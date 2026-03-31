সিট গঠন করুক বাংলা-ওড়িশা সরকার, রাহুলের মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি এসএফআইয়ের
Published : March 31, 2026 at 7:51 PM IST
কলকাতা, 31 মার্চ: বামপন্থী অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক অকালমৃত্যুতে জনমানসে শোকের ছায়া । বামপন্থী ছাত্র-যুব সংগঠনেও শোকের আবহ । একই সঙ্গে তারা ক্ষুব্ধও । রাহুলের মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি করছে এসএফআই । প্রয়োজনে সিট বা বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে তদন্ত করার দাবিও তুলেছে তারা ৷
মঙ্গলবার এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, "কমরেড রাহুলদার মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন । প্রয়োজনে বাংলার সরকার ও ওড়িশার সরকারের যৌথ উদ্যোগে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক । আমাদের প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এটাই চায় ।"
অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে সিপিএম ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন । এসএফআইয়ের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন, বুক স্টল উদ্বোধন থেকে শুরু করে নানা কর্মকাণ্ডে প্রধান অতিথি হিসেবে যেতেন । এমনকী এবারের নির্বাচনে একাধিক তরুণ যুব বামপন্থী প্রার্থীদের সমর্থনে তাঁর প্রচারে নামারও কথা ছিল । সাংবাদিকদের একথা স্মরণ করিয়ে এসএফআই নেতা এদিন অভিনেতার মৃত্যু নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন ৷
তিনি বলেন, "রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু আমাদের কাছে পাহাড়-প্রমাণ শক । একজন প্রগতিশীল মুক্তমনা মানুষ, থিয়েটার-কর্মী, তিনি লেখক ও প্রাবন্ধিকও বটে । যদিও এটা অপ্রকাশিতই ছিল । এরকম ধরনের এক মানুষের অকালমৃত্যুতে একাধিক প্রশ্ন উঠে আসছে । প্রচুর ইফস অ্যান্ড বাটস আছে । যেগুলো কাল থেকে আমাদের কানে আসছে । আমাদের স্পষ্ট কথা, আমাদের বন্ধু, আমাদের কমরেড আমাদের দাদা, আমাদের অভিভাবক রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাই । আমাদের জানবার অধিকার আছে, আমাদের দাদার মৃত্যু কীভাবে হয়েছে ! কেন হল ? কী গাফিলতি ছিল ? কী হয়েছিল ওখানে ? এগুলো আমাদের জানার অধিকার আছে । প্রয়োজনে বাংলার সরকার এবং ওড়িশা সরকার সিট গঠন করে এই মৃত্যুর সঠিক তদন্ত করুক । এখনও তা করা হল না কেন ? ইমিডিয়েট তৈরি করা হোক । আমরা বিচার চাই আমাদের দাদার ।"
এর আগে, এরকম একাধিক ঘটনা ঘটেছে যেখানে এসএফআই-সহ সব বামপন্থীরা পূর্ণাঙ্গ সঠিক তদন্তের দাবি করেছিল । কিন্তু তার বাস্তবায়ন দেখা যায়নি । এক্ষেত্রে দেখা যাবে কি না সে প্রশ্নের উত্তরে এসএফআই রাজ্য সম্পাদক বলেন, "এই দাবি শুধুমাত্র এসএফআই তুলছে না বা নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দল তুলছে না । রাহুলদার সহকর্মী থেকে শুরু করে তিনি যে সেক্টরে কাজ করতেন সেখানকার বহু মানুষ এই প্রশ্ন তুলছেন, এই দাবি তুলছেন । আমাদের তো সরাসরি ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই । ইন্ডাস্ট্রির মানুষদের সঙ্গেই তো আমাদের যোগাযোগ ৷ তারাই তো এই প্রশ্ন তুলছেন ।"
দেবাঞ্জনের অভিযোগ, "টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে এমন এক বড় চক্র চলছে, যে চক্র নানা অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত । ফলে রাহুলদার সহকর্মীরা যে কথাগুলো বলছেন, তার থেকেই তো আমাদের এই সন্দেহ ও উদ্বেগগুলো হচ্ছে । প্রচুর যদি কিন্তু থেকে যাচ্ছে । একজন মানুষ মারা গেল, যে মানুষটা গরিব প্রান্তিক শ্রেণির জন্য কথা বলে এসেছে প্রথম থেকেই । জীবনের বহু রক্ত ঘাম ব্যয় করে এসেছেন গরিব মানুষদের জন্য । সেই মানুষটার মৃত্যুর সঠিক তদন্ত ও সত্যতা জানতে চাইব না ?"
রাহুলের শেষযাত্রায় সিপিএম ছাত্র-যুবর তরফে ইন্টারন্যাশনাল গান গাওয়া ও লাল সেলাম স্লোগান তোলা হয়েছিল । যা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে এক অংশের মানুষ নানা কটূক্তি করেছে ।
সে বিষয়ে এসএফআই নেতার বক্তব্য, "কে কোথায় কী বলেছে, না বলেছে, কী লিখেছে, আমি জানি না ৷ আমার জানা নেই । গোটা দুনিয়া জানে, লাল সেলাম, ইন্টারন্যাশনাল গান বামপন্থীদের অর্জন করতে হয় । রাহুলদা তাঁর গোটা জীবন, তাঁর গোটা কার্যক্রম দিয়ে এটা অর্জন করেছিলেন । সে জায়গা থেকে তাঁর মৃত্যুতে ইন্টারন্যাশনালই তো গাওয়া হবে । এটা স্বাভাবিক । কিন্তু আমরা তো ভাবতে পারিনি তাঁকে এই আকস্মিক ভাবে চলে যেতে হবে । দুদিন আগেও আমরা ভাবতে পারিনি যে, তাঁর মৃতদেহ নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল গাইতে হবে । দু'দিন বাদেও আমাদের একটা মিছিল রয়েছে উত্তর 24 পরগনা জেলাতে । সেখানেও রাহুলদার উপস্থিত থাকার কথা ছিল । যারা এটাকে অস্বাভাবিক মনে করছে, তারা পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে এমন সব জানোয়ারদের এন্ট্রি দিয়েছে যে সমস্ত জন্তুরা মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে জান্তব উল্লাস করছে, তাও একজন প্রগতিশীল মুক্তমনা মানুষের মৃত্যুতে এটা করছে । এ জিনিস পশ্চিমবঙ্গে দেখতে হবে আমরা কখনও কল্পনা করিনি ।"