রাতে পরপর গুলি কোচবিহারে ! দোষীদের ছাড়া হবে না, আশ্বাস বিধায়কের

রাতে পরপর গুলি কোচবিহারে ! দোষীদের ছাড়া হবে না, আশ্বাস বিধায়কের
Firing in Cooch Behar: ঘটনাস্থল থেকে গুলির খোল উদ্ধার করেছে পুলিশ । বুধবারও গুলি-কাণ্ডে আতঙ্ক রয়েছে এলাকায় ।
Published : October 28, 2026 at 3:00 PM IST
কোচবিহার, 28 অক্টোবর: রাতে পরপর গুলির শব্দে কেঁপে উঠল এলাকা । ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার কোচবিহার শহর সংলগ্ন পূর্ব খাগড়াবাড়ির সারদানগরের বিনপট্টিতে ৷ এলাকায় গুলি চলার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাসিন্দাদের মধ্যে ।
কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "গুলি চালানোর খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পুলিশ । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে । ঘটনার পিছনে সবরকম দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ঘটনাস্থল থেকে গুলির খোল উদ্ধার হয়েছে ।"
স্থানীয় সূত্রে খবর, রাতে পরপর চার থেকে পাঁচ রাউন্ড গুলি চালানো হয় । আচমকা গুলির শব্দে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় । স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে ভয়ে বাড়ি থেকে বের হননি ৷ পরে যদিও ধীরে ধীরে বেরোতে শুরু করেন । ঘটনার খবর পেয়ে পুণ্ডিবাড়ি থানার ওসি-সহ পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । ঠিক কী কারণে এই গুলি চালানোর ঘটনা, কারা এর সঙ্গে জড়িত এবং ঘটনায় কেউ হতাহত হয়েছেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয় । ঘটনার পর থেকেই এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে । পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে পুলিশ ।
প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিবাদ থেকেই এই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে থাকতে পারে । স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের একাংশের অনুমান, বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দলের জেরেই এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে । তবে এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি নিশ্চিতকরণ পাওয়া যায়নি । ফলে ঘটনার নেপথ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব রয়েছে কি না, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে জল্পনা ।
মধ্যরাতে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় এভাবে গুলি চলার ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । স্থানীয় বাসিন্দা কেশব রায় বলেন, "পাশেই দুর্গাবাহিনীর ক্যাম্প হচ্ছে । এখানে গেরুয়া ঝান্ডা লাগানো রয়েছে । তারপরেও যেভাবে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটলো তাতে সবাই আতঙ্কে রয়েছে । হয়তো আমাদের ভয় দেখানোর জন্য এমনটা করা হয়েছে ।"
যদিও দোষীদের শাস্তি দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক সুকুমার রায় ৷ তিনি বলেন, "পুলিশকে বলা হয়েছে তদন্ত করে খতিয়ে দেখতে । যারাই এই কাজের সঙ্গে জড়িত তাদের কাউকে ছাড়া হবে না ।"