সমাবর্তনে আচার্য আসতেই প্রতিবাদ, বিক্ষোভ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে
নির্বাচন-সহ পরিকাঠামো ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবিতে ফের বিক্ষোভ যাদবপুরে ৷ আচার্য তথা রাজ্যপালের সামনে প্রতিবাদ এসএফআইয়ের ৷
Published : December 24, 2025 at 12:01 PM IST
কলকাতা, 24 ডিসেম্বর: সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই বিক্ষোভের মুখে পড়লেন আচার্য । বুধবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠিত হচ্ছে 68তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান । সেখান যোগ দেওযার জন্য সকাল 10টায় আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস উপস্থিত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন এয়ার থিয়েটারে । সেখানে তিনি উপস্থিত হওয়ার পরেই বিক্ষোভ দেখায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএফআই ছাত্র সংগঠন ৷
থিয়েটারের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শনের বিষয়ে সংগঠনের সদস্য সঙ্গীতা কুণ্ডু বলেন, "আমরা বারবার দাবি তুলেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইসিসি নির্বাচন করতে হবে । রাজ্যপাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনচার্জ । তাই যখন আমরা জানতে পারি উনি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছেন । তখনই আমরা ওনার সামনে আমাদের দাবি তুলে ধরি ।"
নির্বাচন ছাড়াও আরওও বেশ কিছু দাবি রয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের । এই প্রসঙ্গে সঙ্গীতা জানান, যাদবপুর পাঁচতারা বিশ্ববিদ্যালয় হলেও সেখানে পরিকাঠামো গত অনেক সমস্যা রয়েছে । যার কারণে যথাযথভাবে ক্লাস হচ্ছে না । ল্যাবেও পর্যাপ্ত জিনিস নেই । তাই পড়ুয়ারা বহু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে । এর পাশাপাশি নিরাপত্তার বিষয়টিও খতিয়ে দেখা দরকার ৷ আরও নিরাপত্তরক্ষী বাড়াতে হবে । অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সেখানে পর্যাপ্ত নিরাপত্তারক্ষী নেই ।
যেহেতু সমাবর্তনের দিন ছাড়া আচার্যকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পাওয়া যায় না তাই এই দিনটাকেই দাবি জানানোর উপযুক্ত বলে এই বিক্ষোভ প্রদর্শন, জানিয়েছে বাম ছাত্র সংগঠন ৷
যদিও বিক্ষোভ এড়িয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী, কোর্ট বৈঠক করে শুরু হয়েছে সমাবর্তন অনুষ্ঠান । আচার্য সিভি আনন্দ বোসের উপস্থিতিতেই হয় কোর্ট মিটিং । তারপর নিয়ম মেনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করা হয় । রাজ্যপাল দেখা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের সঙ্গে । তারপর শুরু হয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান ।
নভেম্বর মাসের শুরুতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা বাড়াতে বৈঠকের পর হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা দিয়েছিল রাজ্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ । হাইকোর্টে রাজ্য সরকার জানিয়েছিল, ইতিমধ্যে সিসিটিভি, নিরাপত্তারক্ষী-সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো বাড়ানোর জন্য কিছু আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে । আদালতে জানানোর এক মাসের মধ্যেই 2 ডিসেম্বর মোট 30 জন প্রশিক্ষিত নিরাপত্তারক্ষী, দু'জন সুপারভাইজার নিযুক্ত হন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সুরক্ষা ও নজরদারিতে ৷ তারপরেও সমাবর্তনের দিন আচার্য তথা রাজ্যপালের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর সময় নিরাপত্তারক্ষী বাড়ানোর বিষয়টি সামনে এনেছে এসএফআই ৷