ক্লাস টু পড়ুয়ার স্কুল ফি 80 হাজার ! মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর ভূমিকায় প্রশ্ন এসএফআইয়ের
পাশাপাশি ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসির কঠোর সমালোচনা করে এসএফআই ৷ তাদের মতে, এনইপির ফলে স্কুলছুটদের সংখ্যা আরও বাড়বে ৷
Published : May 21, 2026 at 12:18 PM IST
কলকাতা, 21 মে: দিন দুই আগে মাদ্রাসা-সহ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকে কৃতী শিক্ষার্থীদের নিয়ে কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয় । সেই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে একাধিক পদক্ষেপের কথা জানিয়েছিলেন । বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খরচ বৃদ্ধিতে লাগাম টানার বার্তাও দিয়েছিলেন তিনি । কিন্তু, মুখ্যমন্ত্রীর বার্তার পরেও বাস্তব পরিস্থিতির বিশেষ বদল ঘটবে বলে মনে করছে না সিপিএমের ছাত্র সংগঠন ভারতের ছাত্র ফেডারেশন(এসএফআই) ।
স্কুল ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সরব এসএফআই
তাদের অভিযোগ, কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা মঞ্চে নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যা বলেছেন তা রাজ্যে বেসরকারি শিক্ষাকে উৎসাহ দেওয়ার সমান । শুধু তাই নয়, একাধিক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছর লাফিয়ে লাফিয়ে ফি বাড়ানো হচ্ছে । উদাহরণস্বরূপ কলকাতার ক্যালকাটা গার্লস হাইস্কুলের ফি বৃদ্ধি নিয়ে সরব হয়েছেন এসএফআই রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে । তাঁর দাবি, শিক্ষার বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে বরাবর তাঁরা আওয়াজ তুলেছেন ।
তিনি বলেন, "আমরা বরাবরই ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছি । বেসরকারি স্কুলগুলির উপর নজরদারি চালানোর পাশাপাশি স্কুলগুলোয় সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা যাতে পড়তে পারে, তার জন্য ফি রেগুলেশন সংক্রান্ত বোর্ড ছিল । সেই বোর্ড তুলে দেওয়া হয়েছে । যে কারণে ক্যালকাটা গার্লস হাইস্কুলের মতো একাধিক স্কুল প্রতিবছর লাফিয়ে লাফিয়ে ফি বাড়াচ্ছে ।"
লাফিয়ে বাড়ছে স্কুল ফি
তাঁর দাবি, "ওই স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়তে 2022-23 শিক্ষাবর্ষে বছরে 50 হাজার 100 টাকা লাগতো । পরের শিক্ষাবর্ষে তা প্রায় 12 হাজার টাকা বৃদ্ধি পায় । 2025-26 শিক্ষাবর্ষে ফি বৃদ্ধি পেয়ে 62 হাজার 400 টাকায় দাঁড়ায় । তার ঠিক পরের বছরেই আবারও ফি বৃদ্ধি পেল । একলাফে তা হয়ে গেল 79 হাজার 200 টাকা । এই বিপুল মুনাফার একটা অংশ প্রাক্তন সরকারের নেতামন্ত্রীদের পকেটে যেত । এ কারণেই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফি রেগুলেশন সংক্রান্ত বোর্ড তৃণমূল সরকার তুলে দিয়েছিল ।"
মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা এসএফআইয়ের
এরপরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করে দেবাঞ্জন দে বলেন, "বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন তৃণমূল সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী । তাও কর্পোরেটবান্ধব বর্তমান বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী । তিনি কেন্দ্রের এনইপি(ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি) চালু করে বেসরকারিকরণের পথকে আরও প্রশস্ত করবেন । যে হারে ড্রপ আউট বেড়েছে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্তরে, এনইপির ফলে সেই সংখ্যা আরও বাড়বে । এনইপি চালু হলে সাধারণ মানুষ শিক্ষা থেকে আরও দুরে চলে যাবে, বিশেষ করে ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষায় যেতে পারবে না ।
NEP সমালোচনা
তিনি আরও বলেন, "এর উদাহরণ হল বিহার । সেখানে এই বিজেপি মডেল চালু হওয়ার পর মাত্র 17.1 শতাংশ ছেলেমেয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে । ছত্তিশগড়ে 19 শতাংশের কাছাকাছি এবং গুজরাতে 26 শতাংশ কলেজে ভর্তি হচ্ছে । ফলে বিজেপির বেসরকারি মডেল । সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চলছে অর্ধেক শিক্ষক দিয়ে । 1.56 শতাংশ শিক্ষাখাতে খরচ হয়েছে বিহারে । এখানেও সেই অবস্থা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ।"