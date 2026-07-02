কলেজ ক্যাম্পাস কার দখলে ? ভর্তির মরশুমে টক্করে SFI-ABVP
ভাঙনের ঝড়ে ক্যাম্পাস দখল করে থাকা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ শূন্যতে ঠেকেছে ৷ সেই শূন্যস্থান পূরণে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ডান-বাম সব পক্ষই ।
Published : July 2, 2026 at 8:48 PM IST
কলকাতা, 2 জুলাই: রাজ্যের পালা বদলের হওয়া কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেও ৷ ভাঙনের ঝড়ে ক্যাম্পাস দখল করে থাকা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ শূন্যতে ঠেকেছে ৷ সুযোগ বুঝে সেই শূন্যস্থান পূরণে ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করেছে ডান-বাম সব পক্ষই । গত কয়েকদিনের কয়েকটি ঘটনায় দুই বিপরীত মতাদর্শের ছাত্র সংগঠন পরস্পরকে টক্কর দিচ্ছে ৷ তবে উভয়েই পরস্পরের বিরুদ্ধে 'প্রাক্তন তৃণমূলী'বলে তোপ দাগচ্ছে ৷ গত 27 জুন থেকে রাজ্যের অধিকাংশ কলেজে স্নাতক স্তরে অফলাইন ভেরিফিকেশন শুরু হয়েছে ৷ যা চলবে আগামী 4 জুলাই পর্যন্ত। নথিপত্র যাচাইকরণের জটিল প্রক্রিয়ার দরুণ ছাত্রছাত্রীরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে ৷
ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভেরিফিকেশন হেল্পডেস্ক সংগঠিত করা হয়েছে ৷ একইভাবে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ABVP'র পক্ষ থেকে হেল্প ডেস্ক পরিচালিত হচ্ছে ৷ দুই সংগঠনেরই মূল লক্ষ্য, ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করা ৷ আর তা করতে গিয়েই পরস্পরের মধ্যে বিবাদ, মারপিট, ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটছে ৷ রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ কার্যত একই অবস্থা।
টাকি গভর্মেন্ট কলেজ, সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ, শিলিগুড়ি কলেজ, জলপাইগুড়ি এসি কলেজ, রাজগঞ্জ কলেজ, ঘাটাল কলেজ, কানাইলাল কলেজ-সহ একাধিক ক্যাম্পাসে অশান্তি তৈরিতে ভর্তি হতে আসা পড়ুয়ায় কার্যত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন ৷ অর্থাৎ, সাহায্য তো দূর এই দুই সংগঠনের বিবাদের জেলায় নতুন ভর্তি হতে আসা পড়ুয়ারদের সমস্যা বাড়ছে বৈকি কমছে না।
এসএফআই রাজ্য সাধারণ সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন,"সমস্যা নিরসনের জন্য ব্যাপক অংশের ছাত্রছাত্রীরা এসএফআই'র হেল্পডেস্কের দ্বারস্থ হচ্ছে ৷ প্রতিটি কলেজেই এসএফআই'র হেল্পডেস্কে দেখা যাচ্ছে উপচে পড়া ভিড় ৷ এমতাবস্থায় ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে বিলুপ্তপ্রায় এবিভিপি, বিজেপি'র স্থানীয় যুব মোর্চার গুন্ডাদের সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্পাস দখলের চেষ্টা করছে একাধিক জায়গায় ৷ ক্যাম্পাসে লেখাপড়ার পরিবেশ নষ্ট করে বিগত তৃণমূল আমলের দাদাগিরি, মাতব্বরির পরিবেশ ফেরাতে চাইছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপক প্রতিরোধের মুখে পড়ে প্রতিটি ক্যাম্পাস থেকেই পালাতে হয়েছে এবিভিপি'র গুন্ডাবাহিনীকে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট প্রশাসন বা কর্তৃপক্ষ কোনও সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেনি। উপরন্তু, যাদের হেল্পডেস্কের ওপর আক্রমণ চালানো হল সেই ছাত্রছাত্রীদেরই থানায় বা প্রিন্সিপালের ঘরে নিয়ে গিয়ে হেনস্থা করা হয়েছে। ঘাটাল কলেজের এসএফআই নেতৃত্বকে মধ্যরাত পর্যন্ত থানায় আটক করে হেনস্থা করা হয়।"
অভিযোগ, গত 15 বছর ধরে রাজ্যের ক্যাম্পাসগুলোতে গণতন্ত্র এবং পড়াশোনার পরিবেশ নষ্ট করেছে তৃণমূল সরকার। বিকল্প কণ্ঠস্বর দাবিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে চলেছে বহিরাগত সমাজবিরোধীদের তাণ্ডব। আমরা দেখছি রাজ্যের বিজেপি সরকারও পূর্বতন তৃণমূল সরকারের মতোই ক্যাম্পাসের গণতন্ত্র ও পঠনপাঠনের পরিবেশকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে ৷ কখনও তা প্রকাশ পাচ্ছে শিক্ষাবিরোধী বাজেটে, কখনও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিজেপি'র পোষ্য বহিরাগতদের বিশৃঙ্খলায়।
এসএফআই রাজ্য সভাপতি প্রণয় কার্যী বলেন," আমাদের স্পষ্ট দাবি, ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক পরিবেশ, লেখাপড়ার কাঠামো, প্রতিষ্ঠা করতে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ৷ ছাত্রসংসদ নির্বাচন সংগঠিত করে ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মতামত জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ক্যাম্পাস সংলগ্ন বিষয়ে প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে। ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীদের সন্ত্রস্ত করে রাখা বহিরাগত গুন্ডাবাহিনীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।"
পালটা এসএফআই-কে দায়ী করছে আরএসএস ছাত্র সংগঠন এবিভিপি বা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক নীলকন্ঠ ভট্টাচার্য ঘাটালের ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে এসএফআই-কে আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেন,"নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন তথ্য ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ABVP'র পক্ষ থেকে একটি হেল্প ডেস্ক পরিচালিত হচ্ছিল ৷ সেই সময় SFI'র কিছু বহিরাগত সমর্থক ও দুষ্কৃতীরা পরিকল্পিতভাবে হেল্প ডেস্ককে কেন্দ্র করে ABVP'র কার্যকর্তাদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। এই হামলায় ABVP'র ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার জেলা সংযোজক সৌমিক অধিকারী-সহ বেশ কয়েকজন ছাত্র আহত হন। গুরুতর আহত সৌমিক অধিকারীকে দ্রুত পার্শ্ববর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, যেখানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন।"
তিনি আরও বলেন, "একটি গণতান্ত্রিক শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র সংগঠনের শান্তিপূর্ণ সাংগঠনিক কার্যক্রমের উপর এ ধরনের হামলা অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশের পরিপন্থী। নতুন ছাত্রছাত্রীদের সহায়তার মতো একটি ইতিবাচক উদ্যোগের উপর আক্রমণ শিক্ষাঙ্গনের সুস্থ পরিবেশকে নষ্ট করার অপচেষ্টা বলেই আমরা মনে করি।"