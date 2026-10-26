বিমান বাতিল, মিলছে না বিকল্প টিকিট ! মক্কার হোটেলে আটকে বাংলার প্রায় 70 হজযাত্রী
Bengali Umrah Pilgrims Stranded In Saudi Arabia: ওমরা হজ পালনে সৌদি আরবে গিয়ে অসহায় যাত্রীরা এখন সরকারি সাহায্যের অপেক্ষায় । সাহাজান পুরকাইতের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : October 26, 2026 at 12:54 PM IST
কলকাতা, 26 অক্টোবর: সৌদি আরবের মক্কায় আটকে পড়েছেন পশ্চিমবঙ্গের একাধিক ওমরা হজযাত্রী । ফেরার বিমান বাতিল হওয়ার পর থেকে দেশে ফেরা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটছে তাঁদের ।
অভিযোগ, বিকল্প বিমানের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, বাতিল হওয়া টিকিটের টাকাও ফেরত পাচ্ছেন না তাঁরা । ইতিমধ্যে অনেকেরই হাতের টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে । হোটেলের ভাড়া ও খাওয়ার খরচ জোগাড় করতে না পেরে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন তীর্থযাত্রীরা । তাঁদের দ্রুত দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করতে ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা ।
মক্কা থেকে একটি ভিডিয়ো বার্তায় আইনজীবী আনিসুর রহমান জানান, গত 9 অক্টোবর কলকাতা থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে দিল্লি হয়ে জেদ্দায় পৌঁছন তাঁরা । সেখান থেকে মক্কা ও মদিনায় ওমরা হজ পালনের উদ্দেশ্যে যান । সোনারপুরের চৌহাটির মদিনা ট্রাভেলসের কর্ণধার ইমাম হোসেনের নেতৃত্বে তাঁদের দলে ছিলেন 33 জন । জেদ্দা থেকে মুম্বই হয়ে কলকাতা ফেরার টিকিট ছিল 23 অক্টোবর শুক্রবার । কিন্তু নির্ধারিত সময়ে ফিরতে না পারায় তাঁরা এখন চরম সমস্যায় পড়েছেন ।
মদিনা ট্রাভেলসের কর্ণধার বলেন, "আমাদের 32 জন এবং অন্য একটি ট্রাভেলসেরও প্রায় 33 জন নিয়ে মোট 65 জন আমরা একটা হোটেলে আছি । আরও অন্যান্যরাও আছে যারা অধিকাংশই ট্রাভেল জোন থেকে ফ্লাইটের টিকিট কেটেছিল । তারা সবাই অথৈ জলে । সব মিলিয়ে প্রায় 4000 এরও বেশি মানুষ এই মুহূর্তে সৌদি আরবে আটকে রয়েছেন । দেশে ফিরতে পারছেন না ।"
আনিসুর রহমানের দাবি, কলকাতার 'ট্রাভেল জোন' নামে একটি সংস্থার কাছ থেকে টিকিট সংগ্রহ করা হয়েছিল । তাঁদের বক্তব্য, আঞ্চলিক যুদ্ধ পরিস্থিতি ও বিমান পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার কারণে ফেরার পরিকল্পনা ভেস্তে যায় । এরপর বিকল্প ব্যবস্থা চেয়েও তাঁরা কোনও সুরাহা পাননি বলে অভিযোগ ।
তাঁদের দাবি, প্রথমে বাতিল হওয়া টিকিটের জন্য 25 হাজার টাকা ফেরতের কথা জানানো হলেও পরে 18 হাজার টাকার কথা বলা হয় । সেই টাকা ফেরত পেলে অন্য বিমানে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করতে পারতেন তাঁরা । কিন্তু অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট ট্রাভেল এজেন্সির তরফে জানানো হয়েছে, বিমান পরিষেবা স্বাভাবিক হলে তবেই টিকিট রি-শিডিউল করা হবে অথবা নতুন টিকিটের ব্যবস্থা করা হবে । কবে পরিষেবা স্বাভাবিক হবে, তা নিয়ে কোনও নিশ্চিত তথ্য না থাকায় বাড়ছে উদ্বেগ ।
আনিসুর রহমানের দাবি, তাঁদের পাশাপাশি 'জমজম ট্রাভেলস'-এর আরও প্রায় 32-35 জন যাত্রী একই হোটেলে রয়েছেন । সব মিলিয়ে প্রায় 65-70 জনের দেশে ফেরা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে । তাঁদের দাবি, মক্কা ও আশপাশের বিভিন্ন হোটেলে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের আরও বহু যাত্রী আটকে রয়েছেন ।
এক তীর্থযাত্রী জানান, তাঁদের হাতে আর কোনও টাকা নেই । দেশে ফেরার টিকিটের টাকা ফেরত না পাওয়ায় বিকল্প টিকিট কেনার সামর্থ্যও নেই । হোটেল কর্তৃপক্ষও খরচ মেটাতে না পারলে তাঁদের থাকতে দিতে চাইছে না বলে অভিযোগ । অসুস্থতা ও খাবারের খরচ জোগাড় করতে না পারার সমস্যাও তাঁদের উদ্বেগ বাড়িয়েছে ।
এখন কী চাইছেন আটকে পড়া যাত্রীরা ? তাঁদের একটাই দাবি—যত দ্রুত সম্ভব দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করুক ভারত সরকার । প্রয়োজনে বিকল্প বিমান পরিষেবার ব্যবস্থা করা হোক এবং বাতিল হওয়া টিকিটের টাকা ফেরত পাওয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত করা হোক ।
ওমরা হজ পালনে সৌদি আরবে গিয়ে এমন পরিস্থিতির মুখে পড়ে অসহায় যাত্রীরা এখন সরকারি সাহায্যের অপেক্ষায় । তাঁদের বক্তব্য, অনিশ্চয়তা কাটিয়ে নিরাপদে বাড়ি ফেরাই এই মুহূর্তে তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ।