মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসই সার ! তৃণমূলের দেখানো পথেই গঙ্গা ভাঙনে পদ্ম-দুর্নীতি
Ganga erosion: সরকারি ক্ষতিপূরণ নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগ দুর্গতদের ।
Published : November 21, 2026 at 7:55 PM IST
মালদা, 21 নভেম্বর: মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ ! মালদার রতুয়ায় ভাঙন দুর্গতদের অভিযোগে একই সারিতে চলে এসেছে বিজেপি ও তৃণমূল ৷
ভাঙনে বিধ্বস্ত বাসিন্দাদের অভিযোগ, তৃণমূল আমলে যেভাবে গঙ্গা ভাঙনে দুর্গতদের বঞ্চিত করে শাসকদলের লোকজন স্বজনপোষণ চালাত, বিজেপি জমানাতেও সেই ট্র্যাডিশন চলছে একইভাবে ৷ সরকারি ক্ষতিপূরণের তালিকায় নেই প্রকৃত দুর্গতদের নাম ৷ সেখানে জায়গা পেয়েছে যাঁদের অপেক্ষাকৃত কম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাঁদের নামই ৷
এনিয়ে এলাকার বিজেপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ ভাঙন দুর্গতরা ৷ বিষয়টি নিয়ে আন্দোলনের হুমকি দিয়েছে সিপিআইএম ৷ যদিও ঘটনার দায় প্রশাসনের কাঁধে চাপিয়েছেন এলাকার বিজেপি সাংসদ । অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে রাজি নন জেলা প্রশাসনের কোনও কর্তা !
চলতি বছর গঙ্গার ভাঙনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রতুয়া-1 ব্লকের মহানন্দটোলা ও বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ৷ ভাঙনের আতঙ্কে জিতুটোলা, মুলিরামটোলা, পশ্চিম রতনপুর গ্রামগুলির বাসিন্দাদের রাতের পর রাত জেগে কাটাতে হয়েছে ৷ গঙ্গার এক ধাক্কায় তলিয়ে গিয়েছে একের পর এক বাড়ি ৷ পুজোর মুখে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মানিকচকের সভা থেকে ভাঙন দুর্গতদের জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ চালু করেছিলেন ৷ যদিও ক্ষতিপূরণের টাকা বিলি কিছুদিন পর বন্ধ হয়ে যায় ৷ প্রশাসনের তরফে দুর্গতদের জানানো হয়, প্রকৃত দুর্গতদের তালিকা তৈরি করে আবার সেই টাকা বিলি শুরু হবে ৷
কিন্তু সেই তালিকায় একাধিক ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের নাম ওঠেনি বলে অভিযোগ ৷ কবে তাঁদের নাম তালিকায় ঠাঁই পাবে, তাও জানেন না তাঁরা ৷ দুর্গত মানুষজনের অভিযোগ, বিজেপির স্থানীয় নেতারা নিজেদের ঘনিষ্ঠদের নাম ওই তালিকায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন ৷ তাঁদের অনেকের বাড়ি গঙ্গার ধারেই নয় ৷ অনেকের বাড়ি গঙ্গাপাড়ে থাকলেও এবার ভাঙনে তাঁদের তেমন কিছু ক্ষতি হয়নি ৷ অথচ বিজেপির ঘনিষ্ঠতার জেরে তাঁদেরই অ্যাকাউন্টে ক্ষতিপূরণের টাকা ঢুকেছে ৷ আর যাঁদের পুরো বাড়ি গঙ্গায় তলিয়ে গিয়েছে, তাঁরা এখন নিজেদের নাম তালিকায় তুলতে এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছেন ৷
জিতুটোলার বাসিন্দা বিনয় মণ্ডল বলছেন, "একমাস আগে আমার বাড়ি গঙ্গায় তলিয়ে গিয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু এখনও সেই টাকা পাইনি ৷ কেন আমার নাম ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় ওঠেনি তাও জানি না ৷ আমাদের এখানে বিজেপি নেতা সমীর মণ্ডল ক্ষতিগ্রস্তদের নাম জমা নিয়েছিল ৷ বিজেপি নেতারা নিজেদের ইচ্ছেমতো সেই তালিকা বানিয়েছে ৷ ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় নাম ওঠাতে দ্বিতীয়বার আবেদনপত্র জমা দিয়েছি ৷ কী হবে জানি না ৷"
