সময় খারাপ তাই আমাকে গ্রেফতার ! আদালতে যাওয়ার পথে বিস্ফোরক তৃণমূল নেতা

পালাবদল হতেই শনিবার ও রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় গ্রেফতার মোট 6 জন তৃণমূল নেতা ।

তৃণমূল কাউন্সিলর বিশ্বনাথ পাণ্ডব (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 31, 2026 at 5:09 PM IST

মেদিনীপুর, 31 মে: রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হতে গ্রেফতার একে একে তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রী থেকে জেলা পরিষদের সদস্য-সহ একাধিক কাউন্সিলর । পশ্চিম মেদিনীপুরেও এই ঘটনার ব্যতিক্রম ঘটেনি । রবিবার গ্রেফতার করা হল তৃণমূল কাউন্সিলর বিশ্বনাথ পাণ্ডব, তাঁর ছেলে প্রসেনজিৎ পাণ্ডব এবং ভাইপো রঞ্জিত পাণ্ডবকে ।

তাঁদের এদিন মেদিনীপুর আদালতে হেফাজতের আবেদন জানিয়ে পেশ করেছে পুলিশ ৷ আদালতে যাওয়ার পথে তৃণমূল নেতা তথা শহর সভাপতি বিশ্বনাথ পাণ্ডব বলেন, "ভোটে হারার পর ওরা বাড়িতে বয়ে এসে মারধর করে গিয়েছে ৷ এখন সময় খারাপ ৷ তাই একাধিক মামলা দিয়ে গ্রেফতার করেছে ।"

গ্রেফতার লক্ষ্মী সিট (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে বালি মাফিয়া-কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে শনিবার গ্রেফতার করা হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের তৃণমূল সদস্য কল্পনা সিটকে ৷ গতকাল নারায়ণগড় থেকে পুরনো মামলায় এবং ধর্ষণ ও পকসো মামলায় লক্ষ্মী সিটকে গ্রেফতার করা হয় । পাশাপাশি চন্দ্রকোনা থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভুয়ো অ্যাকাউন্ট দেখিয়ে টাকা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে গৌতম দণ্ডপাটকে ।

তৃণমূলের জেলা পরিষদের সদস্য কল্পনা সিট (নিজস্ব ছবি)

এরপর রবিবার সকালে গ্রেফতার করা হয় মেদিনীপুরের তৃণমূলের প্রাক্তন শহর সভাপতি তথা 19 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিশ্বনাথ পাণ্ডব, তাঁর ছেলে প্রসেনজিৎ পাণ্ডব এবং ভাইপো রঞ্জিত পাণ্ডবকে । তাঁদের বিরুদ্ধে মারধর, তোলাবাজি, ভয় ও হুমকি-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে । মোট ছ'জনকে পাকড়াও করা হয়েছে ৷

এতজন তৃণমূল নেতার একসঙ্গে গ্রেফতারি নিয়ে জেলা এখন সরগরম । কল্পনা সিট, লক্ষ্মী সিট ও গৌতম দণ্ডপাটকে শনিবারই মেদিনীপুর আদালতে পেশ করেছে পুলিশ ৷ বিচারক সাতদিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছেন সকলকে ৷ এদিকে বিশ্বনাথ পাণ্ডব-সহ তিনজনকে কোন হেফাজতে পাঠানো হবে তা এই খবর লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি ৷

বাঁদিক থেকে তৃণমূল কাউন্সিলর বিশ্বনাথ পাণ্ডব ও ছেলে প্রসেনজিৎ পাণ্ডব (নিজস্ব ছবি)

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা বলেন, "নারায়ণগড় থেকে যাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে, সেই লক্ষ্মী সিটের বিরুদ্ধে আগে পকসো মামলা, ধর্ষণের মামলা এবং মারধরের অভিযোগ ছিল ৷ এতদিন ধরে তাকে খোঁজা হচ্ছিল । এরপর তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তবে কল্পনা সিটকে নতুন মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে । তাকে এলাকার বালি মাফিয়াকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে । চন্দ্রকোনা থানায় সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে টাকার বিনিময়ে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ পাই ৷ তার ভিত্তিতে গৌতম দণ্ডপাটকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷"

