যাদবপুরের পর কলকাতা, আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএফআই-এবিভিপি সংঘাত, ফের উঠল ‘বহিরাগত’ বিতর্ক
যাদবপুরে সংঘাতের সপ্তাহখানেক বাদে এবার উত্তেজনা ছড়াল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সংঘাতের পর দুপক্ষকেই ক্যাম্পাস ছাড়তে বলা হয় ।
Published : August 25, 2026 at 11:15 PM IST
কলকাতা, 25 অগস্ট: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অশান্তির রেশ কাটতে না কাটতেই এবার উত্তপ্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ল এসএফআই ও এবিভিপি। দুই সংগঠনের তরফেই একে অপরের বিরুদ্ধে ক্যাম্পাসে বহিরাগত ঢোকানোর অভিযোগ তোলা হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। পরে এসএফআইয়ের প্রতিনিধিরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশনও জমা দেন।
ঘটনার সূত্রপাত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের বাইরে এসএফআইয়ের একটি সমাবেশকে কেন্দ্র করে। এসএফআইয়ের দাবি, রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে ওই কর্মসূচি ছিল। এবিভিপির অভিযোগ, সেই সমাবেশের পর এসএফআইয়ের বেশ কয়েকজন বহিরাগত ক্যাম্পাসের ভিতরে প্রবেশ করেন। তাঁদের ঘিরেই পরবর্তী সময়ে উত্তেজনা ছড়ায়।
এবিভিপি কী বলছে ?
এবিভিপি নেতা স্বাধীন হালদারের অভিযোগ, এসএফআইয়ের সমাবেশ শেষ হওয়ার পর সংগঠনের বেশ কয়েকজন বহিরাগত বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢোকেন। পরিকল্পিত ভাবে এবিভিপির সদস্যদের উপর আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করা হয়। ক্যাম্পাসের ভিতরে দাঁড়িয়ে ‘দেশবিরোধী’ স্লোগানও দেওয়া হচ্ছিল। পাল্টা স্লোগান দিতে শুরু করেন এবিভিপির সদস্যরাও। এরপরই দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা এবং পরে হাতাহাতি শুরু হয়।
এই সংঘর্ষে এবিভিপির তিন জন সদস্য আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হওয়ার আগেই পুলিশ ও প্রশাসনের প্রতিনিধিরা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পৌঁছে যান। তাঁদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে বলে দাবি এবিভিপির।
এসএফআই কী বলছে ?
অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে এসএফআই। উল্টে তাদের দাবি, এবিভিপি বহিরাগতদের নিয়ে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্তি তৈরি করতে চাইছে । এসএফআই নেতা অমিত ঘোষের দাবি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে তাঁদের একটি সমাবেশ চলছিল। সেই সময় আচমকাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিষয়টি জানতে তারা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। তখন কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়, ভিতরে এবিভিপির একটি বৈঠক চলছে। বাইরে থেকে লোকজন ঢুকলে অশান্তির আশঙ্কা থাকায় গেট বন্ধ রাখা হয়েছে। এরপরই এসএফআইয়ের এক প্রতিনিধি দল কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দিতে যায়।
অমিতে়র অভিযোগ, ডেপুটেশন জমা দিতে যাওয়ার সময় এবিভিপির সদস্যরা তাঁদের দিকে এগিয়ে এসে স্লোগান দিতে শুরু করেন। তাঁর দাবি, এসএফআইয়ের পড়ুয়াদের উপর হামলার চেষ্টা করা হয়েছিল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে এসএফআইয়ের আরও অভিযোগ, একই ধরনের পরিস্থিতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এবিভিপিই বাইরে থেকে এমন কিছু ব্যক্তিকে ক্যাম্পাসে নিয়ে এসেছিল, যাঁরা বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া নন। তাঁদের মধ্যে এমন কয়েকজনকেও দেখা গিয়েছে, যাঁরা একসময় তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে তাঁরা এবিভিপির সদস্য হিসেবে ক্যাম্পাসে এসেছেন বলে অভিযোগ এসএফআইয়ের। অন্যদিকে এবিভিপির দাবি, এসএফআই বাইরে থেকে লোকজন নিয়ে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ উত্তপ্ত করেছে।
বহিরাগত বিতর্ক
ফলে দুই পক্ষের অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগে ফের সামনে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ‘বহিরাগত’ প্রবেশের বিতর্ক। সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও অশান্তির ক্ষেত্রে একই ধরনের অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনার পর এ বার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই ছাত্র সংগঠনের সংঘাত ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দুই পক্ষকেই ক্যাম্পাস ছেড়ে যাওয়ার আবেদন জানায়। এসএফআইয়ের দাবি, তারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে। প্রথমে এবিভিপির সদস্যরা ক্যাম্পাস ছাড়েন এবং তার পর এসএফআইয়ের সদস্যরাও বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে বেরিয়ে যান। ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন জমা দেয় এসএফআই।
সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, নিরাপত্তার স্বার্থে বারবার বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গেট বন্ধ করে দেওয়া কোনও স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। বরং ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত সংখ্যক নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে হবে। বহিরাগতদের প্রবেশ রুখতে কার্যকর নজরদারি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরির দাবিও জানানো হয়েছে। উপাচার্য উপস্থিত না থাকায় ঘটনার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি বলে জানা গিয়েছে। আগামিকাল উপাচার্যের উপস্থিতিতে আজকের ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।