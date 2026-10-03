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জামতাড়ার ছায়া ! আসানসোল-দুর্গাপুর কি সাইবার অপরাধীদের নতুন 'নিরাপদ ঠিকানা'

Shades of Jamtara: একমাসে 42 জন গ্রেফতার! পুলিশের দাবি, বাইরে 'প্রশিক্ষণ' নিয়ে এসে এলাকার যুবকদের সাইবার প্রতারণায় নামাচ্ছে চক্রের মাথারা। সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ৷

Asansol and Durgapur
সাইবার প্রতারণার অপরাধে ধৃত (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 3, 2026 at 4:45 PM IST

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দুর্গাপুর, 3 অক্টোবর: এক সময় সাইবার প্রতারণার নাম শুনলেই দেশের মানুষের মনে ভেসে উঠত ঝাড়খণ্ডের জামতাড়ার ছবি । ফোনের ও পারে 'ব্যাঙ্ককর্মী', 'কেওয়াইসি আধিকারিক' কিংবা অন্য কোনও পরিচয়ে কথা বলে ওটিপি হাতিয়ে মুহূর্তে অ্যাকাউন্ট খালি করে দেওয়ার অভিযোগে বার বার খবরের শিরোনামে এসেছে সেই এলাকা । কিন্তু এ বার কি সেই ছায়াই ক্রমশ জাঁকিয়ে বসছে পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল-দুর্গাপুরে ? অন্তত চলতি মাসে পুলিশের ধারাবাহিক অভিযানে যে ছবি সামনে এসেছে, তাতে সেই প্রশ্নই জোরালো হচ্ছে ।

ইটিভি ভারতের অন্তর্তদন্তে উঠে এসেছে, আসানসোল ও দুর্গাপুরের বিভিন্ন থানা এলাকায় চলতি মাসে এখনও পর্যন্ত প্রায় 42 জনকে সাইবার অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে । অভিযানে উদ্ধার হয়েছে একাধিক ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, সিম কার্ড, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের পাসবই, এটিএম কার্ড এবং প্রতারণা সংক্রান্ত নানা নথি । উদ্ধার হওয়া ডিজিটাল তথ্য বিশ্লেষণ করে এই চক্রের সঙ্গে আরও কত জন যুক্ত এবং কত মানুষের সঙ্গে প্রতারণা হয়েছে, তার খোঁজ চলছে ।

আসানসোল -দুর্গাপুর কি সাইবার অপরাধীদের নতুন 'নিরাপদ ঠিকানা' ? (ইটিভি ভারত)

আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার (সাইবার ক্রাইম) শানা আখতারের কথায়, "আসানসোল ও দুর্গাপুর যাতে জামতাড়ার মতো সাইবার ক্রাইমের ঠিকানা না-হয়ে ওঠে, সেই কারণেই চলতি মাসে বিভিন্ন জায়গায় স্পেশাল ড্রাইভ চালানো হয়েছে ।"

নিউটাউনশিপে সবচেয়ে বড় ঘাঁটি ?

পুলিশের তদন্তে দুর্গাপুর মহকুমার নিউটাউনশিপ থানা এলাকা বিশেষ ভাবে নজরে এসেছে । চলতি মাসে ওই থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে প্রায় 25 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর । একসঙ্গে এত জনের গ্রেফতারি স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন তুলেছে, এলাকার কোথাও কি সংগঠিত ভাবে সাইবার প্রতারণার প্রশিক্ষণ এবং কাজ চলছিল ?

পুলিশের নজরে এসেছে দুর্গাপুর থানার কাদারোড এলাকাও । সেখানে দীর্ঘদিন ধরে সাইবার প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত একটি চক্র সক্রিয় ছিল বলে তদন্তকারীদের সন্দেহ । এ-জোন ফাঁড়ির পুলিশ প্রথমে তিন নাবালককে গ্রেফতার করে । তাদের বয়স প্রায় 15 বছর বলে পুলিশ জানিয়েছে । জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই পরে কাদারোডে বড়সড় অভিযান চালানো হয় ।

সেই অভিযানে প্রায় 10 জনকে গ্রেফতার করা হয় । অভিযুক্তদের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, সিম কার্ড, এটিএম কার্ড, ব্যাঙ্কের পাসবই এবং বিভিন্ন নথি । তদন্তকারীদের অনুমান, এই সমস্ত ডিভাইস এবং নথি থেকেই প্রতারণার পদ্ধতি, সম্ভাব্য শিকার এবং লেনদেনের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে ।

নিয়ামতপুরের হরিজন পাড়ায় 'ডেরা' ?

আসানসোল মহকুমায় পুলিশের নজরে এসেছে নিয়ামতপুরের হরিজন পাড়া । পুলিশ সূত্রে দাবি, ওই এলাকার একাধিক বাড়িতে সাইবার প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সন্ধান মিলেছে । চলতি মাসের অভিযানে সেখান থেকেও 10 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।

উদ্ধার হয়েছে ল্যাপটপ, মোবাইল, সিম কার্ড, এটিএম কার্ড-সহ বিভিন্ন সামগ্রী । ফলে প্রশ্ন উঠেছে, শুধু বিচ্ছিন্ন ভাবে কয়েক জন যুবক প্রতারণায় জড়িয়েছিলেন, নাকি একই এলাকার মধ্যে তৈরি হয়েছিল কোনও সংগঠিত নেটওয়ার্ক ? এই তদন্তেই উঠে এসেছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, দারিদ্র্য ও বেকারত্বকে কাজে লাগিয়ে কি স্থানীয় যুবক এবং নাবালকদের সাইবার প্রতারণার কাজে নামানো হচ্ছে ?

