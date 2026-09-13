শালবনি জমি দুর্নীতি: সুমিতের অফিসে টাকা পৌঁছে দিতেন বিধায়ক, চার্জশিটে দাবি সিআইডির

শালবনি জমি দুর্নীতি: সুমিতের অফিসে টাকা পৌঁছে দিতেন বিধায়ক, চার্জশিটে দাবি সিআইডির
Sumit Roy: মামলার তদন্তে সিআইডি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই প্রাক্তন ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী এবং সুজয় হাজরার ব্যক্তিগত গাড়িচালকের বয়ান রেকর্ড করেছে ।
Published : September 13, 2026 at 3:40 PM IST
কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: শালবনি জমি জালিয়াতি মামলার তদন্তে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আনল সিআইডি । মেদিনীপুর আদালতে পেশ করা সিআইডির চার্জশিটে দাবি করা হয়েছে, জমি জালিয়াতির মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া বিপুল পরিমাণ টাকা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত-সহায়ক সুমিত রায়ের অফিসে পৌঁছে দেওয়া হত । তদন্তকারীদের দাবি, এই টাকা পৌঁছে দেওয়ার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরার । 2018 সাল থেকে 2021 সাল পর্যন্ত এই লেনদেন চলেছিল বলে চার্জশিটে উল্লেখ রয়েছে বলে সিআইডি সূত্রের খবর ।
মামলার তদন্তে সিআইডি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই প্রাক্তন ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী এবং সুজয় হাজরার ব্যক্তিগত গাড়িচালকের বয়ান রেকর্ড করেছে । তাঁদের বক্তব্য তদন্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা । চার্জশিটে সাক্ষী হিসেবে থাকা দুই স্থানীয় ব্যবসায়ীর বয়ানও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । তাঁদের দাবি, তাঁরা নিজের চোখে প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরাকে সুমিত রায়ের হাতে টাকা তুলে দিতে দেখেছেন । একাধিকবার এই ধরনের লেনদেন তাঁদের নজরে এসেছে বলেও তদন্তকারীদের জানিয়েছেন তাঁরা ।
সিআইডির দাবি, এতদিন ওই ব্যবসায়ীরা প্রকাশ্যে এই বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি । সুমিত রায়ের প্রভাব ও প্রতিপত্তির ভয়েই তাঁরা চুপ ছিলেন বলে তদন্তকারীদের কাছে জানিয়েছেন । সেই কারণেই সাক্ষীদের বয়ান এবং তাঁদের দেওয়া তথ্যকে গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্তকারীদের দাবি, 2018 থেকে 2021 - এই চার বছরে শালবনি জমি সংক্রান্ত জালিয়াতির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থের লেনদেন হয়েছিল । সেই টাকা কোথা থেকে এল, কার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হল, কার হাতে পৌঁছল এবং শেষ পর্যন্ত কোথায় গেল - এই গোটা আর্থিক লেনদেনের শৃঙ্খলই এখন তদন্তের অন্যতম প্রধান বিষয় ।
এদিকে, সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে তদন্তে এতদিন আইনি রক্ষাকবচ ছিল । গত বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সেই অন্তর্বর্তী সুরক্ষা উঠে যায় । এরপরই সিআইডি তাঁকে গ্রেফতার করে । গ্রেফতারির পর তাঁকে ভবানী ভবনে নিয়ে গিয়ে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা ।
সিআইডি সূত্রের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদের সময় কোটি কোটি টাকার কথিত অবৈধ লেনদেন নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করা হয় সুমিতকে । কিন্তু তাঁর দেওয়া উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারেননি তদন্তকারীরা । বরং একাধিক জায়গায় তাঁর বক্তব্যের মধ্যে অসঙ্গতি পাওয়া যায় বলে দাবি সিআইডির । তদন্তকারীদের আশঙ্কা ছিল, আইনি সুরক্ষা উঠে যাওয়ার পর ফের আত্মগোপন করতে পারেন সুমিত । সেই কারণেই তাঁকে হেফাজতে নিয়ে বিস্তারিত জেরা করার প্রয়োজনীয়তার কথা আদালতে জানানো হয় ।
শুক্রবার সকালে ভবানী ভবন থেকে কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় সুমিত রায়কে মেদিনীপুর জেলা আদালতে নিয়ে যায় সিআইডির বিশেষ দল । আদালতে তদন্তকারী সংস্থা জানায়, মামলার আর্থিক লেনদেন, জমি জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ভূমিকা এবং টাকা কোথায় সরানো হয়েছে, তা জানতে সুমিতকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ জরুরি । এরপর আদালত সুমিত রায়কে আট দিনের সিআইডি হেফাজতের নির্দেশ দেয় ।
সিআইডি সূত্রে আরও দাবি, হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদের প্রাথমিক পর্যায়ে সুমিত রায় তাঁর ভূমিকা নিয়ে বেশ কিছু তথ্য দিয়েছেন । তদন্তকারীদের দাবি, এই দুর্নীতির ঘটনায় আরও কয়েকজন প্রভাবশালী ও বড় নাম যুক্ত রয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন । তবে ওই ব্যক্তিদের নাম বা তাঁদের নির্দিষ্ট ভূমিকা এখনও প্রকাশ্যে আনেনি সিআইডি । সুমিতের দেওয়া তথ্যের সত্যতা যাচাই করতেই এখন সাক্ষীদের বয়ান, নথি এবং আর্থিক লেনদেনের তথ্য মিলিয়ে দেখা হচ্ছে ।
তদন্তকারীদের দাবি, জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাৎ করা বিপুল অর্থের হদিশ পেতেও সুমিতকে জিজ্ঞাসাবাদ গুরুত্বপূর্ণ । ওই টাকা কোথায় রাখা হয়েছিল বা কোন পথে সরানো হয়েছিল, সে বিষয়ে তথ্য দিয়ে তদন্তে সহযোগিতা করার আশ্বাসও তিনি দিয়েছেন বলে সিআইডি সূত্রের দাবি ।
ফলে আগামী কয়েক দিনে সুমিত রায়কে জেরা করে শালবনি জমি জালিয়াতির কথিত আর্থিক লেনদেনের আরও তথ্য সামনে আসে কি না, সেটাই এখন তদন্তে মূল নজর । বিশেষ করে সুজয় হাজরার মাধ্যমে সুমিতের অফিসে টাকা পৌঁছনোর অভিযোগ, 2018-21 সালের লেনদেন এবং সেই টাকার শেষ গন্তব্য - এই তিনটি বিষয়েই তদন্তকারীরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন ।