ভাটপাড়ার পর গারুলিয়া, গণইস্তফা কাউন্সিলরদের; শিল্পাঞ্চলে তাসের ঘরের মতো ভাঙছে তৃণমূল
4 মে'র আগে পর্যন্ত ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের যে এলাকাগুলি তৃণমূলের দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল, আজ সেখানে ভয়াবহ ভাঙন ধরেছে ৷ গণহারে ইস্তফা দিচ্ছেন তৃণমূলের কাউন্সিলররা ৷
Published : May 23, 2026 at 8:10 PM IST
গারুলিয়া, 23 মে: ভাটপাড়ার পর এবার গারুলিয়া ! ফের গণইস্তফা কাউন্সিলরদের ৷ শনিবার গারুলিয়া পুরসভার 21 জন কাউন্সিলরের মধ্যে ন'জনই ব্যারাকপুর মহকুমাশাসকের দফতরে গিয়ে তাঁদের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন ৷ সোমবার পুরপ্রধান-সহ আরও দশ জন কাউন্সিলর পদত্যাগ করতে চলেছেন বলে খবর ৷ এই ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক অর্জুন সিংয়ের বক্তব্য, "ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের সব পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলরই একে একে পদত্যাগ করবেন ৷"
উত্তর 24 পরগনার জেলা রাজনীতিতে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি হিসাবেই পরিচিত ছিল একটা সময় পর্যন্ত ৷ 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া অর্জুন সিং সেই মিথ ভেঙে দিয়েছিলেন ৷ সেবার লোকসভা নির্বাচনে কঠিন লড়াইয়ে অর্জুন সিং জয়ী হয়ে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন ৷ কিন্তু মাত্র আড়াই বছরের ব্যবধানে তৃণমূল সেই ক্ষত পূরণ করে নেয় ৷ অর্জুন সিং আবার তৃণমূলে ফিরে যান ৷
2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে নৈহাটির প্রাক্তন বিধায়ক পার্থ ভৌমিককে টিকিট দেয় তৃণমূল ৷ অর্জুন বিজেপিতে ফিরে আসেন এবং টিকিট পেয়ে পার্থ ভৌমিকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামেন ৷ শেষ পর্যন্ত তৃণমূলই জয়লাভ করে ৷ জয়ী হয়ে ব্যারাকপুরের সাংসদ নির্বাচিত হন তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক ৷ বিধানসভা নির্বাচনে ধস নামে তৃণমূলের ভোট ব্যাঙ্কে ৷ ব্যারাকপুর লোকসভার মধ্যে থাকা সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে এক কামারহাটি ছাড়া সবকটিতে হেরেছে তৃণমূল ৷
ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের সব ক'টি পুরসভাতেই তৃণমূলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে ৷ বিক্ষিপ্তভাবে দু'একটি ওয়ার্ডে জয়লাভ করলেও বিরোধীরা কার্যত দাঁত ফোটানোর সুযোগ পায়নি ৷ গত 4 মে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে সব হিসেবনিকেশ পাল্টে গিয়েছে ৷ 207টি আসনে জয়ী হয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গড়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি ৷ তৃণমূল 80টি আসনে জয় পেয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ পুর ও নগরোন্নয়নের দায়িত্ব পেয়েছেন অগ্নিমিত্রা পল ৷
রাজ্যের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর দুর্নীতির অভিযোগে সদ্য-প্রাক্তন শাসকদলের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে বিজেপি সরকার ৷ প্রায় রোজ তোলাবাজি-দুর্নীতির অভিযোগ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একের পর এক তৃণমূল বিধায়ক, কাউন্সিলর, নেতারা গ্রেফতার হচ্ছেন ৷ এই পরিস্থিতিতে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে গত দেড় দশকের তৃণমূলের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি আজ নড়বড়ে হয়ে পড়েছে ৷ বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার 20 দিনও হয়নি ৷ তাসের ঘরের মতো একের পর এক পুরসভা ভেঙে পড়ছে ৷
শুক্রবার ভাটপাড়া পুরসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলররা মহকুমা শাসকের দফতরে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন ৷ 24 ঘণ্টা পার না-হতেই আরও এক পুরসভা তৃণমূলের হাতছাড়া হতে চলেছে ৷ গারুলিয়া পুরসভায় মোট 21 জন কাউন্সিলর রয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে একজন ফরওয়ার্ড ব্লক ও একজন নির্দল কাউন্সিলর রয়েছেন ৷ বাকি 19 জনের মধ্যে শনিবার একসঙ্গে ন'জন ব্যারাকপুর মহকুমা শাসকের দফতরে গিয়ে তাঁদের পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে এসেছেন ৷ পুরপ্রধান রমেন দাস-সহ বাকি 10 জন কাউন্সিলর সোমবার পদত্যাগপত্র জমা দেবেন বলে জানা গিয়েছে ৷
পুরপ্রধান রমেন দাস বলেন, "বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর অনেকেই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ আজ উপ-পুরপ্রধান অশোক সিংহের নেতৃত্বে পুরসভার ন'জন কাউন্সিলর পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন ৷ সোমবার আমি পদত্যাগপত্র জমা দেব ৷ আমার সঙ্গে বাকি কাউন্সিলররাও পদত্যাগপত্র জমা দেবেন ৷ পদত্যাগের ব্যাপারে কাউকে জোর করা হয়নি ৷ সকলে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করছেন ৷"
বিজেপি নেতা তথা নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং বলেন, "আমরা আগেই বলেছি, তৃণমূল আর পুরসভা চালাতে পারছে না ৷ মানুষকে আর পরিষেবা দিতে পারছে না ৷ সব পুরসভাতেই ব্যাপক হারে দুর্নীতি হয়েছে ৷ মানুষের ভোটে ওরা জেতেনি ৷ তাই বাধ্য হয়ে এখন ছেড়ে দিচ্ছে ৷ আমার ধারণা, ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের সব পুরসভার কাউন্সিলরাই পদত্যাগ করে পুরবোর্ড ছেড়ে দেবেন ৷" তৃণমূল সূত্রে খবর, উত্তরে বরানগর থেকে দক্ষিণে বীজপুর পর্যন্ত ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে সব পুরসভাতেই ভাঙন অনিবার্য ৷ আগামী সপ্তাহে আরও কয়েকটি পুরসভায় গণইস্তফার সম্ভাবনা রয়েছে ৷