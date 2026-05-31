সময় খারাপ তাই আমাকে গ্রেফতার ! আদালতে যাওয়ার পথে বিস্ফোরক তৃণমূল নেতা

সময় খারাপ তাই আমাকে গ্রেফতার ! আদালতে যাওয়ার পথে বিস্ফোরক তৃণমূল নেতা
পালাবদল হতেই শনিবার ও রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় গ্রেফতার মোট 6 জন তৃণমূল নেতা ।
Published : May 31, 2026 at 5:09 PM IST
মেদিনীপুর, 31 মে: রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হতে গ্রেফতার একে একে তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রী থেকে জেলা পরিষদের সদস্য-সহ একাধিক কাউন্সিলর । পশ্চিম মেদিনীপুরেও এই ঘটনার ব্যতিক্রম ঘটেনি । রবিবার গ্রেফতার করা হল তৃণমূল কাউন্সিলর বিশ্বনাথ পাণ্ডব, তাঁর ছেলে প্রসেনজিৎ পাণ্ডব এবং ভাইপো রঞ্জিত পাণ্ডবকে ।
তাঁদের এদিন মেদিনীপুর আদালতে হেফাজতের আবেদন জানিয়ে পেশ করেছে পুলিশ ৷ আদালতে যাওয়ার পথে তৃণমূল নেতা তথা শহর সভাপতি বিশ্বনাথ পাণ্ডব বলেন, "ভোটে হারার পর ওরা বাড়িতে বয়ে এসে মারধর করে গিয়েছে ৷ এখন সময় খারাপ ৷ তাই একাধিক মামলা দিয়ে গ্রেফতার করেছে ।"
অন্যদিকে বালি মাফিয়া-কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে শনিবার গ্রেফতার করা হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের তৃণমূল সদস্য কল্পনা সিটকে ৷ গতকাল নারায়ণগড় থেকে পুরনো মামলায় এবং ধর্ষণ ও পকসো মামলায় লক্ষ্মী সিটকে গ্রেফতার করা হয় । পাশাপাশি চন্দ্রকোনা থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভুয়ো অ্যাকাউন্ট দেখিয়ে টাকা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে গৌতম দণ্ডপাটকে ।
এরপর রবিবার সকালে গ্রেফতার করা হয় মেদিনীপুরের তৃণমূলের প্রাক্তন শহর সভাপতি তথা 19 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিশ্বনাথ পাণ্ডব, তাঁর ছেলে প্রসেনজিৎ পাণ্ডব এবং ভাইপো রঞ্জিত পাণ্ডবকে । তাঁদের বিরুদ্ধে মারধর, তোলাবাজি, ভয় ও হুমকি-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে । মোট ছ'জনকে পাকড়াও করা হয়েছে ৷
এতজন তৃণমূল নেতার একসঙ্গে গ্রেফতারি নিয়ে জেলা এখন সরগরম । কল্পনা সিট, লক্ষ্মী সিট ও গৌতম দণ্ডপাটকে শনিবারই মেদিনীপুর আদালতে পেশ করেছে পুলিশ ৷ বিচারক সাতদিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছেন সকলকে ৷ এদিকে বিশ্বনাথ পাণ্ডব-সহ তিনজনকে কোন হেফাজতে পাঠানো হবে তা এই খবর লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি ৷
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা বলেন, "নারায়ণগড় থেকে যাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে, সেই লক্ষ্মী সিটের বিরুদ্ধে আগে পকসো মামলা, ধর্ষণের মামলা এবং মারধরের অভিযোগ ছিল ৷ এতদিন ধরে তাকে খোঁজা হচ্ছিল । এরপর তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তবে কল্পনা সিটকে নতুন মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে । তাকে এলাকার বালি মাফিয়াকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে । চন্দ্রকোনা থানায় সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে টাকার বিনিময়ে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ পাই ৷ তার ভিত্তিতে গৌতম দণ্ডপাটকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷"