুনিক হচ্ছে শালিমার স্টেশন, বাড়ছে প্ল্যাটফর্ম ও সুরক্ষা ব্যবস্থা
উৎসবের মরশুমে আরও সাতটি স্পেশাল ট্রেন চালু করবে রেল৷ যাত্রী চলাচলে নিয়ন্ত্রণ ও ভিড় ব্যবস্থাপনায় একগুচ্ছ পদক্ষেপ করল রেল৷
হাওড়া, 24 অক্টোবর: যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে শালিমার স্টেশনের পরিকাঠামো বৃদ্ধির কাজ আগেই শুরু করেছে দক্ষিণ পূর্ব রেল৷ শীঘ্রই এই রেল স্টেশনে আরও দু’টি প্ল্যাটফর্ম থেকে ট্রেন চলাচল শুরু হয়ে যাবে৷ দ্রুত যাতে এই পরিষেবা শুরু করা যায়, সেই কারণে কাজও চলছে জোরকদমে৷
গত বুধবার দক্ষিণ পূর্ব রেলের তরফে এই তথ্য দেওয়া হয়েছে৷ সেদিন শালিমার স্টেশনে এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করেছিল দক্ষিণ পূর্ব রেল৷ সেখানেই তথ্য দেওয়া হয় রেলের তরফে৷
ওই সাংবাদিক বৈঠকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক ওমপ্রকাশ চরণ-সহ একাধিক শীর্ষ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা জানান, উৎসবের মরশুমে যাত্রীদের নিরাপত্তার দিকে বেশি নজর দিচ্ছে ভারতীয় রেল৷ সেই কারণেই শালিমার স্টেশনকে আরও আধুনিক করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে৷
শালিমার স্টেশনে এখন তিনটি প্ল্যাটফর্ম দিয়ে ট্রেন চলাচল করে৷ সেখানে আরও দু’টি প্ল্যাটফর্ম তৈরির কাজ চলছে৷ সেই নির্মাণ কাজ এখন শেষের পর্যায়ে৷ এই প্ল্যাটফর্ম দু’টি সক্রিয় হলে এই স্টেশন দিয়ে আরও বেশি ট্রেনের যাত্রা শুরু ও শেষ করা সম্ভব হবে৷ তখন হাওড়া ও সাঁতরাগাছি স্টেশনের উপর চাপ কমবে৷ তাছাড়া প্ল্যাটফর্ম কম থাকায় এখন সাঁতরাগাছি কারশেড থেকে ট্রেন আনতে হয়৷ সেই সমস্যাও অনেকটাই কমানো যাবে৷ এতে ট্রেন লেট হওয়ার সমস্যা অনেকটাই কমানো যাবে৷
দক্ষিণ পূর্ব রেলের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, যাত্রীসুবিধা বৃদ্ধি করতে পরিকাঠামোগত বড় রদবদল আনা হচ্ছে। গত জুনে হাওড়া–পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে এক যাত্রীর মৃত্যুর পর রেল যাত্রীদের সচেতনতা ও জরুরি পরিষেবার দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে। এবার থেকে চলন্ত ট্রেনে কেউ অসুস্থ হলে যাত্রীরা 139 নম্বরে ফোন করে বিষয়টি জানাতে পারবেন৷ তাছাড়া আরপিএফ-কে তৎক্ষণাৎ খবর দিতে পারবেন। তার পর ট্রেন নিকটবর্তী স্টেশনে থামিয়ে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এছাড়া কালীপুজো, দীপাবলি ও ছটের উৎসব ঘিরে বাড়তি যাত্রীচাপ সামলাতে হাওড়া বিভাগ একগুচ্ছ বিশেষ পদক্ষেপ করল। ভিড় নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে যাত্রী-সহায়ক পরিষেবায় জোর দেওয়া হচ্ছে৷ মূল লক্ষ্য, সুষ্ঠু, নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন যাত্রা নিশ্চিত করা।
দেশের অন্যতম ব্যস্ততম টার্মিনাল হাওড়া স্টেশনে প্রতিদিন গড়ে প্রায় 6 লক্ষ 43 হাজার যাত্রী আসা-যাওয়া করেন। হাওড়া থেকে নিয়মিত 54টি মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেন চলে৷ সেগুলো তো চলবেই৷ পাশাপাশি যাত্রী-চাহিদা বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে পূর্ব রেল নতুন সাতটি উৎসব স্পেশাল ট্রেন চালু করেছে৷
