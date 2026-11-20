জেলাশাসকের দফতরের সামনেই উধাও একাধিক সারমেয় ! খোঁজ না-পেয়ে থানায় পশুপ্রেমীরা
Stray Dogs in Bardhaman: কারা কুকুরগুলিকে নিয়ে গেল, কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।
Published : November 20, 2026 at 4:49 PM IST
বর্ধমান, 20 নভেম্বর: জেলাশাসকের কার্যালয় ও জেলা পরিবহণ দফতর সংলগ্ন এলাকা থেকে একসঙ্গে 5টি পথকুকুর নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বর্ধমান শহরে। প্রতিদিন যে কুকুরগুলিকে খাবার দিতেন পশুপ্রেমীরা, হঠাৎ তাদের দেখতে না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন তাঁরা।
স্থানীয়দের কাছ থেকে খাঁচায় ভরে একটি গাড়িতে কুকুরগুলিকে তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা জানতে পারেন পশুপ্রেমীরা। এরপরই বর্ধমান থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। কারা কুকুরগুলিকে নিয়ে গেল, কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।
বর্ধমান সোসাইটি ফর অ্যানিম্যাল ওয়েলফেয়ারের সঙ্গে যুক্ত রিনা দাঁ দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকার পথকুকুরদের দেখভাল করেন। শুধু জেলাশাসকের কার্যালয় বা জেলা পরিবহণ দফতরের সামনেই নয়, হকার্স মার্কেট থেকে কার্জন গেট পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত খাবার পৌঁছে দেন তাঁরা। কোনও কুকুর অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, টিকাকরণ এবং নির্বীজকরণের দায়িত্বও পালন করেন। সেই পরিচিত কুকুরগুলির মধ্যে 5টি রবিবার থেকে নিখোঁজ বলে দাবি রিনার।
প্রথম দিন বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব না-দিলেও পরপর কয়েকদিন সারমেয়দের দেখা না-মেলায় উদ্বেগ বাড়ে। শেষ পর্যন্ত বর্ধমান থানায় মিসিং ডায়েরি করেন তিনি। রিনার কথায়, "অনেক বছর ধরে ওই এলাকার কুকুরগুলিকে খেতে দিই। শুধু খাবার দেওয়াই নয়, ওদের চিকিৎসা, টিকাকরণ এবং নির্বীজকরণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। যে 5টি কুকুরের খোঁজ পাচ্ছি না, তাদেরও ভ্যাকসিন দেওয়া এবং নির্বীজকরণ করা ছিল। রবিবার থেকে ওদের আর দেখতে পাচ্ছি না। প্রথমে ভেবেছিলাম বাজির শব্দে হয়তো অন্য কোথাও চলে গিয়েছে। কিন্তু পরপর দিন খোঁজ না-মেলায় চিন্তা বাড়ে। থানায় মিসিং ডায়েরি করেছি। এখন শুধু জানতে চাই, ওরা কোথায় আছে, কেমন আছে।"
কুকুরগুলিকে কীভাবে নিয়ে যাওয়া হল, তা নিয়েও নানা কথা শুনছেন পশুপ্রেমীরা। স্থানীয় ক'য়েকজনের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, খাঁচা বা জাল ব্যবহার করে কুকুরগুলিকে ধরে একটি চারচাকা গাড়িতে তোলা হয়েছিল বলে অভিযোগ। তবে কারা এসেছিল, কোনও সংস্থার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রয়েছে কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য মেলেনি। রিনা জানান, চিকিৎসার প্রয়োজনে বা উন্নত পরিচর্যার জন্য কুকুরগুলিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকলে তাতে তাঁদের আপত্তি নেই। কিন্তু যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে প্রাণীগুলির দেখভাল করছেন, তাঁদের কিছু না-জানিয়ে এভাবে নিয়ে যাওয়ায় দুশ্চিন্তা তৈরি হয়েছে। তাঁর আবেদন, অন্তত কুকুরগুলির বর্তমান অবস্থান ও শারীরিক পরিস্থিতির খবর দেওয়া হোক।
অন্যদিকে, অভিযোগ পাওয়ার পর বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বর্ধমান থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, খাঁচার সাহায্যে কুকুরগুলিকে ধরে একটি চারচাকা গাড়িতে তোলা হয়েছিল। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে একটি সন্দেহভাজন গাড়িকে চিহ্নিত করেছেন তদন্তকারীরা। গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বরের সূত্র ধরে কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তা জানার চেষ্টা চলছে। কুকুরগুলিকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং কী উদ্দেশ্যে সরানো হয়েছে, সেই প্রশ্নেরও উত্তর খুঁজছে পুলিশ।