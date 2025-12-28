ETV Bharat / state

চরম অমানবিক ! পাঁচটি কুকুরছানাকে পুড়িয়ে মারায় ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী

ভয়াবহ ছবি হাওড়ায় ৷ অভিযোগ, পুড়িয়ে মারা হয়েছে পাঁচটি কুকুরছানাকে ৷ একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ওই পাঁচ অবলা ৷ জগাছায় বিক্ষোভে স্থানীয়রা ৷

FIVE PUPPIES BURNED TO DEATH
সারমেয়ছানা (ফাইল ছবি)
হাওড়া, 28 ডিসেম্বর: জগাছার হাটপুকুর এলাকা নিঃশব্দে তেপান্তর পেরোল না । শুক্রবার বিকেল 4টে নাগাদ পাঁচটি সারমেয় ছানাকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ ঘিরে এলাকায় ছড়াল তীব্র চাঞ্চল্য । প্রতিবাদে সরব স্থানীয় বাসিন্দারা ।

তাঁদের দাবি, শুধু দোষী ধরা নয়, পশু-নির্যাতন বিরোধী আইন কার্যকর প্রয়োগই এখন জরুরি। স্থানীয়রা আরও জানাচ্ছেন, ঘটনাস্থলের কাছেই কয়েকদিন ধরেই পথকুকুরের ছানাগুলি ঘোরাফেরা করত। কেউ খেতে দিত, কারও কোলে চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ত। দিন কয়েক আগে এই এলাকায় একটি সারমেয় বেশ কয়েকটি বাচ্চার জন্ম দেয়। অবলাগুলি থাকছিল স্থানীয় ক্লাব সংলগ্ন এলাকায়। সেই ছানাগুলির বিরুদ্ধে 'অসুবিধা' ছাড়া অন্য কোনও অভিযোগই শোনা যায়নি।

এক পশুপ্রেমীর আর্তকণ্ঠ, "ওদের কী অপরাধ ? জবাব চাই, আইনই এবার বলুক ।" খবর ছড়াতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন বিভিন্ন পশুপ্রেমী সংগঠনের সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ, এটি নিছক নিষ্ঠুরতা নয়, পরিকল্পিত পশু নির্যাতন।

ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জগাছা থানার পুলিশও। অগ্নিদগ্ধ বাচ্চাগুলিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। তদন্তকারীদের প্রাথমিক ধারণা, ঘটনাটি ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত বহন করছে।

এলাকাবাসীরা বলছেন, "প্রাণীগুলির উপর এমন পাশবিক আক্রমণ আমাদের সমাজকে লজ্জায় ফেলেছে ।" অন্যরা বলছেন, এমন বর্বরতা কোন মনস্তত্ত্ব থেকে জন্ম নেয় তার উত্তর দিক প্রশাসন। পশুপ্রেমী সংগঠনগুলির দাবি আরও কড়া ৷

তাঁদের কথা, "এই অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে এর পুনরাবৃত্তি ঠেকানো যাবে না ।" ইতিমধ্যেই জগাছা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে ও আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে ৷ সম্ভাব্য প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য নেওয়া হচ্ছে ।

পুলিশের স্পষ্ট বার্তা, যেই জড়িত থাকুক, আইনের চোখ এড়ানো যাবে না। তদন্তকারী একটি সূত্র জানাচ্ছে, ঘটনার পূর্বাপর নিয়ে নানা দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ স্থানীয় বিরোধ থেকে শুরু করে পথকুকুর তাড়ানোর অপচেষ্টা, সবই রয়েছে পরিধিতে। সোশাল মিডিয়াতেও ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া মিলেছে। বহু মানুষ লিখেছেন, পৃথিবীতে শুধু মানুষের নয়, সমস্ত প্রাণীর বেঁচে থাকার সমান থাকার অধিকার রয়েছে। এক পশু অধিকার কর্মীর কথায়, "যে সমাজ নীরবে প্রাণী হত্যাকে সহ্য করে, সেখানে নীরবতা সবচেয়ে বড় অপরাধ।"

কার ইচ্ছায় এবং কেন এমন নিষ্ঠুর পরিণতি হল অবলাগুলোর সঙ্গে ? হাওড়ার হাটপুকুর আজ নিঃশব্দ নয়, ক্ষোভ, বেদনা আর দাবি এক সুরে উচ্চারিত, "দোষীরা শাস্তি পাক, এবার আইনই হোক একমাত্র ভাষা।"