রেলের উৎসব স্পেশাল ট্রেন:
02023 হাওড়া–পটনা জংশন স্পেশাল (প্রতি রবিবার)৷ যাত্রা শুরুর সময়: দুপুর 2টো 15 মিনিট (13 জুলাই থেকে 28 নভেম্বর)
03005 হাওড়া–লুমডিং স্পেশাল (প্রতি শুক্রবার)৷ যাত্রা শুরুর সময়: সকাল 7টা 15 মিনিট (26 সেপ্টেম্বর থেকে 28 নভেম্বর)
03007 হাওড়া–খাতিপুরা স্পেশাল (প্রতি রবিবার)৷ যাত্রা শুরুর সময়: রাত 11টা (28 সেপ্টেম্বর থেকে 2 নভেম্বর)
03043 হাওড়া–রক্সৌল স্পেশাল (প্রতি শনিবার)৷ যাত্রা শুরুর সময়: রাত 11টা (27 সেপ্টেম্বর থেকে 15 নভেম্বর)
04451 হাওড়া–নয়াদিল্লি স্পেশাল (দৈনিক)৷ যাত্রা শুরুর সময়: রাত 1টা 30 মিনিট (22 সেপ্টেম্বর থেকে 17 নভেম্বর)
03045 হাওড়া–রক্সৌল স্পেশাল (17 ও 23 অক্টোবর)৷ যাত্রা শুরুর সময়: রাত 11টা 10 মিনিট।
03003 বর্ধমান–ফতুহা স্পেশাল (দৈনিক)৷ যাত্রা শুরুর সময়: সকাল 10টা 45 মিনিট (21 থেকে 25 অক্টোবর)
এছাড়া ছট উপলক্ষে হাওড়া–গোরক্ষপুর রুটে বিশেষ ট্রেন চালানো হবে। যার সব কামরাই অসংরক্ষিত থাকবে৷ 03047 হাওড়া–গোরক্ষপুর স্পেশাল: 26 অক্টোবর বিকেল 4টে 50 মিনিটে ছাড়বে, পরদিন সকাল 10টা 15 মিনিটে গন্তব্যে পৌঁছবে। 03048 গোরক্ষপুর–হাওড়া স্পেশাল: 27 অক্টোবর দুপুর 1টায় ছাড়বে, 28 অক্টোবর সকাল 8টা 30 মিনিটে হাওড়ায় পৌঁছবে।
যাত্রী চলাচলে নিয়ন্ত্রণ ও ভিড় ব্যবস্থাপনা: 22 থেকে 26 অক্টোবর পর্যন্ত হাওড়া স্টেশনে প্রবেশ ও বাইরে যাওয়ার পথ আলাদা রাখা হয়েছে। মেট্রো থেকে আগত যাত্রীদের জন্য বিকেল 2টা থেকে মধ্যরাত (12টা) পর্যন্ত 100 মিটার অতিরিক্ত হাঁটার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে যাত্রাপথ আরও নিরাপদ হয়।
24 ও 25 অক্টোবর বিকেল 5টা থেকে রাত 12টা পর্যন্ত ‘ওল্ড ক্যাব রোড’ এলাকায় যানবাহন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ থাকবে, যাতে স্টেশনের সামনে ভিড় কমানো যায়।
স্টেশনের ভেতরে তৈরি করা হয়েছে দু’টি বিশাল অস্থায়ী ওয়েটিং এরিয়া৷ একটির আয়তন 7 হাজার 360 বর্গফুট এবং অন্যটির 4 হাজার 900 বর্গফুট৷ অপেক্ষমান যাত্রীদের আরামদায়ক অবস্থান নিশ্চিত হয় এবং প্ল্যাটফর্মে ভিড় কমাতে এই অস্থায়ী ওয়েটিং এরিয়া তৈরি করা হয়েছে। একই সঙ্গে উন্নত করা হয়েছে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম৷ বাড়ানো হয়েছে দিকনির্দেশক সাইনেজ ও মেঝের মার্কিং, যাতে যাত্রীরা সহজে গন্তব্য খুঁজে পান।
রেল জানিয়েছে, রেলকর্মী ও নিরাপত্তাকর্মীদের নজরদারি জোরদার করা হয়েছে এবং স্টেশনে চলছে রিয়েল-টাইম মনিটরিং ব্যবস্থা, যাতে যাত্রী চলাচল নির্বিঘ্ন থাকে।
রেলের হাওড়া বিভাগের এক মুখপাত্র বলেন, “উৎসবের সময়ে প্রতিটি যাত্রীর নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা আমাদের অগ্রাধিকার। অতিরিক্ত ট্রেন, উন্নত পরিকাঠামো ও কার্যকর ভিড় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমরা এবারের উৎসব মরসুমে যাত্রীদের সর্বোচ্চ সুবিধা দিতে প্রস্তুত।”