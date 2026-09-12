বসিরহাট উপ-সংশোধনাগারে অসুস্থ 17-18 জন বন্দি, পরিদর্শনে মেডিক্যাল টিম
Inmates ill at Basirhat Jail: অসুস্থ বন্দিদের চিকিৎসা শুরু হয়েছে ৷ স্বাস্থ্য আধিকারিকদের বক্তব্য, সকলের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল ৷ উদ্বেগের কোনও কারণ নেই ৷
Published : September 12, 2026 at 7:29 PM IST
বসিরহাট, 12 সেপ্টেম্বর: অসুস্থ 17-18 জন বন্দি ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট উপ-সংশোধনাগারে ৷ জেলের মধ্যে হঠাৎ বন্দিদের শারীরিক অসুস্থতার ঘটনায় রীতিমতো হইচই পড়ে গিযেছে ৷ খাদ্যে বিষক্রিয়া নাকি জলবাহিত কোনও সংক্রমণ, এই নিয়ে উদ্বিগ্ন কর্তৃপক্ষ ৷ পরিস্থিতি সামলাতে আসরে নেমেছে বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা কর্তৃপক্ষ ।
বসিরহাট জেলা হাসপাতাল থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি বিশেষ মেডিক্যাল টিম উপ-সংশোধনাগারে গিয়ে অসুস্থদের দ্রুত চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে । প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, সম্প্রতি সংশোধনাগারের ভিতরে প্রায় 17 থেকে 18 জন বন্দির মধ্যে ডায়েরিয়া বা পেটের সমস্যা দেখা দেয় । একাধিক বন্দির বমি বমি ভাব, পেটব্যথার মতো নানা সমস্যায় ভুগতে শুরু করেন ।
ঘটনার খবর পৌঁছাতেই তড়িঘড়ি বসিরহাট উপ-সংশোধনাগারে এসে যান বসিরহাট স্বাস্থ্যজেলার উপ-মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক-2 ড. অনুপম ভট্টাচার্য ও তাঁর মেডিক্যাল টিম । চিকিৎসকরা অসুস্থ বন্দিদের প্রত্যেকের শারীরিক পরীক্ষা করেন এবং প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ও ওআরএস সরবরাহ করেন । পাশাপাশি জল পরিশোধনের ব্যবস্থা করা হয় ৷
খাদ্যে বিষক্রিয়ার জেরে এই ঘটনা কি না, সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন উপ-মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক-2 ড. অনুপম ভট্টাচার্য । সংশোধনাগারের প্রধান ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, ‘‘এখন সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন । এটা কিন্তু সরাসরি ফুড পয়জনিং বা খাদ্য বিষক্রিয়ার ঘটনা নয় । কোনও একটা কারণে ডায়েরিয়া জাতীয় সমস্যা হয়েছে, পেটখারাপ হয়েছিল । সেটা কেন হল, তা আমরা অনুসন্ধান করে খতিয়ে দেখছি ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমাদের তরফে যা যা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, নেওয়া হয়েছে । জেলা হাসপাতাল থেকে চিকিৎসকদের পুরো একটি টিম এসেছিল । অসুস্থ বন্দিদের ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি জলের সুরক্ষার জন্য হ্যালোজেন বড়িও সরবরাহ করা হয়েছে । সব মিলিয়ে অসুস্থের সংখ্যাটা প্রায় 17-18 জনের মতো । তবে আশঙ্কাজনক কিছু ঘটেনি । কাউকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। প্রত্যেকেই এখন সুস্থ আছেন ।’’
রাজ্যজুড়ে যখন খাদ্য সুরক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে নানা জায়গায় নজরদারি ও সচেতনতা চলছে, তখন কারাগারের ভিতরে এই ঘটনায় রীতিমতো হইচই পড়েছে৷ তবে স্বাস্থ্য আধিকারিকের বক্তব্য অনুযায়ী বন্দিদের শারীরিক অবস্থা সম্পূর্ণ স্থিতিশীল । ঠিক কী কারণে এই ডায়েরিয়া বা পেটের সমস্যা দেখা দিয়েছিল, খাবার না পানীয় জলের উৎস থেকে সংক্রমণ, তা স্বাস্থ্য দফতরের চিকিৎসকরা বিশদে খতিয়ে দেখছেন ।