কলেজ স্ট্রিটে SFI-পুলিশ ধস্তাধস্তি, প্রতিবাদে শনিতে হেদুয়া থেকে মিছিলের ডাক
College Street SFI-Police Clash: বৃহস্পতিবারের এই উত্তেজনার সূত্রপাত বুধবারের কলেজ স্ট্রিটের অশান্তিকে কেন্দ্র করে । আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে SFI ৷
Published : November 19, 2026 at 6:57 PM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: বইপাড়ায় ফের উত্তেজনা । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এসএফআইয়ের প্রতিবাদ কর্মসূচি ও অনলাইন বুকস্টলের সূচনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার পুলিশের সঙ্গে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের কর্মী-সমর্থকদের সংঘাত । পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জ, মহিলা কর্মীদের গায়ে হাত তোলা এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজের অভিযোগ তুলেছে বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই । ধাক্কাধাক্কিতে কয়েকজন কর্মী রাস্তায় পড়ে যান বলেও অভিযোগ ।
বৃহস্পতিবারের কর্মসূচি থেকে আগামী 21 নভেম্বর, শনিবার দুপুর 1টায় হেদুয়া থেকে কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত বৃহত্তর মিছিলের ডাক দিয়েছেন দেবাঞ্জন দে । বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির উদ্যোগে আয়োজিত এই মিছিলে ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি বইপ্রেমী, গণতন্ত্রপ্রেমী এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে ।
এদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে পরিস্থিতি সামাল দেয় এসএফআইয়ের রাজ্য নেতৃত্ব । বৃহস্পতিবারের এই উত্তেজনার সূত্রপাত বুধবারের কলেজ স্ট্রিটের অশান্তিকে কেন্দ্র করে । এসএফআইয়ের অভিযোগ, বুধবার বিমান বসুকে উদ্দেশ্য করে কদর্য ভাষায় আক্রমণ এবং বিমান বসু গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া এবিভিপির এক সদস্যকে বৃহস্পতিবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে দেখতে পান সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা । ওই ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র না হওয়া সত্ত্বেও ক্যাম্পাসে কীভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সেই প্রশ্নই পুলিশের কাছে তুলতে যান তাঁরা ।
অভিযোগ, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠতেই পুলিশ ওই ব্যক্তিকে ভিড়ের মধ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় । এরপরই পুলিশের সঙ্গে এসএফআই কর্মীদের বচসা শুরু হয় । এসএফআইয়ের অভিযোগ, প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পরিবর্তে পুলিশ কর্মীরা তাঁদের দিকে লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে আসেন । শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি ও মারধর । মহিলা এসএফআই কর্মীদেরও পুলিশ আক্রমণ করে বলে অভিযোগ ।
এমনকী, কয়েকজন কর্মী রাস্তায় পড়ে যাওয়ার পরেও তাঁদের ধাক্কা দিতে দিতে সিপিএমের জোড়াসাঁকো এরিয়া কমিটির দফতরের দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় । ঘটনা নিয়ে সরব হয়ে এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, "বুধবার কলেজ স্ট্রিটে বইয়ের স্টলের উপর বোমা নিক্ষেপ এবং জাতীয় পতাকার উপর ডিম ছোড়ার মতো ঘটনার পরেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করেনি । অথচ বই বিক্রি করতে বসা ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছিল ।"
তাঁর দাবি, গত পরশু বই বিক্রির কর্মসূচি থেকে 41 জন ছাত্রছাত্রীকে গ্রেফতার করা হয় । তাঁদের মধ্যে 30 জন ছাত্র এবং 11 জন ছাত্রী । তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে । দেবাঞ্জনের প্রশ্ন, একদিকে ছাত্রছাত্রীদের গ্রেফতার করে লালবাজারের লকআপে রাখা হচ্ছে, অন্যদিকে কলেজ স্ট্রিটে দীর্ঘ সময় ধরে তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ ওঠা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কেন কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না ? অভিযুক্তদের আড়াল করতেই পুলিশ অভিযোগকারীদের উপর আক্রমণ করছে । পুলিশের বিরুদ্ধে মহিলাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজের অভিযোগ তুলে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি ।
এদিন দেবাঞ্জন দে আরও বলেন, "লাঠি উঁচিয়ে প্রশ্ন থামাতে পারবেন না ।" তাঁর দাবি, পুলিশের কাছে আগের দিন অভিযোগ জমা দিতে গেলে প্রথমে তা গ্রহণ করতে গড়িমসি করা হয়েছিল । পরে আন্দোলনের চাপে জোড়াসাঁকো থানায় অভিযোগপত্র গ্রহণ করা হয় এবং রিসিভ কপিও সংগঠনের কাছে রয়েছে । কিন্তু অভিযোগ জমা পড়লেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও দৃশ্যমান পদক্ষেপ হয়নি বলে দাবি তাঁর । এদিনের সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দেবাঞ্জন দে রাজনৈতিক আক্রমণও শানান । বিজেপি ও আরএসএসের বিরুদ্ধে মনুবাদী রাজনীতির অভিযোগ তুলে মহিলাদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি । একইসঙ্গে কলকাতা পুলিশের আচরণ নিয়েও তীব্র সমালোচনা করেন ।
তাঁর হুঁশিয়ারি, মহিলা কর্মীদের উপর পুলিশের আক্রমণের অভিযোগ নিয়ে আদালত পর্যন্ত লড়াই চালাবে এসএফআই । এবিভিপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে তাঁর বক্তব্য, বিমান বসুর মতো প্রবীণ বাম নেতাকে প্রকাশ্যে অপমান করার অধিকার কারও নেই । বিমান বসুর ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরে তিনি বলেন, অতীতে ছাত্রদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন বিমান বসু। সেই মানুষকেই আজ কলেজ স্ট্রিটে দাঁড়িয়ে অপমান করা হচ্ছে।এবিভিপির এক সদস্যকে নিয়ে একাধিক গুরুতর অভিযোগও করেন এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক। তাঁর দাবি, ওই ব্যক্তি মেদিনীপুরের একাধিক কলেজে ছাত্র সংগঠনের ঘর পোড়ানোর ঘটনায় যুক্ত এবং তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক থানায় খুনের চেষ্টার মামলা রয়েছে ।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধেও তীব্র কটাক্ষ করেন দেবাঞ্জন । তাঁর বক্তব্য, কলেজ স্ট্রিটে বইয়ের উপর হামলার অভিযোগ ওঠার সময় মুখ্যমন্ত্রী জোড়াসাঁকো চত্বরেই ছিলেন । অথচ প্রকাশ্যে এই ধরনের ঘটনা বাংলার মাটিতে চলতে দেওয়া হবে না বলে বার্তা দিয়েছিলেন তিনি । দেবাঞ্জনের কটাক্ষ, "বইপাড়ায় বই চলে, বোমা চলে না । দুনিয়ার সমস্ত বোমাকে এক করলেও সেই বোমার শক্তির চেয়ে বেশি শক্তি রয়েছে এক-একটি বইয়ের । বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে আক্রমণ করে বইয়ের আন্দোলনকে থামানো যাবে না ।
এসএফআইয়ের দাবি, কলেজ স্ট্রিটকে ভয়মুক্ত করা, বইয়ের স্বাধীনতা রক্ষা, এবিভিপির হামলার অভিযোগের প্রতিবাদ এবং পুলিশের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে এই মিছিল সংগঠিত হবে । দেবাঞ্জনের কথায়, "বই বনাম বোমার যুদ্ধে বইয়ের পক্ষ নিন । বোকা মানুষ, ধরো বই—ওটাই হাতিয়ার ।"