শক্তি বাড়াচ্ছে ঘূর্ণিঝড় ‘আকভান’, দক্ষিণবঙ্গের উপকূলে বৃষ্টি, সমুদ্রে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা
Severe Cyclonic Storm Akvan Effect: প্রবল ঘূর্ণিঝড় আকভান আগামিকাল দুপুর নাগদ উত্তর অন্ধ্র ও দক্ষিণ ওড়িশার মাঝে আছড়ে পড়তে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷
Published : November 19, 2026 at 10:44 AM IST
নামখানা, 19 নভেম্বর: বঙ্গোপসাগরে ক্রমশ শক্তি বাড়িয়ে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হেয়ছে ‘আকভান’ ৷ বৃহস্পতিবার সকালে মৌসম ভবনের দেওয়া আপডেট অনুযায়ী, অন্ধ্রপ্রদেশের নারসাপুর থেকে 440 কিমি পূর্ব-দক্ষিণপূর্বে, কলিঙ্গপত্তনম থেকে 440 কিমি দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্বে, ওড়িশার গোপালপুর থেকে 530 কিমি দক্ষিণে, পুরীর 590 কিমি দক্ষিণে এবং চেন্নাইয়ের 580 কিমি পূর্ব-উত্তরপূর্বে অবস্থান করছে আকভান ৷ প্রবল ঘূর্ণিঝড় ক্রমশ উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে এগিয়ে চলেছে ৷
আগামিকাল দুপুরের দিকে উত্তর অন্ধ্র ও ইয়ানাম এবং দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলের নারসাপুর ও পুরীর মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করবে আকভান ৷ গোপালপুরের পূর্ব দিকের খুব কাছেই ৷ সর্বোচ্চ গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় 90-100 কিমি এবং দমকা হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় 110 কিমি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে ৷ এর প্রভাবে ওড়িশার পুরীতে বৃষ্টি শুরু হয়েছে ৷ বেশ কিছু ট্রেনের সময় বদল করা হয়েছে ৷
এই ঘূর্ণিঝড়ের সরাসরি কোনও প্রভাব রাজ্যে পড়বে না বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর ৷ কিন্তু, এর প্রভাবে দক্ষিণ 24 পরগনার উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে ইতিমধ্যে আবহাওয়ার পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছে ৷ এদিন সকাল থেকে আকাশের মুখ ভার ৷ শুরু হয়েছে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিও ৷ ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবিলায় সতর্ক প্রশাসন ৷ বিশেষ নজরদারি শুরু হয়েছে নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, বকখালি-সহ জেলার উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে ৷
আবহাওয়ার এই পরিবর্তনে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়ছে উপকূলের বাসিন্দা থেকে শুরু করে মৎস্যজীবীদের মধ্যে ৷ সমুদ্রে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে ঘণ্টায় 50-70 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ সমুদ্রও উত্তাল হয়ে উঠেছে ৷ এই পরিস্থিতিতে মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ট্রলার কিংবা ছোট নৌকা নিয়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷
প্রশাসনের তরফে মৎস্যজীবীদের সতর্ক থাকার পাশাপাশি 21 নভেম্বর পর্যন্ত সমুদ্রে না-যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ বিশেষত, দক্ষিণ 24 পরগনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য বন্দর নামখানা ও ফ্রেজারগঞ্জে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি ৷ বকখালি উপকূলেও সতর্ক রয়েছে প্রশাসন । বিভিন্ন ঘাটে বাঁধা ট্রলার ও মাছ ধরার নৌকাগুলিকে নিরাপদ জায়গায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷
The Severe Cyclonic Storm “Akvan” [Pronunciation: Akvan] over the westcentral Bay of Bengal moved northwards with the speed of 12 kmph during past 06 hours and lay centered at 0530 hours IST of today, the 19th November, 2026 over the same region, near Latitude 14.5°N and Longitude 85.3°E, about 440 km east-southeast of Narsapur (Andhra Pradesh), 440 km south-southeast of Kalingapatnam (Andhra Pradesh), 580 km east-northeast of Chennai (Tamil Nadu), 530 km south of Gopalpur (Odisha) and 590 km south of Puri (Odisha). It is likely to move north-northwestward and cross North Andhra Pradesh & Yanam and South Odisha coasts between Narsapur and Puri, close to east of Gopalpur, by noon of 20th November, 2026 with the maximum sustained wind speed of 90-100 kmph gusting to 110 kmph.— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 19, 2026
পাশাপাশি ট্রলার ও নৌকাগুলিকে শক্ত করে বেঁধে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে ঝোড়ো হাওয়া কিংবা উত্তাল ঢেউয়ের কারণে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে ৷ উপকূলবর্তী এলাকায় পুলিশি টহলও বাড়ানো হয়েছে ৷ মৎস্য বন্দর এবং নদীঘাটগুলিতে নজর রাখছেন পুলিশকর্মীরা ৷
অন্যদিকে, দক্ষিণ 24 পরগনার পর্যটন কেন্দ্রগুলিতেও বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে ৷ বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ-সহ বিভিন্ন সমুদ্র উপকূলবর্তী পর্যটন এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছে প্রশাসন ৷ পর্যটকদের নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ আবহাওয়ার পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হতে পারে ৷
ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে আগামী সময়ে আবহাওয়ার পরিস্থিতি কোন দিকে যায়, সেদিকে নজর রয়েছে প্রশাসন থেকে শুরু করে উপকূলের বাসিন্দাদের।