বইমেলার থিম ইজরায়েল ! পাল্টা ‘প্যালেস্তাইন’ বার্তা নিয়ে সরব এসএফআই

বইমেলার থিম ইজরায়েল ! পাল্টা ‘প্যালেস্তাইন’ বার্তা নিয়ে সরব এসএফআই
কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার থিম কান্ট্রি হিসাবে ইজরায়েলকে রাখার ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে ৷ এর প্রতিবাদ করেছে এসএফআই ৷
Published : September 9, 2026 at 6:28 PM IST
কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: আগামী বছর কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার থিম কান্ট্রি হিসাবে ইজরায়েলকে বেছে নেওয়ার প্রস্তাব ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে ৷ এর প্রতিবাদে বইমেলায় প্যালেস্তাইনের মুক্তি সংগ্রাম ও মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছে বাম ছাত্র সংগঠন ভারতের ছাত্র ফেডারেশন ৷
সংগঠনের মুখপত্র ‘ছাত্রসংগ্রাম’-এর স্টল থেকে এই প্রতিবাদী বার্তা তুলে ধরা হবে বলে জানিয়েছেন এসএফআই রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে ৷ বাম ছাত্রনেতার অভিযোগ, প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলের সামরিক অভিযানে হাজার হাজার নিরপরাধ শিশু ও সাধারণ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে ৷ এই পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের বর্তমান অবস্থান দেশের ঐতিহাসিক বিদেশনীতির ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় ৷
এসএফআই রাজ্য সম্পাদকের বক্তব্য, "স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন ভারতের বিদেশনীতিতে প্যালেস্তাইনের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন এবং ইজরায়েলি আগ্রাসনের বিরোধিতার ঐতিহাসিক অবস্থান ছিল ৷ কিন্তু বর্তমান বিজেপি সরকারের আমলে সেই নীতির পরিবর্তন হয়েছে ৷"
দেবাঞ্জনের আরও অভিযোগ, ইজরায়েলে আদানিদের ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং হাইফা বন্দরে বাণিজ্যিক সম্পর্কের সুবিধা করে দিতেই ভারতের বিদেশনীতিতে এই পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ তাই, ভারতের বিদেশনীতির ঐতিহাসিক ধারার প্রতি সম্মান জানিয়ে কলকাতা বইমেলায় প্যালেস্তাইনের মুক্তিকামী মানুষের কণ্ঠস্বর তুলে ধরবে এসএফআই ৷ ‘ছাত্রসংগ্রাম’-এর স্টলকে সেই প্রতিবাদের অন্যতম মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করা হবে ৷
এসএফআই নেতা জানান, বাংলার ছাত্রছাত্রীদের ভারতের বিদেশনীতির ঐতিহাসিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করাও তাঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য ৷ তাঁর দাবি, প্যালেস্তাইনের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস এবং বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরে বইমেলার পরিসরে বিকল্প রাজনৈতিক বক্তব্য সামনে আনা হবে ৷ এদিকে, বইমেলার মতো আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক মঞ্চে ইজরায়েলকে থিম কান্ট্রি করার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে বিতর্ক আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷
এসএফআই-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ‘ছাত্রসংগ্রাম’-এর স্টলের মাধ্যমে প্যালেস্তাইনের পক্ষে সংগঠনের অবস্থান স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হবে ৷ আগামী বছর 22 জানুয়ারি থেকে 3 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা ।
গত 7 তারিখে বইমেলার প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন হয় ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, এবারের বইমেলার মূল থিম 'বন্দেমাতরম'-এর 150 বছর ৷ থিম কান্ট্রি করা হতে পারে ইজরায়েলকে ৷ তবে, সেই সিদ্ধান্ত এখনও চূড়ান্ত হয়নি ৷