এই প্রশ্নের জবাবে শানা আখতার জানিয়েছেন, তদন্তে এমন তথ্যও সামনে এসেছে যে, চক্রের এক জন মূল হোতা বাইরে থেকে 'প্রশিক্ষণ' নিয়ে এসে এলাকায় অন্য যুবকদের এই কাজে যুক্ত করছিলেন । তাঁর বক্তব্য, দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে কিছু যুবককে এই অপরাধের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে ।

বস্তি নয়, অভিজাত এলাকাতেও নজর

তদন্তে আরও একটি বিষয় বিশেষ ভাবে নজর কেড়েছে । সাইবার প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সন্ধান শুধু বস্তি বা আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা এলাকায় মিলছে না । দুর্গাপুরের বিধাননগর, সিটি সেন্টারের মতো অপেক্ষাকৃত অভিজাত এলাকাতেও অভিযুক্তদের বসবাসের তথ্য পেয়েছে পুলিশ । অর্থাৎ, সাইবার অপরাধের সঙ্গে কোনও নির্দিষ্ট এলাকা, পেশা বা আর্থিক অবস্থার সরাসরি যোগ রয়েছে, এমন ধারণা ঠিক নয় । একটি ল্যাপটপ, কয়েকটি মোবাইল, একাধিক সিম এবং ইন্টারনেট সংযোগই অনেক ক্ষেত্রে বাড়িতে বসে একটি গোটা প্রতারণা-চক্র চালানোর জন্য যথেষ্ট হয়ে উঠছে ।

রবিবার রাতেও গ্রেফতার

রবিবার রাতে সাইবার অপরাধের অভিযোগে আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে দুর্গাপুর সিটি সেন্টার ফাঁড়ির পুলিশ । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সিটি সেন্টারের 12 নম্বর রানি রাসমণি সরণি এলাকা থেকে পুরুলিয়ার নিতুড়িয়ার বাসিন্দা সাহেব মণ্ডলকে গ্রেফতার করা হয় ।

পুলিশের দাবি, তাঁর কাছ থেকে একটি ল্যাপটপ, সাত-আটটি মোবাইল ফোন এবং একাধিক ব্যাঙ্কের পাসবই উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সামগ্রী পরীক্ষা করে অভিযুক্তের সঙ্গে অন্য কোনও সাইবার চক্রের যোগাযোগ ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । সোমবার তাঁকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় ।

বাড়ি ভাড়াতেও সতর্কবার্তা পুলিশের

একসঙ্গে একাধিক এলাকায় সাইবার অপরাধীদের সন্ধান মেলায় বাড়িওয়ালাদের নিয়েও সতর্ক করছে পুলিশ । পুলিশের পরামর্শ, অপরিচিত কাউকে বাড়ি ভাড়া দেওয়ার আগে তাঁর পরিচয় ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র যাচাই করা উচিত । ভাড়াটিয়ার বিস্তারিত তথ্য স্থানীয় থানায় জমা রাখার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ।

কারণ, তদন্তকারীদের মতে, বাড়িতে বসেই যদি সাইবার প্রতারণার কাজ চলে, তা হলে আশপাশের বাসিন্দাদের পক্ষে দীর্ঘ সময় ধরে বিষয়টি টের না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে । বাইরে থেকে আসা ব্যক্তিরা বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে বসেই অপরাধের পরিকাঠামো তৈরি করছে কি না, সে দিকেও নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে ।

দুর্গাপুজোর আগে আরও বড় অভিযান ?

সাইবার প্রতারণা ঠেকাতে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের তরফে অভিযান আরও জোরদার করার প্রস্তুতি চলছে । ইতিমধ্যেই একাধিক থানা এলাকায় ধারাবাহিক অভিযান শুরু হয়েছে । তদন্তে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নতুন নতুন জায়গায় তল্লাশি চালানোর কথাও জানিয়েছে পুলিশ ।

তবে পুলিশের কাছেও চ্যালেঞ্জটা বড় । কারণ, প্রতারণার কৌশল দ্রুত বদলাচ্ছে । এক সময় যেখানে ওটিপি জানাই ছিল প্রধান অস্ত্র, এখন সেখানে নানা ধরনের ডিজিটাল প্রতারণা, ভুয়ো পরিচয়, অ্যাপ, লিঙ্ক, ব্যাঙ্কিং তথ্য এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করা হচ্ছে ।

ফলে আসানসোল-দুর্গাপুরে একের পর এক গ্রেফতারির পর এখন মূল প্রশ্ন শুধু 'কত জন ধরা পড়ল ?' নয় । বরং পুলিশের হাতে উদ্ধার হওয়া ল্যাপটপ, মোবাইল এবং বিপুল ডিজিটাল তথ্য থেকে কত বড় নেটওয়ার্কের হদিশ মেলে, কারা এই চক্রের মূল মাথা এবং তাদের সঙ্গে অন্য রাজ্যের কোনও চক্রের যোগাযোগ রয়েছে কি না, সেই উত্তরই খুঁজছেন তদন্তকারীরা ।

TAGGED:

ASANSOL DURGAPUR
POLICE COMMISSIONERATE
সাইবার অপরাধ
জামতাড়ার ছায়া আসানসোল দুর্গাপুরে
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