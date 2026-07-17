খোলা ছিল রেলগেট, লেভেল ক্রসিং পেরনোর সময় স্কুলগাড়িতে ট্রেনের ধাক্কায় তিন পড়ুয়া-সহ মৃত 4

খোলা ছিল রেলগেট, লেভেল ক্রসিং পেরনোর সময় স্কুলগাড়িতে ট্রেনের ধাক্কায় তিন পড়ুয়া-সহ মৃত 4
ঘটনায় গেটম্যানের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা ৷ তদন্ত শুরু করেছে রেল ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী ৷
Published : July 17, 2026 at 10:17 AM IST
কর্ণসুবর্ণ (বহরমপুর), 17 জুলাই: লেভেল ক্রসিং পেরনোর সময় স্কুলের গাড়িতে ট্রেনের ধাক্কা । মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মুর্শিদাবাদে মৃত্যু হল তিন স্কুল পড়ুয়া-সহ এক পথচারীর । ঘটনায় গুরুতর জখম 6 পড়ুয়া । দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন প্রাক্তন রেলমন্ত্রী অধীর চৌধুরী ৷
শুক্রবার সকাল 7টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে হাওড়া বিভাগের আজিমগঞ্জ-কাটোয়া শাখার উপর গোবিন্দপুর রেল গেটে । আহতদের মধ্যে তিনজনকে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । বাকিদের ভর্তি করা হয় স্থানীয় কর্ণসুবর্ণ গ্রামীণ হাসপাতালে । স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ রেলগেটের দায়িত্বে থাকা কর্মীর গাফিলতির জেরেই এই ঘটনাটি ঘটেছে । গেটম্যানকে ঘেরাও করে রেখেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা । ঘটনার তদন্তে আসছেন ডিআরএম-সহ একাধিক রেল আধিকারিক । ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে ।
সংবাদসংস্থা পিটিআইকে পূর্বরেলের এক আধিকারিক জানান, সকাল 7টা নাগাদ কর্ণসুবর্ণ রেলওয়ে স্টেশনের কাছে একটি লেভেল ক্রসিং গেটে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ শিক্ষার্থীদের নিয়ে স্কুলগামী একটি পুলকার কর্ণসুবর্ণ স্টেশনের কাছে লেভেল ক্রসিং গেট দিয়ে রেললাইন পার হওয়ার সময় একটি লোকাল ট্রেন সেটিকে ধাক্কা দেয় । দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের জন্য 10 সদস্যের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ৷ দুর্ঘটনার সময় লেভেল ক্রসিং গেটটি খোলা ছিল বলে জানা গিয়েছে । এই দুর্ঘটনার ফলে পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগের আজিমগঞ্জ-কাটোয়া রুটে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে বলেও তিনি জানান ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গয়েছে, এদিন সকালে একটি স্কুলভ্যান 13 পড়ুয়াকে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছিল । সেই সময় আপ নবদ্বীপ ধাম এক্সপ্রেস বেরিয়ে যাবার পর গেটম্যান রেলগেট তুলে দেন । কিন্তু প্রতিদিন এখানেই নবদ্বীপ ধাম এক্সপ্রেসের সঙ্গে নিমতিতা-কাটোয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ক্রসিং হয় । রেলগেট উঠতেই পুলকারটি ঢুকে পড়ে । এরপর গেটম্যান ফের রেলগেট নামিয়ে দেয় ।
ততক্ষণে নিমতিতা-কাটোয়া প্যাসেঞ্জারের ধাক্কায় পুলকারটি দুমড়ে মুচড়ে যায় । স্থানীয় মানুষ ছুটে এসে স্কুল পড়ুয়াদের উদ্ধার করেন । গেটম্যান নেশাগ্রস্ত ছিল বলে দাবি স্থানীয়দের। যদিও এ দাবি প্রসঙ্গে রেলের তরফে এখনও কোনও মন্তব্য করা হয়নি ৷ রেলগেট বন্ধ না থাকায় ওই স্কুল ভ্যান লেভেল ক্রসিং পেরনোর সময় আচমকা ট্রেন চলে আসায় এই দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে ৷ মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ।