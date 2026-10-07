বেবির পর এসএফআই, 10 অক্টোবর যন্তর মন্তরে ছাত্র সংগঠনগুলিকে একজোট হওয়ার ডাক

বেবির পর এসএফআই, 10 অক্টোবর যন্তর মন্তরে ছাত্র সংগঠনগুলিকে একজোট হওয়ার ডাক
SFI at Jantar Mantar: এসএফআই-এর সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য বুধবার বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের কাছে লিখিত আবেদন পাঠাচ্ছেন বলে জানান।
Published : October 7, 2026 at 5:31 PM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ধর্মনিরপেক্ষ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনগুলিকে এক মঞ্চে আনার উদ্যোগ নিল এসএফআই। সিপিএম সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবির পর এবার দেশের সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনকে 10 অক্টোবর দিল্লির যন্তর মন্তরের কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার আবেদন জানাল SFI। ইন্ডিয়া শিবিরের শরিক সংগঠনগুলির পাশাপাশি তার বাইরে থাকা ছাত্র সংগঠনগুলিকেও এই আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে এসএফআই-এর তরফে।
এসএফআই-এর সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য বুধবার বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের কাছে লিখিত আবেদন পাঠাচ্ছেন বলে জানান। চিঠিতে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলা হয়েছে । চলমান SIR প্রক্রিয়ায় বিপুল সংখ্যক মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। পাশাপাশি বহু তরুণ ও প্রথমবারের ভোটারের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এসএফআই।
এসএফআই-র তরফে তিনটি প্রাথমিক দাবি সামনে রাখা হয়েছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে—জ্ঞানেশ কুমারকে পদ থেকে সরিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া, SIR প্রত্যাহার এবং নির্বাচন কমিশনের সংস্কার। এসএফআই নেতৃত্বের বক্তব্য, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠছে, তখন গণতান্ত্রিক ও নির্বাচনী অধিকার রক্ষায় ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলির ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা বিশেষ জরুরি। সেই লক্ষ্যেই 10 অক্টোবর দিল্লিতে আয়োজিত ছাত্র-যুব জমায়েতকে বৃহত্তর ঐক্যের মঞ্চে পরিণত করার আবেদন জানানো হয়েছে বাম ছাত্র সংগঠনের তরফে।
সূত্রের খবর, চিঠি পাঠানোর পাশাপাশি একাধিক ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বের সঙ্গে ইতিমধ্যেই মৌখিকভাবে আলোচনা করেছেন সৃজন ভট্টাচার্য। দ্রুত বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনকে একসঙ্গে বসিয়ে বৈঠক করার উদ্যোগও নিতে চলেছে এসএফআই।
এদিকে, আজই দিল্লিতে CJP-র সঙ্গে বাম ছাত্র সংগঠনগুলির যৌথ সাংবাদিক বৈঠক রয়েছে। সেখানে এসএফআইয়ের প্রতিনিধিত্ব করবেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি আদর্শ এম সাজি। ফলে 10 অক্টোবরের কর্মসূচির আগে দিল্লিতে ছাত্র সংগঠনগুলির সমন্বয় এবং বৃহত্তর আন্দোলনের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা আরও জোরদার হতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এসএফআইয়ের আবেদন, রাজনৈতিক অবস্থানের পার্থক্য থাকলেও গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার রক্ষার প্রশ্নে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনগুলিকে একজোট হয়ে 10 অক্টোবরের কর্মসূচিতে অংশ নিতে হবে। এমনিতেই ভোট চুরির অভিযোগকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশন এবং মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের উপর চাপ বাড়ানোর কৌশল নিয়েছে ইন্ডিয়া শিবির । এবার ছাত্রদের কর্মসূচির বিষয়টি যুক্ত হল ।