রুবির মোড়ে পুলিশি অভিযানে গ্রেফতার 6, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের খোঁজে জেরা লালবাজারের

রুবির মোড়ে পুলিশি অভিযানে গ্রেফতার 6, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের খোঁজে জেরা লালবাজারের
গত কয়েকদিন ধরে ওই এলাকায় সন্দেহজনক কিছু লোকের আনাগোনা বৃদ্ধির খবর আসছিল পুলিশের কাছে ৷
Published : March 10, 2026 at 6:32 PM IST
কলকাতা, 10 মার্চ: শহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে নজরদারি আরও জোরদার করেছে কলকাতা পুলিশ । সেই ধারাবাহিকতায় এবার কলকাতার বাইপাস সংলগ্ন রুবি মোড় এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ছ’জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের ওয়াচ সেকশন । সোমবার রাতে এই অভিযানে প্রথমে তাঁদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ । পরে তাঁদের গ্রেফতার করা হয় ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে ওই এলাকায় সন্দেহজনক কিছু লোকের আনাগোনা বৃদ্ধির খবর পাওয়া যাচ্ছিল । পাশাপাশি গোপন সূত্রেও কিছু তথ্য হাতে আসে গোয়েন্দাদের । সেই তথ্যের ভিত্তিতেই সোমবার বিকেলে ওয়াচ সেকশনের একটি দল রুবি মোড় ও সংলগ্ন এলাকায় নজরদারি শুরু করে । কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণের পর কয়েকজনকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় । আচরণে অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেই পুলিশ তাঁদের আটক করে ।
এরপর ধৃতদের পরিচয় যাচাই ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় । পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তের পর ছ’জনকেই গ্রেফতার করা হয়েছে । তদন্তকারীদের ধারণা, কোনও অপরাধমূলক উদ্দেশ্যে তাঁরা ওই এলাকায় জড়ো হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তাঁদের কাছ থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ।
ধৃতদের অতীত অপরাধমূলক রেকর্ড রয়েছে কি না, কিংবা তাঁরা কোনও সংঘবদ্ধ অপরাধচক্রের সঙ্গে যুক্ত কি না, সেই বিষয়েও খোঁজ শুরু হয়েছে । একই সঙ্গে শহরের অন্য কোনও অপরাধমূলক ঘটনায় তাঁদের যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ । তদন্তের স্বার্থে ধৃতদের বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ।
পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়, ব্যস্ত এলাকা ও সংবেদনশীল জায়গাগুলিতে বর্তমানে নজরদারি অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে । বাইপাস, রুবি মোড় এবং সংলগ্ন এলাকাগুলিতে নিয়মিত টহল ও অভিযান চালানো হচ্ছে । শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গোয়েন্দা বিভাগ এবং স্থানীয় থানাগুলির মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো হয়েছে ।
লালবাজারের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অপরাধ প্রতিরোধে পুলিশ আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে । সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে এলেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে । সাধারণ মানুষকেও সচেতন থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে । কোনও অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লে দ্রুত পুলিশকে জানানোর আবেদন জানানো হয়েছে ।
এই ঘটনার পর ধৃতদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ শুরু হয়েছে । তদন্তকারীরা আশা করছেন, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে শহরে সক্রিয় অন্য কোনও অপরাধচক্রের সূত্রও সামনে আসতে পারে । শহরের নিরাপত্তা বজায় রাখতে ভবিষ্যতেও এই ধরনের নজরদারি ও অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে পুলিশ । এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "তদন্ত চলছে । জেরাও করা হচ্ছে ৷"