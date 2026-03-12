জগন্নাথ মন্দির থেকে ইসকন, ভোগ প্রসাদ বিতরণ নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষের

জগন্নাথ মন্দির থেকে ইসকন, ভোগ প্রসাদ বিতরণ নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষের
রান্নার গ্যাস সঙ্কটের জেরে ভোগ প্রসাদের পরিমাণ কমানো থেকে বন্ধের সিদ্ধান্ত একাধিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ৷ অভুক্তদের নিয়ে চিন্তা ইসকনের ৷
Published : March 12, 2026 at 10:38 AM IST
কলকাতা, 12 মার্চ: ক্রমশ বড় আকার নিচ্ছে রান্নার গ্যাসের সঙ্কট ৷ যার প্রভাব শুধু হোটেলের হেঁশেলে এসে থামেনি । বরং বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভোগের ঘরেও পড়েছে । ইরানের সঙ্গে ইজরায়েল ও আমেরিকার যুদ্ধের প্রভাব এবার দিঘার জগন্নাথ মন্দির থেকে ইসকন(ISKCON)-সহ রাজ্যের একাধিক মন্দিরে ।
সঙ্কটের জেরে ভোগ প্রসাদ দেওয়া নিয়ে একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসকন কলকাতা ও দিঘার জগন্নাথ মন্দির । অন্যদিকে, ভোগ বিতরণ আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাগবাজারে সারদা মায়ের বাড়ি ।
ইসকনে খিচুড়ি- কলকাতার ইসকন মন্দিরে প্রতিদিন দুপুরে ভোগ দেওয়া হত । সাধারণ ভক্ত থেকে শুরু করে আশপাশ এলাকার অফিস কর্মীরাও এখানে দুপুরের খাওয়া সারতেন । পাতে থাকত ভাত, ডাল, তরকারি-সহ বেশ কয়েকটি পদ । প্রতিদিন কমবেশি 300 মানুষ ভোগ প্রসাদ খেতেন । এবার গ্যাস অমিলের জেরে মেনুতেই পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়েছে ইসকন কর্তৃপক্ষ । জানা গিয়েছে, এখন থেকে দেওয়া হবে খিচুড়ি । যাতে তৈরি করতে অতিরিক্ত গ্যাস না খরচ হয় ।
অল্প পরিমাণে ভোগ রান্না দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে- অন্যদিকে দিঘার মন্দিরের দায়িত্বেও আছে ইসকন । এখানে প্রতিদিন সকাল, দুপুর ও রাতের খাবার মিলিয়ে 3000 ভক্তের ভোগ আয়োজন করা হয় । তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে সেই সংখ্যা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মন্দির কমিটি । পরিস্থিতি ঠিক না হওয়া পর্যন্ত এখন থেকে প্রতিদিন 700-750 জনের খাবারের আয়োজন করা হবে বলে জানা গিয়েছে ।
কেন এমন সিদ্ধান্ত ? দিঘা মন্দির ট্রাস্টের সদস্য ও ইসকন কলকাতার ভারপ্রাপ্ত রাধারমন দাস বলেন, "আমাদের মায়াপুরের মূল অফিস থেকে নির্দেশ আছে বিশ্বের যেখানে ইসকন মন্দির আছে তার আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায় যাতে কেউ অভুক্ত অবস্থায় না থাকেন । সেই লক্ষ্যেই সন্ধ্যায় প্রতিদিন আমরা কলকাতা ইসকন থেকে প্রায় 300 বেশি মানুষকে ভোগ বিতরণ করে থাকি । তবে বর্তমানে গ্যাসের সঙ্কট ভাবাচ্ছে এই বিষয়টি কীভাবে চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে নাকি পরিমাণ কমাতে হবে । এটা আমাদের খুবই চিন্তার বিষয় ।"
এদিকে রামকৃষ্ণ মিশনের আওতাধীন বাগবাজারে সারদা মায়ের বাড়িতেও প্রতিদিন বিনামূল্যে ভোগ খাওয়ানো হত । সেখানে আপাতত সম্পূর্ণভাবে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়ছে । এই বিষয়ে মায়ের বাড়ির ভারপ্রাপ্ত তারক মহারাজ জানিয়েছেন, "যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হওয়াতে জ্বালানি সঙ্কট যে হবে এটা আমরা আঁচ করছিলাম । তাই সঙ্কট শুরুর মুখেই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি । পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ফের চালু করা হবে ।"
বাগবাজার মায়ের বাড়ি কিংবা ইসকন নয়, এমন একাধিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ভোগ প্রাসাদে কাটছাঁট করা থেকে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত মন খারাপ অসংখ্য ভক্তদের । সকলেই চাইছেন দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হোক ৷