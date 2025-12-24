হিংসা ও দুর্নীতির ছায়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও, যাদবপুরের সমাবর্তনে বললেন রাজ্যপাল
যাদবপুরের সমাবর্তনে রাজ্যপাল বলেন, সমাজের যে অসুখ রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তার প্রভাব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতেও পড়ছে ।
Published : December 24, 2025 at 3:42 PM IST
কলকাতা, 24 ডিসেম্বর: বাংলায় আজ দুটো সমস্যা ক্রমশ গভীর হচ্ছে - হিংসা ও দুর্নীতি । সেই একই ছবি প্রতিফলিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মধ্যেও ৷ বুধবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনই দাবি করলেন রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য সিভি আনন্দ বোস । তাঁর মতে, সমাজের যে অসুখ রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তার প্রভাব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতেও পড়ছে । বিভিন্ন সময়ে যাদবপুরের ছাত্র বিক্ষোভ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে রাজ্যপাল বলেন, ক্যাম্পাসে হিংসা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না ।
এদিন রাজ্যপাল বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস কোনও বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয় । সমাজে যখন হিংসা ও দুর্নীতি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, তখন তার ছায়া পড়ে শিক্ষা ব্যবস্থার উপরও । ক্যাম্পাসের ভিতরে যা ঘটছে, তা মূলত বাইরে ঘটে চলা ঘটনারই প্রতিফলন । তাই শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভিতরে কড়া নিয়ম করলেই সমস্যার সমাধান হবে না, প্রয়োজন সামগ্রিক সামাজিক ও প্রশাসনিক উদ্যোগ ।"
তাঁর কথায়, "বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে হিংসা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না । মতপ্রকাশ ও প্রতিবাদ ছাত্রছাত্রীদের গণতান্ত্রিক অধিকারের অংশ হলেও তা যেন কখনও হিংসার পথে না-যায়, সে বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে । কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদেরও দায়িত্ব নিতে হবে, যাতে শিক্ষার পরিবেশ বজায় থাকে ।"
রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির দিকে ইঙ্গিত করে রাজ্যপাল এদিন বলেছেন, "প্রশাসনিক অনিয়ম ও বেআইনি সিদ্ধান্ত শিক্ষাব্যবস্থার ভিত নড়বড়ে করে দেয় । অতীতে নেওয়া কিছু ভুল সিদ্ধান্তের ফল আজ বিভিন্ন সমস্যার আকারে সামনে আসছে ।" তাঁর মতে, স্বচ্ছতা ও আইনি বৈধতাই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার একমাত্র পথ ।
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার কথা তুলে ধরে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্যপালকে প্রশ্ন করেন সাংবাদিকরা ৷ জবাবে সিভি আনন্দ বোস বলেন, "অতীতে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনাগুলি থেকে শিক্ষা নেওয়া জরুরি । ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের অবাধ প্রবেশ এবং নিয়ন্ত্রণহীন গতিবিধি হিংসার ঝুঁকি বাড়ায় । সেই কারণে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে নজরদারি বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে ।" এই প্রেক্ষিতে তিনি ইসরোর সহায়তায় ড্রোন নজরদারির সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেন।
বুধবার রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোস দু'বছর পর যোগ দেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে । যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি এক নতুন দিশার দিকে এগোচ্ছে বলে এদিন মন্তব্য করেন রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য । তিনি জানান, সমস্ত নিয়মকানুন ও আইনি বৈধতা মেনেই সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে । তাঁর মতে, গত দু’বছরে তৎকালীন উপাচার্যের আমলে একাধিক বেআইনি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলেই সেই সময় তিনি সমাবর্তনে যোগ দেননি । তবে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় ফের সঠিক পথে ফিরেছে বলে দাবি করেন তিনি ।
এদিন ছাত্র ও অধ্যাপকদের জন্য সাতটি পৃথক পুরস্কার ঘোষণা করেন রাজ্যপাল । প্রত্যেককে 25 হাজার টাকা করে দেবে লোকভবন ।