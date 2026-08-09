জেল খেটেছিলেন 'গণতন্ত্রের জন্য' ! 50 বছর পর স্বীকৃতি পেয়ে আপ্লুত হুগলির 'কারাবন্দিরা'

জেল খেটেছিলেন 'গণতন্ত্রের জন্য' ! 50 বছর পর স্বীকৃতি পেয়ে আপ্লুত হুগলির 'কারাবন্দিরা'
জরুরি অবস্থার আন্দোলনে কারাবন্দি ব্যক্তিদের মাসে 10 হাজার টাকা সাম্মানিক, চিকিৎসার জন্য মাসে 1 হাজার টাকা ভাতা এবং সরকারি বাসে যাতায়াত ফ্রি ঘোষণা করেছে সরকার।
Published : August 9, 2026 at 7:38 PM IST
চুঁচুড়া, 8 অগস্ট: তখন তাঁরা কেউ কলেজের ছাত্র, কেউ সদ্য যৌবনে পা দিয়েছেন। হাতে ছিল না ক্ষমতা, সামনে ছিল না কোনও সরকারি পদ । ছিল শুধু জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সিদ্ধান্ত । আইন অমান্য করে পথে নেমেছিলেন, গ্রেফতার হয়েছিলেন, মাসের পর মাস জেলে কাটিয়েছিলেন । পাঁচ দশক পরে সেই অতীতের স্বীকৃতি মিলছে সরকারি ভাবে । 'ফাইটার অফ ডেমোক্রেসি' সম্মানে ভূষিত হলেন হুগলির 32 জন । 9 অগস্ট গণতন্ত্র-আন্দোলনকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হল সম্মানপত্র ও স্মারক। সঙ্গে মাসিক সাম্মানিক এবং চিকিৎসা ভাতার ঘোষণা ।
রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, জরুরি অবস্থার সময় আন্দোলন করে কারাবন্দি হওয়া ব্যক্তিদের মাসে 10 হাজার টাকা করে সাম্মানিক দেওয়া হবে । চিকিৎসার জন্য মাসে আরও 1 হাজার টাকা করে ভাতা মিলবে । সরকারি বাসে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও তাঁদের ভাড়া দিতে হবে না । হুগলির উত্তরপাড়া থেকে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত মোট 32 জন এই সুবিধা পাবেন বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে ।
জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি জানিয়েছেন, সরকারের ঘোষণামতোই যোগ্য ব্যক্তিদের সম্মান ও সুবিধা দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণার পরেই প্রশাসনিক স্তরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয় । দীর্ঘ অপেক্ষার পরে সরকারি স্বীকৃতি পেয়ে স্বাভাবিক ভাবেই খুশি সেই সময়ের আন্দোলনকারীরা ।
ইতিহাসের সেই অধ্যায় অবশ্য আজ থেকে পাঁচ দশক আগের । 1975 সালের 25 জুন দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয় । তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলি আহমেদের ঘোষণার পিছনে ছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার । 1977 সালের 21 মার্চ জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার হয় । প্রায় 21 মাসের সেই সময়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলের বহু নেতা-কর্মী গ্রেফতার হন । সংবাদমাধ্যম ও নাগরিক স্বাধীনতার উপরও নানা বিধিনিষেধ জারি হয়েছিল ।
দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয় প্রতিবাদ, আইন অমান্য ও জেল ভরো আন্দোলন । হুগলিতেও সেই আন্দোলনের আঁচ পৌঁছেছিল । আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরে 'জন সংঘর্ষ সমিতি'র ব্যানারে তাঁরা পথে নেমেছিলেন । গ্রেফতার হয়ে কেউ তিন মাস, কেউ সাড়ে তিন মাস জেলে ছিলেন ।
