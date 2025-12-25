নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল ধানবোঝাই ট্রাক, মৃত দুই শ্রমিক
ধানের বস্তাবোঝাই ট্রাক উল্টে যেতেই বিপত্তি ৷ প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, খবর পাওয়ার অনেকক্ষণ পর দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ৷ তাই আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেরি হয় ৷
Published : December 25, 2025 at 10:55 AM IST
হিড়বাঁধ, (বাঁকুড়া), 25 ডিসেম্বর: ধানবোঝাই ট্রাক উল্টে মৃত্যু হল দুই শ্রমিকের । বুধবার সন্ধে নাগাদ পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়ার হাতিরামপুর-মানবাজার রাজ্য সড়কের হিড়বাঁধের মলিয়ান পঞ্চায়েতের চাঁপাশোল গ্রামের কাছে । গাদাপাথর দিক থেকে হাতিরামপুরের দিকে আসছিল ধানের বস্তাবোঝাই ট্রাকটি । হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি রাস্তার উপর উল্টে যায় । দুর্ঘটনার সময় ট্রাকের উপরে থাকা পাঁচজন শ্রমিক ছিটকে পড়েন রাস্তায় ।
দুর্ঘটনা জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ট্রাকে থাকা শ্রমিকরা রাস্তায় ও পাশে থাকা কালভার্টে পড়ে গুরুতর জখম হন ৷ পাশাপাশি, ধানের বস্তার নীচে চাপা পড়েও আহত হন কয়েকজন । শ্রমিকদের চিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। এরপর তাঁরা থানায় খবর দেন ৷ পুলিশ আসতে বেশ কিছুক্ষণ দেরি করে বলে অভিযোগ ৷ পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে হিড়বাঁধের আমঝুরি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় পাঁচজনকেই বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।
সেখানে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়। মৃতদের নাম বিপিন বাউরি (39) ও লাল্টু বাউরি (38)। দু'জনেরই বাড়ি হিড়বাঁধের পাথরডিহি গ্রামে। বাকি আহত শ্রমিকদের বাড়ি আশবেড়িয়া ও পাথরডিহি গ্রামে ৷ তাঁরা সকলেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷
দুর্ঘটনার ফলে ট্রাকটি রাস্তার মাঝ বরাবর উল্টে পড়ায় কয়েক ঘণ্টা যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। পরে পুলিশি তৎপরতায় ক্রেন এনে ট্রাকটি সরানো হয় ও যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয় । পুলিশ ট্রাকটিকে আটক করেছে ও দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, খারাপ রাস্তা ও অতিরিক্ত ধানের বস্তাবোঝাই ট্রাকের উপর ঝুঁকিপূর্ণভাবে শ্রমিকদের বসে যাতায়াতই এই মর্মান্তিক ঘটনার কারণ।
স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, "একটি ধানবোঝাই ট্রাক হাতিরামপুরের দিকে যাচ্ছিল ৷ অতিরিক্ত লোড থাকার জন্য সামলাতে না-পেরে গাড়িটি পাল্টি হয়ে যায়। শ্রমিকরা গাড়ির উপর ওই ধানের বস্তার উপর বসেছিল ৷ সেখান থেকেই ছিটকে পড়ে তাঁদের দু'জনের মৃত্যু হয়।" তবে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তাঁদের অভিযোগ, ঘটনার কথা থানায় জানানোর প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়।
প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, "পুলিশ আসার আগেই দু'জনের মৃ্ত্যু হয় ৷ রাস্তা খারাপ হওয়ায় আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও গাড়ি মিলছিল না ৷ তাই তাঁরা পুলিশ আসার অপেক্ষা করছিলেন ৷"