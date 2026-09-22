ভাঙড় কলেজের অশান্তির রেশ আদালতেও, ABVP নেতা আক্রান্ত ! বিক্ষোভ এসএফআইয়ের

ভাঙড় কলেজের অশান্তির রেশ আদালতেও, ABVP নেতা আক্রান্ত ! বিক্ষোভ এসএফআইয়ের
Bhangar College Incident: বারুইপুর আদালত চত্বরে চলল দুই ছাত্র সংগঠনের পালটা স্লোগানিং ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷
Published : September 22, 2026 at 6:29 PM IST
বারুইপুর, 22 সেপ্টেম্বর: ভাঙড় কলেজে সোমবারের অশান্তির রেশ কাটল না মঙ্গলবারও । কলেজ চত্বরের পর এবার সেই উত্তেজনার আঁচ এসে পড়ল বারুইপুর আদালত চত্বরেও । একদিকে এবিভিপি-র ছাত্রনেতাকে ফের আক্রান্ত করার অভিযোগ, অন্যদিকে গ্রেফতার হওয়া ছাত্রনেতাদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে এসএফআই-এর অবস্থান-বিক্ষোভ । দুই ছাত্র সংগঠনের পালটা স্লোগানে এদিন কার্যত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বারুইপুর আদালত চত্বর । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী ।
ভাঙড় কলেজে সোমবার থেকেই ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে সংঘাতকে ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল । অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে । সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ইতিমধ্যেই চারজনকে গ্রেফতার করেছে । তাঁদের মধ্যে প্রথমে গ্রেফতার করা হয় দু'জন এসএফআই কর্মীকে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে কলেজ চত্বরে অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি করার অভিযোগ রয়েছে । গ্রেফতার হওয়া দু'জনের মধ্যে রয়েছেন এসএফআই কনভেনর শাহরুখ আখতার আলি মোল্লা । তিনি দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ সেমেস্টারের ছাত্র । অন্যজন আসলাম হাবিব । তিনি প্রথম বর্ষের ছাত্র এবং সম্প্রতি এসএফআই-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে । পরবর্তী সময়ে আরও দু'জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ । সব মিলিয়ে ভাঙড় কলেজের ঘটনার তদন্তে এখনও পর্যন্ত চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।
মঙ্গলবার তাঁদের বারুইপুর আদালতে হাজির করানো হয় । আর সেখানেই শুরু হয় নতুন করে বিক্ষোভ । গ্রেফতার হওয়া ছাত্রনেতাদের মুক্তির দাবিতে আদালত চত্বরে অবস্থান-বিক্ষোভ শুরু করেন এসএফআই কর্মীরা । তাঁদের দাবি, যে ছাত্রনেতাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সঠিক তদন্ত করতে হবে এবং তাঁদের মুক্তি দিতে হবে । এসএফআই কর্মীদের বিক্ষোভ চলাকালীন আদালত চত্বরে উপস্থিত হন এবিভিপি-র প্রতিনিধিরাও । এরপর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । দুই সংগঠনের পক্ষ থেকে শুরু হয় পালটাপালটি স্লোগান ।
একদিকে গ্রেফতার হওয়া এসএফআই কর্মীদের মুক্তির দাবি, অন্যদিকে ভাঙড় কলেজে এবিভিপি-র ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে তার প্রতিবাদ-এই দুই অবস্থানকে কেন্দ্র করে মুখোমুখি হয়ে পড়ে দুই ছাত্র সংগঠন । এর মধ্যেই এবিভিপি-র এক ছাত্রনেতাকে ফের আক্রান্ত করার অভিযোগ সামনে আসে । এবিভিপি-র অভিযোগ, কলেজের ঘটনার পর মঙ্গলবারও তাঁদের এক ছাত্রনেতাকে আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে । যদিও এই অভিযোগের সত্যতা এবং ঘটনার সম্পূর্ণ কারণ নিয়ে পুলিশি তদন্ত চলছে ।
অন্যদিকে, এসএফআই-এর পক্ষ থেকেও পালটা অভিযোগ করা হয়েছে । তাদের বক্তব্য, তাঁদের কর্মীদের বিরুদ্ধে একতরফাভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে । গ্রেফতার হওয়া ছাত্রনেতাদের মুক্তির দাবিতেই তাঁরা আদালত চত্বরে অবস্থান করছেন । ফলে দুই ছাত্র সংগঠনের পালটাপালটি অভিযোগে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । পরিস্থিতি যাতে হাতের বাইরে চলে না যায়, সেজন্য বারুইপুর আদালত চত্বরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয় । মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী । আদালত চত্বরে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেদিকেও নজর রাখেন নিরাপত্তারক্ষীরা ।
সোমবার ভাঙড় কলেজে যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সূত্রপাত, তার রেশ মঙ্গলবারও অব্যাহত ৷ এখন নজর পুলিশের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে । চারজনের বিরুদ্ধে ঠিক কী অভিযোগ রয়েছে, তদন্তে আর কারও নাম উঠে আসে কি না এবং ভাঙড় কলেজের অশান্তির ঘটনায় আরও গ্রেফতারি হয় কি না, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে দুই ছাত্র সংগঠন-সহ সংশ্লিষ্ট মহল ।