একই বক্তব্য ওই গ্রামের পার্থসারথি মণ্ডলের ৷ তিনি জানান, "মাসখানেক আগে আমাদের বাড়িও গঙ্গায় চলে গিয়েছে ৷ এখন এলাকার একটি আমবাগানে অস্থায়ীভাবে থাকছি ৷ এখনও পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের টাকা পাইনি ৷ সেই তালিকায় আমাদের নামও নেই ৷ ওই তালিকা এখানকার বিজেপি নেতারা তৈরি করেছেন ৷ আমরা ব্লক অফিসে গিয়েছি ৷ আমাদের আবেদনপত্র জমা নেওয়া হয়েছে ৷ প্রশাসনের লোকজন একবার এখানে সমীক্ষা করতে এসেছিল ৷ কিন্তু আমরা দ্বিতীয় দফায় আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর আর কেউ আসেনি ৷" এখানেই না থেমে তাঁর আরও অভিযোগ, "আমরাই তো ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য ? অথচ যাদের বাড়িঘরের কোনও ক্ষতি হয়নি তারা টাকা পেয়ে গিয়েছে ৷"
ভাঙন দুর্গত রাধেশ্যাম সাহার বক্তব্য, "জিতুটোলা গ্রামে ক্ষতিগ্রস্তদের 75 শতাংশই টাকা পায়নি ৷ তাদের বাড়ি গঙ্গায় চলে গিয়েছে ৷ যে 25 শতাংশ টাকা পেয়েছে, তাদের বেশিরভাগ শুকনো এলাকায় বসবাস করে ৷ তাদের বাড়ির ক্ষতি কিছু হয়নি ৷ বিজেপির লোকজন তাদের নামই প্রথমে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় ঢুকিয়েছে ৷ এখানে স্বজনপোষণ হয়েছে ৷ ব্লকে গিয়েছিলাম ৷ নিজেদের কথা বলেছি ৷ বলেছি, যারা টাকা পেয়েছে তাদের বেশিরভাগের বাড়ি গঙ্গার ধারেই নেই ৷"
বিষয়টি নিয়ে সিপিআইএম-এর রতুয়া-1 নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক দেবাশিস সাহা জানান, "মহানন্দটোলার বিস্তীর্ণ এলাকায় মানুষ যখন গঙ্গা ভাঙনে বিপর্যস্ত, তখন থেকেই দলীয় রং-এর উপর ভিত্তি করে মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে ৷ প্রকৃত দুর্গতরা পর্যাপ্ত ত্রাণ পায়নি ৷ যাঁরা ত্রাণ পেয়েছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয় ৷ বিষয়টি আমরা বারবার ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েছি ৷ প্রশাসন জানিয়েছিল, তারা যথাযথ তদন্ত করে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি সহায়তা করবে ৷ কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখছি, প্রশাসনের পরিবর্তে বিজেপির নেতারা ক্ষতিগ্রস্তদের নামের তালিকা তৈরি করছে ৷ যাঁরা বিজেপি করে, তালিকায় তাঁদের নাম ঢোকানো হচ্ছে ৷ আর যাঁরা প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত, তাঁদের বঞ্চিত করা হচ্ছে ৷"
দেবাশিস বলেন, ছ'মাসের সরকার একদিকে বলছে দুর্নীতি করতে দেব না ৷ অথচ সেই দলেরই ছোট, বড়, মাঝারি নেতারা দুর্নীতি করে যাচ্ছে ৷ আমরা আগেও বলেছি, এখনও বলছি, তৃণমূল যা, বিজেপিও তাই ৷ প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা ক্ষতিপূরণ না পেলে বঞ্চিতদের নিয়ে জেলাশাসকের দফতর ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি ।
তবে গোটা ঘটনার দায় প্রশাসনের কাঁধেই চাপিয়েছেন এলাকার পদ্ম সাংসদ খগেন মুর্মু ৷ তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন, কোনও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না ৷ দুর্নীতিগ্রস্তদের রেয়াত করা হবে না ৷ এখানেও যদি কেউ দুর্নীতিতে যুক্ত থাকেন, তবে তিনি যে দলেরই হোন না কেন তাঁকে শাস্তি পেতে হবে ৷ তাঁদের জেলে যেতে হবে ৷ এক্ষেত্রে সরকারি আধিকারিকদেরই ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছে ৷ যদি কোনও সরকারি আধিকারিক এই দুর্নীতিতে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন তবে তাঁরাও রেহাই পাবেন না ৷ তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"
তিনি আরও বলেন, "প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরাই ক্ষতিপূরণের টাকা পাবেন ৷ এর বাইরে যদি কেউ টাকা পেয়ে থাকেন, তবে সেই টাকা তাঁকে ফেরত দিতে হবে ৷ এই ঘটনার দায়িত্ব বিডিও এবং জেলাশাসককে নিতে হবে ৷ বিরোধীরা এনিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা করছে ৷ কিন্তু বিজেপি অন্যায়কে কখনও প্রশ্রয় দেবে না ৷" তবে এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা কোনও মন্তব্য করতে চাননি ।