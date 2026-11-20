দুপুরে গোপালপুরে আছড়ে পড়বে 'আকভান', বৃষ্টি বাড়বে বাংলায়
Bengal Rain Update: দক্ষিণবঙ্গের কোথাও মাঝারি কোথাও আবার তার থেকে বেশি বৃষ্টি হয়ে চলেছে । স্বাভাবিকের চেয়ে 7 ডিগ্রী নিচে নেমে গিয়েছে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা !
Published : November 20, 2026 at 6:58 AM IST
কলকাতা 20 নভেম্বর: আজ, শুক্রবারর দুপুরে ওড়িশার গোপালপুরের কাছে স্থলভাগে আছড়ে পড়বে প্রবল ঘূর্ণিঝড় আকভান। শক্তি কিছুটা কমিয়ে বঙ্গোপসাগরের উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও দক্ষিণ ওডিশা উপকূলের দিকে এগোচ্ছে ‘আকভান’। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে আবহাওয়া দফতরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ঘূর্ণিঝড়টি গত 6 ঘণ্টায় ঘণ্টায় 18 কিলোমিটার গতিতে উত্তর দিকে এগিয়েছে। বর্তমানে পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে তার অবস্থান।
আর ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে কলকাতা-সহ রাজ্য়ের বিভিন্ন জায়গায় প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে । বৃহস্পতিবার সারারাত বৃষ্টির পর এদিন সকালেও পরিস্থিতি বদলায়নি । আকাশের মুখ ভার । কোথাও মাঝারি কোথাও আবার তার থেকে বেশি বৃষ্টি হয়ে চলেছে । স্বাভাবিকের চেয়ে 7 ডিগ্রী নিচে নেমে গিয়েছে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা !
ঘূর্ণিঝড়ের আপডেট
বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে ঘূর্ণিঝড়টির অবস্থান ছিল অন্ধ্রপ্রদেশের কলিঙ্গপত্তনম থেকে 220 কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্বে, ওডিশার গোপালপুর থেকে 300 কিলোমিটার দক্ষিণে এবং পুরী থেকে 360 কিলোমিটার দক্ষিণে। আজ দুপুরের মধ্যে নরসাপুর ও পুরীর মধ্যবর্তী উপকূল দিয়ে, গোপালপুরের কাছাকাছি স্থলভাগে আছড়ে পড়তে পারে ঘূর্ণিঝড় আকভান। স্থলভাগে প্রবেশের সময় ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় 70 থেকে 80 কিলোমিটার থাকতে পারে। ঝোড়ো হাওয়ার সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় 90 কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ, ইয়ানাম ও দক্ষিণ ওডিশা উপকূলে লাল সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর।
বাংলায় প্রভাব
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গ জুড়েই বৃষ্টি হচ্ছে। হেমন্তের আবহে অগ্রহায়ণ মাসের শুরুতে এই ধরনের বৃষ্টির একমাত্র কারণ ঘূর্ণিঝড়। তবে ধীরে ধীরে বৃষ্টি কমবে এবং শুষ্ক আবহাওয়া পাওয়া যাবে। বৃষ্টি ভেজা দিনের কারণে বাতাসে ঠাণ্ডার অনুভূতি।
হাওয়া অফিস জানিয়েছে শুক্রবারও দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বৃষ্টি হবে। উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি ও বাঁকুড়া জেলায় বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে অতিরিক্ত বজ্রপাতের আশঙ্কা। সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। ভারী থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে দক্ষিণ 24 পরগনা, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া কলকাতা এবং হাওড়া জেলায়। শনিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতের সতর্কতাও থাকছে। তুলনামূলক বেশি বৃষ্টি পুরুলিয়া বাঁকুড়া এবং ঝাড়গ্রাম জেলায়।
সোম-মঙ্গলে উন্নতি
রবিবারও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। সোমবার উপকূল এবং পশ্চিমাঞ্চলের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিরহ সম্ভবনা। মঙ্গলবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হতে পারে। ঘূর্ণিঝড়ের থেকে বিচ্ছিন্ন মেঘপুঞ্জের কারণে শুক্রবার উত্তরবঙ্গের মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। শনিবার মালদার পাশাপাশি দুই দিনাজপু্রে কয়েকটি জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভবনা। রবিবার উত্তরবঙ্গের সব জেলায় বৃষ্টি হতে পারে । সঙ্গে দমকা হাওয়া বইতে পারে।
এর আগে বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তৎপ্বার্শবর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 23 ডিগ্রি সেলসিয়াস । স্বাভাবিকের চেয়ে 7 ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 22.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস । স্বাভাবিকের চেয়ে 2.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ 96 শতা়ংশ সর্বনিম্ন 63 শতাংশ। গত 24 ঘণ্টায় 39.4 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।