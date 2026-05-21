কয়েক মিনিটের ঝড়ে লণ্ডভণ্ড কয়েকটি গ্রাম, রেললাইনে গাছ পড়ে আটকে ট্রেন

কয়েক মিনিটের ঝড়ে লণ্ডভণ্ড কয়েকটি গ্রাম, রেললাইনে গাছ পড়ে আটকে ট্রেন
Published : May 21, 2026 at 2:26 PM IST
জলপাইগুড়ি, 21 মে: কয়েক মিনিটের ঝড়ে লণ্ডভণ্ড কয়েকটি গ্রাম । রেললাইনে গাছ পড়ে আটকে গেল ট্রেন । সাতসকালের আচমকা ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের নন্দনপুর বোয়ালমারি গ্রামপঞ্চায়েতের মণ্ডলঘাট এলাকা ।
ঝড়ে শতাধিক গাছ ভেঙে পড়েছে রাস্তায় ৷ পাশাপাশি রেললাইনের উপর গাছ পড়ে ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়েছে । ঝড়ের কারণে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে হলদিবাড়ি রেল পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে ৷ প্রচুর কাঁচা বাড়ি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে । বিস্তীর্ণ এলাকা বিদ্যুৎহীন । পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে যান জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী-সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা । ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হিসেবে করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক ৷
আজ ভোররাতে ব্যাপক ঝড়বৃষ্টিতে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় মণ্ডলঘাট, তাঁতিপাড়া, বোদাপাড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা । ঝড়-বৃষ্টিতে প্রচুর পোলট্রি মুরগি মারা গেছে । নন্দনপুর বোয়ালমারি গ্রামপঞ্চায়েতের বাসিন্দা শচীন মজুমদার বলেন, "আজ ভোরে ঝড়ে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল । বাড়ির সব কিছু উড়ে গিয়েছে ।প্রাণ বাঁচাতে ঘরের খাটের নীচে পরিবার নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম । সরকার থেকে যদি সহযোগিতা না-করে, তাহলে কী করে বাড়িঘর করব বুঝতে পারছি না ।"
এদিকে, ঝড়ের তাণ্ডবে রেললাইনে গাছ পড়ে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয় । ইমার্জেন্সি ব্রেক কষে বড়সড় দুর্ঘটনা হাত থেকে রক্ষা পায় দিঘাগামী পাহাড়িয়া এক্সপ্রেস । হলদিবাড়ি স্টেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোরে দূরপাল্লার ট্রেনটির খালি রেক স্টেশন ছেড়ে এনজেপির উদ্দেশে রওনা দেয় । মণ্ডলঘাট স্টেশনে পৌঁছতেই ট্রেনটি ঝড়ের কবলে পড়ে ।
দিঘাগামী পাহাড়িয়া এক্সপ্রেসের লোকো পাইলট আরপি শাহের দাবি, দূর থেকে তিনি লক্ষ্য করেন, মণ্ডলঘাট রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় লাইনের উপর গাছ পড়ে আছে । সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইমার্জেন্সি ব্রেক কষে ট্রেনটিকে দাঁড় করিয়ে দেন ।
প্রত্যক্ষদর্শী বাবলু রায় জানান, "ঝড়ের ফলে বিদ্যুতের তারের উপর নারকেল গাছ ভেঙে পড়ে । সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আগুনের ফুলকি ছড়াতে থাকে । ট্রেনটি দাঁড়িয়ে পড়ে । ট্রেনের ওভারহেড তারে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । ঝড়ের ফলে হলদিবাড়ি নিউ জলপাইগুড়ি প্যাসেঞ্জার ট্রেন-সহ বামনহাট ও বালুরঘাট এক্সপ্রেস ট্রেন দুটি নির্ধারিত সময়ে হলদিবাড়ি স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করতে পারেনি । রেলকর্মীরা এসে ওভারহেডের তার সংযোগ করে তারপর ট্রেনটিকে গন্তব্যস্থলে পাঠান ।"
এদিন ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যান জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী ৷ তিনি বলেন, "আমি খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে এসেছি । ক্ষতিগ্রস্তরা যাতে সরকারি সুযোগ সুবিধা পায় সেই বিষয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছি ।"