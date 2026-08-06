শমীককে চ্যালেঞ্জ এসএফআইয়ের? স্বাধীনতার সপ্তাহে টানা 6 দিন 'আজাদি ব়্যালি'
সপ্তাহজুড়ে বিভিন্ন জেলায় রক্তদান শিবির থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনভিত্তিক নানা সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজন করবে এসএফআই ।
Published : August 6, 2026 at 5:46 PM IST
কলকাতা, 6 অগস্ট: স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে আগামী 9 থেকে 15 অগস্ট পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে 'আজাদি সপ্তাহ' পালন করবে সিপিএম ছাত্র সংগঠন এসএফআই । সভা, মিছিল, আলোচনাচক্র, রক্তদান শিবির, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী, কুইজ প্রতিযোগিতা-সহ নানা কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস এবং সেই আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকা তুলে ধরার কথা জানিয়েছে সংগঠন ।
বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সাম্প্রতিক সময়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, "রাস্তায় প্রকাশ্যে ভারত ভাগ বা কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করার স্লোগান দিলে রেয়াত করা হবে না । আজাদির মতো স্লোগান তুললে এমন মারুন, যাতে সোজা হয়ে বাড়ি পৌছতে না পারে ৷" তাঁর ওই মন্তব্যকে কড়া ভাষায় এদিন সমালোচনা করেন এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে ।
তাঁর অভিযোগ, ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা চলছে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রকৃত চেতনাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে ৷ দেবাঞ্জন দে বলেন, "এক সময় ব্রিটিশ শাসকরা 'আজাদি' স্লোগান বন্ধ করতে চেয়েছিল । কিন্তু ভারতের ছাত্র-যুব সমাজ সেই শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেই স্বাধীনতা অর্জন করেছে । আজও যাঁরা 'আজাদি' স্লোগানকে দমন করতে চাইছেন, তাঁরা ইতিহাসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন ।"
তিনি আরও দাবি করেন, ভারতের ছাত্রসমাজ 'আজাদি'র চেতনা শিখেছে ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকি, মাস্টারদা সূর্য সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছ থেকে । সেই ঐতিহ্যই আগামী সপ্তাহজুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে ।
কী কী কর্মসূচি?
- 9 অগস্ট: ভারত ছাড়ো আন্দোলনের স্মৃতিতে কর্মসূচি ।
- 11 অগস্ট: ক্ষুদিরাম বসুর শহিদ দিবসে তাঁর স্মরণে ব্যাজ পরানো, মেদিনীপুরে তাঁর বাড়ি ও মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ।
- 12 অগস্ট: সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবসে কলকাতায় 'আজাদি র্যালি' । বেথুন কলেজ থেকে শুরু হয়ে কলেজ স্ট্রিটে শেষ হবে মিছিল ।
- 13 অগস্ট: ফিদেল কাস্ত্রোর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচি ।
- 15 অগস্ট: স্বাধীনতা দিবসে রাজ্যজুড়ে 'আজাদি র্যালি' ।
- 16 অগস্ট: কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মবার্ষিকী পালন এবং মালদায় শিক্ষা শিবির ।
এসএফআইয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সপ্তাহজুড়ে বিভিন্ন জেলায় রক্তদান শিবির, আলোচনা সভা, প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী এবং স্বাধীনতা আন্দোলনভিত্তিক নানা সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে । 'দ্য লেজেন্ড অব ভগৎ সিং'-সহ স্বাধীনতা আন্দোলন এবং দেশভাগ নিয়ে নির্মিত বিভিন্ন চলচ্চিত্রও প্রদর্শনের পরিকল্পনা রয়েছে ।
12 অগস্টের কলকাতা মিছিলে থাকবেন বিহারের নেত্রী । দেবাঞ্জন দে বলেন, "12 অগস্ট কলকাতার মিছিলে উপস্থিত থাকতে পারেন বিহারের এসএফআই নেত্রী কান্তি কুমারী । সরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলনের জেরে তিনি প্রায় 40 দিন জেলে ছিলেন এবং বর্তমানে জামিনে মুক্ত । তাঁর আন্দোলনের অভিজ্ঞতা এবং বিহারের ছাত্র আন্দোলনের বার্তাও কলকাতার কর্মসূচিতে তুলে ধরা হবে ।"
বেথুন কলেজ থেকে মিছিল শুরু করার প্রসঙ্গে দেবাঞ্জন বলেন, "স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী ঐতিহ্যের সঙ্গে ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক যোগ রয়েছে । সেই ইতিহাস স্মরণ করেই সেখান থেকে আজাদি র্যালির সূচনা করা হবে ।" এসএফআইয়ের দাবি, স্বাধীনতা দিবসকে ঘিরে 'আজাদি সপ্তাহ'-এর মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, গণতান্ত্রিক অধিকার এবং শিক্ষার অধিকারের প্রশ্নে রাজ্যজুড়ে ছাত্র-যুবদের মধ্যে নতুন করে আলোচনা ও জনসংযোগ গড়ে তোলাই তাদের মূল লক্ষ্য ।