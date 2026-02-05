ETV Bharat / state

হোটেল-রিসর্টে হানা দিতেই অবাক পুলিশ ! শান্তিনিকেতনে রমরমিয়ে চলছে মধুচক্র

পুলিশ অভিযোগ পেয়েছিল আগেই ৷ বুধবার রাতে গোপনে হোটেল ও রিসর্টে হানা দিতেই সামনে আসে মধুচক্রের বিষয়টি ৷ যার জেরে শান্তিনিকেতনে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷

SEX RACKET IN SANTINIKETAN
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 5, 2026 at 2:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বোলপুর, 5 ফেব্রুয়ারি: শিল্প-সংস্কৃতির পীঠস্থান শান্তিনিকেতন ৷ সেখানের হোটেলগুলিতে রমরমিয়ে চলছে মধুচক্র । এমন খবর ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকাবাসীর মধ্যে ৷ শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ হানা দিয়ে 4 জনকে গ্রেফতার করে ও 8 জন ভিন জেলার মহিলাকে উদ্ধার করে ৷

ধৃতদের বৃহস্পতিবার বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় ৷ তবে এই দেহ ব্যবসার ঘটনা নতুন নয়, এর আগেও শান্তিনিকেতনে প্রান্তিক এলাকায় হোটেল-রিসর্টে মধুচক্রের আসরে হানা দিয়েছে পুলিশ ৷

'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতন ৷ সারা বছরই হাজারও পর্যটকের আনাগোনা। তাই শান্তিনিকেতনে এলাকায় যত দিন যাচ্ছে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে হোটেল, রিসর্ট, লজ, রেস্তরাঁ ও গেস্ট হাউস। তারমধ্যে অধিকাংশরই নেই সরাই লাইসেন্স, ফুড লাইসেন্স, ট্রেড লাইসেন্স, দমকল বিভাগের বৈধ ছাড়পত্র সহ পর্যন্ত যাবতীয় নথি। বিশেষ করে শান্তিনিকেতনের প্রান্তিক, গোয়ালপাড়া, কোপাই নদীর তীরে, তালতোড় প্রভৃতি এলাকায় হোটেল, গেস্ট হাউসগুলিতে রমরমিয়ে চলে দেহ ব্যবসা ৷

SEX RACKET IN SANTINIKETAN
8 জন ভিন জেলার মহিলাকে উদ্ধার করে পুলিশ (ইটিভি ভারত)

সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরে বাইরে থেকে মহিলারা এসে ওই হোটেলে দেহ ব্যবসা করত বলে অভিযোগ। তার পরেই সম্প্রতি এই ঘটনা সম্পর্কে গোপন সূত্রে পায় পুলিশ ৷ বুধবার রাতে খবর পেয়ে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ খবর পেয়ে হানা দেয় ৷ তালতোড় এলাকায় একটি গেস্ট হাউস থেকে তৌফিক মল্লিক ওরফে রাজু, শেখ নবি, শেখ সাহেব, দীপক যাদব নামে 4 জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পাশাপাশি, 8 জন মহিলাকে উদ্ধার করা হয় ৷ উদ্ধার হওয়া মহিলারা প্রত্যেকেই ভিন জেলার ৷ ধৃতদের এদিন বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

প্রসঙ্গত, শান্তিনিকেতনে রয়েছে বিশ্বভারতী, বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়-সহ একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিল্প-সংস্কৃতির পীঠস্থান ৷ সেখানে প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে রমরমিয়ে চলে মধুচক্র । যা নিয়ে নাজেহাল সংস্কৃতি মনোভাবাপন্ন মানুষজন ৷ আর মধুচক্র চালাতে মদত দেয় স্থানীয় তৃণমূলের নেতারা, এই অভিযোগও ভূরি ভূরি ৷ আরও অভিযোগ বেআইনি হোটেল, লজগুলি গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও মদত রয়েছে তৃণমূল নেতাদের।

TAGGED:

মধুচক্র
SANTINIKETAN HOTELS AND RESORTS
ALLEGATIONS OF SEX RACKET
হোটেল রিসর্টে রমরমিয়ে মধুচক্র
SEX RACKET IN SANTINIKETAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.