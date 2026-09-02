দার্জিলিংয়ে টানা বৃষ্টিতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল টয়ট্রেনের লোকো শেডের ছাদ, আহত 7

দার্জিলিংয়ে টানা বৃষ্টিতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল টয়ট্রেনের লোকো শেডের ছাদ, আহত 7
একটানা প্রবল বর্ষণের ফলে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) লোকোমোটিভ শেডের ছাদের একটি অংশ ভেঙে পড়ল ৷ সেই সময় ভিতরে কয়েকজন কর্মী কাজ করছিলেন ৷
Published : September 2, 2026 at 2:09 PM IST
দার্জিলিং, 2 সেপ্টেম্বর: পাহাড়ে একটানা মুষলধারে বৃষ্টির জেরে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) লোকোমোটিভ শেডে ঘটে গেল বড়সড় দুর্ঘটনা ৷ বুধবার সকালে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকার অন্তর্ভুক্ত ডিএইচআর-এর দার্জিলিং স্থিত ঐতিহাসিক টয়ট্রেন লোকো শেডের পুরনো কাঠ ও লোহার বিম দিয়ে তৈরি ছাদ আচমকাই ভেঙে পড়ে ৷ এই ঘটনায় এক চুক্তিভিত্তিক কর্মী-সহ মোট সাত জন রেলকর্মী ও মেকানিক আহত হয়েছেন ৷
ঘটনার সময় লোকো শেডের ভিতরে চারটি ঐতিহ্যবাহী স্টিম ইঞ্জিন রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছিল ৷ আচমকা ছাদের একটি অংশ বিকট শব্দে ভেঙে পড়ে ৷ শেডের ভিতরে থাকা কর্মীরা ধসে পড়া ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে পড়েন ৷ সঙ্গে সঙ্গে সহকর্মী ও অন্যান্য রেলকর্মীরা উদ্ধারকাজে হাত লাগান ৷
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দার্জিলিং সদর থানার পুলিশ ও দমকল ৷ তারা স্থানীয়দের সাহায্যে আহত সাত কর্মীকে দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় দার্জিলিং সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় শারীরিক পরীক্ষা চলছে ৷ হাসপাতাল সূত্রে খবর, আহতদের মধ্যে কয়েকজন সামান্য আঘাত পেলেও সকলের অবস্থাই বর্তমানে স্থিতিশীল ৷
ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি পরিস্থিতি সামাল দিতে পৌঁছন ডিএইচআর-এর উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ৷ দুর্ঘটনার সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কাটিহার থেকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের ডিআরএম (ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার) ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন ৷
এই দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী জানান, "টানা বৃষ্টির জেরে লোকো শেডের পুরনো কাঠ ও কাঠামোর উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয়েছিল ৷ তার ফলেই ছাদের একটি অংশ ভেঙে পড়েছে ৷ দুর্ঘটনায় আমাদের সাত জন কর্মী আহত হয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে একজন চুক্তিভিত্তিক কর্মী রয়েছেন ৷ সৌভাগ্যবশত তাঁদের আঘাত মারাত্মক নয় ৷ হাসপাতালে সবার চিকিৎসা চলছে ৷ আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার আহত কর্মীদের সব ধরনের চিকিৎসা সহায়তা নিশ্চিত করা ৷ পাশাপাশি শেডের ভিতরে থাকা চারটি স্টিম ইঞ্জিন বা অন্য যন্ত্রাংশের কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং শেডটির বর্তমান অবস্থা কী, তা খতিয়ে দেখতে কারিগরি দল পরিদর্শন করছে ৷"
ঐতিহাসিক এই লোকো শেডের ঐতিহ্য রক্ষা ও কাঠামোগত সুরক্ষার জন্য দ্রুত মেরামতির কাজ শুরু করা হবে বলে রেল সূত্রে জানানো হয়েছে ৷ দুর্ঘটনার জেরে সড়কে সাময়িক তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় ৷ সেখানে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করছে পুলিশ ৷