শনি দুপুরে হঠাৎ ভয়াবহ ভাঙন পদ্মাপাড়ে, পুজোর আগে লালগোলায় ভিটেহারা বহু

শনি দুপুরে হঠাৎ ভয়াবহ ভাঙন পদ্মাপাড়ে, পুজোর আগে লালগোলায় ভিটেহারা বহু
Padma Riverbank Erosion: শনিবার দুপুরে হঠাৎ নদীপাড়ের মাটি আলগা হয়ে একের পর এক বাড়ি থেকে জমি নদীর গ্রাসে চলে যায় ৷ হাহাকার লালগোলায় ৷
Published : October 3, 2026 at 7:13 PM IST
লালগোলা, 3 অক্টোবর: কথায় আছে নদীপাড়ে বাস, দুঃখ বারোমাস ! মুর্শিদাবাদের লালগোলা ব্লকের তারানগরের বাসিন্দারা সারা বছর ধরে নদী ভাঙনের আতঙ্কে থাকেন ৷ আর ঠিক দুর্গাপুজোর আগেই ভিটেহারা হলেন পদ্মাপাড়ের বহু মানুষ ৷ শনিবার দুপুরে স্থানীয় বাসিন্দাদের চোখের সামনে একের এক পর এক বাড়ি নদীগর্ভে তলিয়ে গেল ৷
বাড়ির পাশাপাশি ভূমি ধস শুরু হওয়ায় গাছ, কৃষিজমিও নদীতে বিলীন হয়ে গেল ৷ ভিটে হারিয়ে চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না দুর্গত মানুষজন ৷ নদীপাড়ে বিপজ্জনকভাবে ঝুলতে থাকা বাড়ির দরজা, জানালা খুলে নিয়ে নিরাপদ জায়গার খোঁজে চলে যাচ্ছেন স্থানীয়রা । ভাঙন প্রতিরোধে সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে নদীপাড়ের বাসিন্দারা ক্ষোভে ফুঁসছেন ৷
মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা ব্লকের বিলবোরাকোপরা অঞ্চলের তারানগর গ্রামে আবারও দেখা দিল পদ্মা নদীর তীব্র ভাঙন ৷ এদিন দুপুর সাড়ে 12টা নাগাদ আচমকা এই নদী ভাঙন শুরু হয় ৷ চোখের নিমেষে একের পর এক বসতভিটে ও বিঘের পর বিঘে কৃষিজমি তলিয়ে যেতে শুরু করেছে পদ্মার গর্ভে ৷ আকস্মিক এই বিপর্যয়ে গোটা এলাকায় চরম আতঙ্ক ও হাহাকার ছড়িয়ে পড়েছে ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই এই অঞ্চলে নদীর জলস্তর বাড়া-কমার সঙ্গে সঙ্গে নদীপাড়ের মাটি আলগা হয়ে যাচ্ছিল ৷ কিন্তু এদিন দুপুরের দিকে হঠাৎ পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেয় ৷ বিকট শব্দে নদীর পাড় ধসতে শুরু করে ৷ নদী তীরবর্তী বাসিন্দারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই বেশ কয়েকটি ঘরবাড়ি নদীগর্ভে তলিয়ে যায় ৷
এখন বহু বাড়ি বিপজ্জনকভাবে হেলে রয়েছে ৷ ভাঙনের তীব্রতা দেখে প্রাণভায়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছেন তারানগরের বাসিন্দারা ৷ অনেকে নিজেদের ঘরের আসবাবপত্র, গবাদি পশু এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন ৷ নদীপাড়ের এই মারাত্মক ভাঙন ক্রমশ ভিতরের দিকে এগোতে থাকায় পুরো গ্রামটিই এখন চরম অস্তিত্ব সঙ্কটে ভুগছে ৷
দীর্ঘদিন ধরে তারানগরে পদ্মার পাড়ে ধস নামা শুরু হয়েছে ৷ গত তিন মাসেই প্রায় দুশো মিটার পাড় পদ্মার জলে চলে গিয়েছে ৷ ইতিমধ্যে কয়েকশো বাড়ি বহু কৃষি জমি বাগান নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে ৷ পুজোর আগে ফের ধস নামতে শুরু করায় এলাকায় শারদোৎসবের আনন্দ হারিয়েছেন সর্বহারারা ৷ আতঙ্কে এলাকা ছাড়ছেন বহু পরিবার ৷
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