বৈদ্যবাটির প্রাক্তন শিক্ষক কিরণশঙ্কর বর্মা তখন যুবক। তাঁর কথায়, "আরএসএসের সংগঠন তখন মজবুত ছিল । কিন্তু আমরা আরএসএসের নামে আন্দোলন করিনি । 'জন সংঘর্ষ' নামে দেশজুড়ে আন্দোলন হচ্ছিল। সেই আন্দোলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতের মানুষ ছিলেন । আমরা হুগলির বিভিন্ন জায়গা থেকে তাতে যোগ দিয়েছিলাম ।"
তাঁর দাবি, পরে পুলিশ তাঁদের সংগঠনের পরিচয় জানতে পেরে গ্রেফতার করে এবং জেলে মারধরের ঘটনাও ঘটেছিল । প্রায় সাড়ে তিন মাস কারাবন্দি থাকার পরে মুক্তি পান তিনি । জেল থেকে বেরিয়ে পড়াশোনা শেষ করে পরে স্কুলশিক্ষকের চাকরি পান । পাঁচ দশক পর সরকারি সম্মান পাওয়ার খবরে তাঁর চোখে তাই পুরনো দিনের স্মৃতি ।
চন্দননগরের আইনজীবী শিবশঙ্কর শর্মার স্মৃতিতেও সেই সময়ের কথা এখনও স্পষ্ট । তাঁর দাবি, 1975 সালের 14 নভেম্বর জেল ভরো আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা । চার দফা দাবিতে জেলাশাসকের দফতরের সামনে আন্দোলন হয়েছিল । তাঁর বক্তব্য, শুধু হুগলি থেকেই 57 জন গ্রেফতার হয়েছিলেন । তার মধ্যে ছিলেন চুঁচুড়ার সাত জন । সাড়ে তিন মাস জেলে থাকার পরে মুক্তি পেয়েছিলেন তাঁরা ।
শিবশঙ্করের কথায়, "পশ্চিমবঙ্গে আমরা অনেক দেরিতে এই সুবিধা পাচ্ছি । অন্য বেশ কয়েকটি রাজ্যে অনেক আগেই এই ধরনের সম্মান ও সাম্মানিক চালু হয়েছে ।"
হুগলির রায়বাজারের অসীমকুমার পালের বয়স এখন 71। জরুরি অবস্থা জারির সময় তিনি ছিলেন শ্রীরামপুর কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র । তখন আরএসএসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । তিনি জানালেন, সেই সময় সংগঠনের নির্দেশে থানায় থানায় আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল । চুঁচুড়া আদালতের সামনে তিন জন মিলে স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ করতেই তাঁদের গ্রেফতার করা হয় । প্রায় তিন মাস জেলে কাটানোর পরে মুক্তি পান অসীম । পরে ব্যান্ডেল স্টেশন রোডে রেলের জমিতে মুদিখানার দোকান করেন ।
এই সরকারি স্বীকৃতিকে অবশ্য রাজনৈতিক বিতর্ক থেকেও আলাদা রাখা যাচ্ছে না । কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি শুভঙ্কর সরকার এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন । তাঁর প্রশ্ন, জরুরি অবস্থায় সত্যিই কারা গ্রেফতার হয়েছিলেন এবং কোন সংগঠনের হয়ে আন্দোলন করেছিলেন, তার নথি কতটা যাচাই করা হয়েছে তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে । তাঁর অভিযোগ, বিজেপি সরকার রাজনৈতিক স্বার্থে পুরনো ঘটনাকে নতুনভাবে ব্যবহার করছে ।
অন্যদিকে, সম্মান পাওয়া আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, রাজনীতি যে পক্ষেই থাকুক, জরুরি অবস্থার সময় তাঁরা জেল খেটেছিলেন, পরিবারকে সমস্যায় ফেলেছিলেন, পড়াশোনা ও চাকরির পথেও তার প্রভাব পড়েছিল । সেই স্মৃতির স্বীকৃতি তাঁদের কাছে দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে । পাঁচ দশক আগে জেলের অন্ধকারে যে প্রতিবাদের শুরু, 9 অগস্ট হুগলিতে তারই সরকারি স্বীকৃতি । সময় বদলেছে, সরকার বদলেছে, রাজনীতির ভাষাও বদলেছে, কিন্তু সেই পুরনো জেলখাটার স্মৃতি আজও বয়ে বেড়াচ্ছেন তাঁরা ।