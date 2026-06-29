মন্দিরবাজারে কাটমানির কালো সাম্রাজ্যে পুলিশের হানা ! তৃণমূল সদস্য-সহ গ্রেফতার 3
ধৃতদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তোলার অভিযোগ রয়েছে ৷
Published : June 29, 2026 at 11:03 AM IST
মন্দিরবাজার, 29 জুন: কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার তৃণমূল সদস্য-সহ তিনজন ৷ তাঁদের গ্রেফতার করেছে মন্দিরবাজার থানার পুলিশ । ধৃত তিনজন হলেন দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য রেশমি পিয়াদা, তাঁর স্বামী তৈমুর পিয়াদা এবং তৃণমূল নেতা আবদুর রাজ্জাক হালদার ৷ তিনজনকে সোমবার ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে তোলা হবে ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "এলাকাবাসীদের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে ৷ অভিযুক্তদের আদালতে পেশ করা হবে । অভিযুক্তদের পুলিশ হেফাজতে চেয়ে তদন্ত আরও এগতে চাইছি আমরা ৷"
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তোলার অভিযোগ উঠছিল । অভিযোগ, আবাস যোজনা, বার্ধক্য ভাতা, রাস্তা নির্মাণ, পানীয় জল প্রকল্প-সহ একাধিক সরকারি পরিষেবার সুবিধা পেতে গেলে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির মাধ্যমে টাকা দিতে হতো । বহু সাধারণ মানুষ অভিযোগ করেন, টাকা না দিলে সরকারি প্রকল্পের তালিকায় নাম তোলা বা কাজ এগোনো কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ত ।
এই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করে মন্দিরবাজার থানার পুলিশ । তদন্তে উঠে আসে, কাটমানি আদায়ের এই চক্রে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন দাদপুর গ্রামের বাসিন্দা তৃণমূল সদস্য রেশমি পিয়াদা, তাঁর স্বামী তৈমুর পিয়াদা এবং তৃণমূল নেতা আবদুর রাজ্জাক হালদার । অভিযোগ, এঁরা বিভিন্ন প্রকল্পে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে বহু মানুষের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা সংগ্রহ করতেন । সংগৃহীত সেই টাকা একটি সুসংগঠিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরে পৌঁছে দেওয়া হতো বলেও তদন্তকারীদের দাবি ।
অভিযোগ আরও গুরুতর হয়ে ওঠে যখন স্থানীয় বিধায়ক জয়দেব হালদারের নাম সামনে আসে । অভিযোগকারীদের দাবি, কাটমানির অর্থের একটি বড় অংশ বিধায়কের কাছেও পৌঁছে দেওয়া হতো । এই অর্থ সংগ্রহ এবং বণ্টনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন তাঁর ভাই বাসুদেব হালদার । স্থানীয়দের অভিযোগ, বাসুদেব হালদারের নেতৃত্বেই দীর্ঘদিন ধরে এই চক্র এবং ব়্যাকেট পরিচালিত হচ্ছিল । যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে জয়দেব হালদার বা বাসুদেব হালদারের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি ।
তবে ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে । শাসক শিবির এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ শুরু করেছে । বিজেপি নেতা কৌশিক পুরকাইত বলেন, "এটি বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয় । দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের প্রাপ্য অধিকার কেড়ে নিয়ে কাটমানির নামে সংগঠিত লুট চালানো হয়েছে । বহু গরিব মানুষ সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার আশায় নিজেদের কষ্টার্জিত টাকা তুলে দিতে বাধ্য হয়েছেন ।"
তিনি আরও বলেন, "আমরা বারবার প্রশাসনের কাছে এই দুর্নীতির অভিযোগ জানিয়েছি । অবশেষে পুলিশ ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছে । তবে শুধু নিচুতলার কয়েকজনকে গ্রেফতার করলেই হবে না । এই চক্রের পেছনে যারা মূল পরিকল্পনাকারী এবং যারা এই অর্থের সুবিধাভোগী, তাদেরও আইনের আওতায় আনতে হবে ।"
কৌশিক পুরকাইতের দাবি, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত হলে আরও অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম সামনে আসবে । তাঁর কথায়, "এই তদন্ত যদি সঠিক পথে এগোয়, তাহলে এমন অনেক নাম উঠে আসবে যা সাধারণ মানুষকে বিস্মিত করবে । দুর্নীতির শিকড় অনেক গভীরে পৌঁছে গিয়েছে ।"
এই গ্রেফতারির পর দাদপুর ও আশপাশের এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে । আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে প্রশাসন । তদন্তকারীরা ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন ।
এই মামলায় আরও গ্রেফতারির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না । এখন নজর আদালতের পরবর্তী পদক্ষেপ এবং পুলিশের তদন্তের অগ্রগতির দিকে । কাটমানির এই অভিযোগ শেষ পর্যন্ত কতদূর গড়ায় এবং তদন্তে আর কার কার নাম সামনে আসে, সেটাই দেখার ।