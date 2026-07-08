জ্বালানি সংকটে অচল কার্শিয়াং বন দফতরের একাধিক গাড়ি, থমকে বন্যপ্রাণী-বনভূমি রক্ষা

জ্বালানি সংকটে অচল কার্শিয়াং বন দফতরের একাধিক গাড়ি, থমকে বন্যপ্রাণী-বনভূমি রক্ষা
কার্শিয়াং ডিভিশনের অধীনে থাকা প্রায় 12 থেকে 13টি গাড়ি তেলের অভাবে বসে রয়েছে । এর ফলে বনের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা পুরোপুরি ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে ৷
Published : July 8, 2026 at 4:50 PM IST
শিলিগুড়ি, 8 জুলাই: বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় এক নজিরবিহীন অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে । ছয়মাসেরও বেশি সময় ধরে জ্বালানি তেলের বিল বকেয়া, যার কারণে কার্শিয়াং বন বিভাগের সমস্ত সরকারি গাড়ি গত 1 জুলাই থেকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে পড়েছে ।
স্থানীয় পেট্রল পাম্প মালিকদের দাবি, বারবার বকেয়া মেটানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে ৷ তারপরেও কয়েক কোটি টাকার বিল বকেয়া রয়ে গিয়েছে । এর ফলে গত জুন মাসেই পাম্পগুলির তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং জুলাইয়ের শুরু থেকে বাকিতে তেল সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ।
বর্তমানে কার্শিয়াং ডিভিশনের অধীনে থাকা প্রায় 12 থেকে 13টি গাড়ি তেলের অভাবে বসে রয়েছে । এর মধ্যে বেশ কয়েকটি গাড়ি হাতি তাড়ানো বা এলিফ্যান্ট স্কোয়াডের মতো অত্যন্ত সংবেদনশীল ও স্পর্শকাতর কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । বাকি গাড়িগুলি রেঞ্জ অফিসার ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়মিত টহলদারির জন্য বরাদ্দ ছিল । গাড়ি বন্ধ থাকায় বনের নিরাপত্তা এবং বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা পুরোপুরি ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
কার্শিয়াং-এর ডিএফও দেবেশ পাণ্ডে পরিস্থিতির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ৷ তিনি জানিয়েছেন, পেট্রল পাম্পগুলি বকেয়া বিপুল পরিমাণ অর্থের কারণে আর বাকিতে তেল দিতে রাজি নয় । রাজ্য সরকার থেকে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বা টাকা যথাসময়ে না আসাতে এই সংকটের প্রধান কারণ বলে দাবি করছেন দফতরের একাংশ ।
এই প্রশাসনিক জটিলতার বিষয়ে ডিএফও বলেন, "রাজ্যে সম্প্রতি নতুন সরকার গঠিত হয়েছে । নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর সমস্ত দফতরের আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়গুলি নতুন করে গুছিয়ে নিতে কিছুটা সময় লাগছে । তবে বকেয়া দ্রুত মিটিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার বিষয়ে আমরা আশাবাদী । জরুরি পরিস্থিতি সামাল দিতে বর্তমানে কয়েকজন আধিকারিক নিজেদের ব্যক্তিগত খরচে তেল কিনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈঠক ও যাতায়াত রক্ষা করছেন । কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে তা বলা অসম্ভব ।"
বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, নিয়মিত নজরদারি এবং টহল বন্ধ থাকায় উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলে কয়েকটি গুরুতর সমস্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে । বর্তমানে লোকালয়ে প্রায়ই বুনো হাতি বেরিয়ে পড়ছে । সামনেই আমন ধানের মরশুম আসায় হাতির উপদ্রব আরও বাড়ার সম্ভাবনা । এমতাবস্থায় গাড়ি না থাকলে বনকর্মীরা সময়মতো ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারবেন না, যার ফলে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে । একই সঙ্গে নিয়মিত টহল বন্ধ থাকায় আন্তর্জাতিক চোরাশিকারি চক্র এবং কাঠ পাচারকারীরা সক্রিয় হয়ে ওঠার সুবর্ণ সুযোগ পাবে । বনের ভেতরে নজরদারির অভাবে বিভিন্ন অসামাজিক ও বেআইনি কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন খোদ বন দফতরের আধিকারিকদের একাংশ ।
উত্তরবঙ্গের পরিবেশপ্রেমী এবং সাধারণ মানুষ এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন । সলিটারি নেচার অ্যান্ড অ্যাডেভঞ্চার ফাউন্ডেশনের সম্পাদক কৌস্তুভ চৌধুরী বলেন, "বনভূমি রক্ষা জাতীয় সুরক্ষার সমান, একে কোনওভাবেই আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে ফেলে রাখা যায় না । বর্ষার এই মরশুমে বনাঞ্চলে নজরদারি দ্বিগুণ করা প্রয়োজন, সেখানে সরকারি গাড়ি বসে থাকা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ।"
পরিবেশবিদদের দাবি, অবিলম্বে আপৎকালীন তহবিল থেকে এই বকেয়া অর্থ মিটিয়ে বনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হোক, অন্যথায় উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণী ও বনসম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে ।