বিবেকানন্দের ছবি দেওয়া ABVP-র পোস্টার ছিঁড়ে গ্রেফতার দুই TMCP নেতা, পলাতক এক

বিবেকানন্দের ছবি দেওয়া ABVP-র পোস্টার ছিঁড়ে গ্রেফতার দুই TMCP নেতা, পলাতক এক
এর আগে চাঁচল কলেজে রবীন্দ্রনাথের ছবি পোড়ানোয় বিতর্কে জড়িয়েছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ৷ এবার সামসি কলেজে বিবেকানন্দের ছবি ছেঁড়ার অভিযোগ তিন ছাত্র নেতার বিরুদ্ধে ৷
Published : August 26, 2026 at 10:54 AM IST
মালদা, 26 অগস্ট: দু'বছর আগে উত্তর মালদার চাঁচল কলেজে বিশ্বকবির ছবি পুড়িয়ে নিন্দিত হয়েছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ৷ চারদিকে সমালোচনার মুখে পড়ে টিএমসিপির চাঁচল কলেজ ইউনিটের তৎকালীন সভাপতিকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয় পুলিশ ৷ সেই সময় গর্জে উঠেছিলেন রাজ্যের তৎকালীন বিরোধী দলনেতা, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ এবার সেই উত্তর মালদারই সামসি কলেজে স্বামী বিবেকানন্দের পোস্টার ছিঁড়লেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদেরই তিন স্থানীয় নেতা ৷
তবে এবার আর কোনও গড়িমসি নয়, বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ দায়ের হতেই পুলিশ দু'জনকে গ্রেফতার করেছে ৷ পলাতক আরেক নেতার খোঁজে শুরু হয়েছে পুলিশি তল্লাশি ৷ ধৃতদের এদিন চাঁচল মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে দু'জনকেই সাতদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ৷
চাঁচল মহকুমা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ আরেক অভিযুক্তের খোঁজ চলছে ৷ ধৃতদের চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় ৷ ঘটনা নিয়ে পুলিশি তদন্ত জারি রয়েছে ৷
অভিযোগ, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তিন নেতা সামসি কলেজে লাগানো স্বামী বিবেকানন্দের ছবি দেওয়া অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলেন ৷ এবিভিপির পতাকা মেঝেতে ফেলে মাড়াতে থাকেন ৷ সেই ভিডিয়ো ক্লিপ তাঁরা সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেন ৷ এই ভিডিয়ো ক্লিপের সত্যতা ইটিভি ভারত যাচাই না করলেও মুহূর্তের মধ্যে সেই ক্লিপ সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে ৷ নড়েচড়ে বসেন এবিভিপি নেতৃত্বও ৷ তাঁরা চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৷ সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার দুই অভিযুক্ত দেবজিৎ সাহা এবং অরিজিৎ রবিদাসকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ ঘটনায় মূল অভিযুক্ত তারিক রহমান এলাকা ছেড়ে পালিয়েছেন ৷ তাঁর খোঁজে পুলিশি তল্লাশি শুরু হয়েছে ৷ এদিকে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ইতিমধ্যে সোশাল মিডিয়ায় ক্ষমা প্রার্থনা করে ভিডিয়ো বার্তা পোস্ট করেছেন তারিক ৷
এই বিষয়ে এবিভিপির উত্তর মালদা জেলা সংযোজক প্রসূন চৌধুরী বলেন, "তৃণমূলের সরকার থাকাকালীন চাঁচল কলেজে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি পোড়ানো হয়েছিল ৷ এই অভ্যেস এদের এখনও যায়নি ৷ গত 22 অগস্ট এরা স্বামী বিবেকানন্দের ছবি ছিঁড়ে দেয় ৷ এবিভিপির পতাকা ছিঁড়ে পদপিষ্ট করে খারাপ ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করে ৷ তার ভিডিয়ো ওরা গর্বের সঙ্গে সোশাল মিডিয়ায় আপলোডও করে ৷ এর বিরুদ্ধে 23 অগস্ট আমরা চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করি ৷ পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করে ৷ তাদের দু'জনকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ মূল অভিযুক্ত তারিক আনোয়ার এখনও পলাতক ৷ মঙ্গলবার ধৃতদের আদালতেও পেশ করা হয়েছে ৷ আমরা তারিককে দ্রুত গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি ৷ স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের আদর্শ ৷ তাঁর অপমান আমরা কোনওমতেই মেনে নেব না ৷ এই ঘটনায় শুধু চাঁচল থানা নয়, গোটা উত্তর মালদা এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ দ্বিতীয়বার এমন ঘটনা ঘটলে আমরা বড়সড় আন্দোলনে নামব ৷"