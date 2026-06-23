কলকাতায় প্রবল ঝড়-বৃষ্টি, লাগাতার বজ্রপাত! ভাঙল বহু গাছ, কমলা সতর্কতা 3 জেলায়

কলকাতায় প্রবল ঝড়-বৃষ্টি, লাগাতার বজ্রপাত! ভাঙল বহু গাছ, কমলা সতর্কতা 3 জেলায়
রাজ্যের তিন জেলায় ঝড় ও বৃষ্টির কমলা সতর্কতা দিয়েছে আবহাওয়া দফতর । বিকাল-সন্ধ্যা নাগাদ ফের বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । রয়েছে বজ্রপাতের পূর্বাভাস ।
Published : June 23, 2026 at 6:03 PM IST
কলকাতা, 23 জুন: বর্ষার শুরু হতে না-হতেই শহরে মেঘ-বৃষ্টির খেলা ৷ দুপুরের রোদ ঝলমলে ছবি বদলে গেল মুহূর্তে । আকাশ ঢেকে গেল কালো মেঘে । শুরু হল প্রবল গর্জন । এরপরেই মুষলধারে নামল বৃষ্টি । সঙ্গে মুহুর্মুহু বজ্রপাত । আর ঝড়-জলে কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় ভেঙে পড়ল ছোট-বড় একাধিক গাছ । কিছুক্ষণের প্রবল বৃষ্টিতে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় জল জমার ছবিও সামনে এসেছে ৷
হওয়া অফিসের তরফে ঝড়-বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে । রাজ্যের তিন জেলায় ঝড় ও বৃষ্টির কমলা সতর্কতা দিয়েছে আবহাওয়া দফতর । দক্ষিণবঙ্গের হুগলি, উত্তর 24 পরগনা এবং নদিয়া জেলায় বিকাল-সন্ধ্যা নাগাদ ফের বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । রয়েছে বজ্রপাতের পূর্বাভাস । এই তিন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 50 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে বলে সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷
কলকাতা শহরে স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হয়ে এদিন ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে । সঙ্গে আকাশে প্রবল গর্জনের সঙ্গে একের পর এক হয়েছে বজ্রপাত । বেলা 2:45 মিনিটে 75 কিলোমিটার গতিবেগে কলকাতা শহরের কিছু এলাকায় দমকা ঝড় হয় । এদিনের বৃষ্টিতে পার্ক স্ট্রিট, মেয়ো রোড, কলকাতা হাইকোর্টের সামনে, রাজাবাজারে গাছ উপড়ে পড়ে । গাড়ির উপর গাছ উপড়ে পড়ায় ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে । যদিও এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর এখনও পর্যন্ত মেলেনি ।
প্রবল হাওয়ায় ভেঙে পড়ে রেড রোডের হাই মাস্ক বাতিস্তম্ভ । আর একটি হেলে যায় । গাছ ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতা পুরনিগমের উদ্যান বিভাগ, আলোক বিভাগ এমনকী কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের তরফে প্রচুর কর্মী মাঠে নামে । ইলেকট্রিক শক দিয়ে গাছ কেটে কিছু সময়ের মধ্যেই রাস্তা খুলে দেওয়া হয় । মুষলধারে হলেও খুব বেশি সময় ধরে বৃষ্টি না-হওয়ায় জমা জলের ভোগন্তি বিশেষ পোহাতে হয়নি ৷ তবে কিছু রাস্তায় জল জমতে দেখা গিয়েছে ৷
ইতিমধ্যেই কলকাতা পুরনিগমের কন্ট্রোল রুমকে সক্রিয় করা হয়েছে । কলকাতা পুরনিগমের নিকাশি, ইঞ্জিনিয়ারিং, উদ্যান বিভাগের কর্মীদের বিভিন্ন বোরো এলাকায় মোতায়ন করা হয়েছে । অলিগলির ক্যাচপিট থেকে নিয়মিত তোলা হচ্ছে পলি । যাতে বৃষ্টি হলে জল দ্রুততার সঙ্গে নেমে যেতে পারে । শহরের বিভিন্ন ওয়াটার পকেট হিসেবে চিহ্নিত এলাকায় বসানো হয়েছে পোর্টেবল পাম্প ।