ওয়াকফ অশান্তিতে বাবা-ছেলেকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা, দোষীদের 10 বছরের কারাদণ্ড

ওয়াকফ অশান্তিতে বাবা-ছেলেকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা, দোষীদের 10 বছরের কারাদণ্ড
ওয়াকফ অশান্তির সময় 2025 সালের মে মাসে ঘটনা ঘটে ৷ পুরো এক বছরের মাথায় সাজা ঘোষণা করল আদালত ৷
Published : May 13, 2026 at 6:18 PM IST
জঙ্গিপুর, 13 মে: সামশেরগঞ্জে হিংসার ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত 12 জনের সাজা ঘোষণা করল জঙ্গিপুর মহকুমা আদালত । বলরাম পালের পরিবারে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ওই 12 জন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল বলে তদন্ত ও আদালতে শুনানির পর উঠে এসেছে । আর তাই তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল । বুধবার প্রত্যেককে 10 বছরের সাজা ঘোষণা করলেন বিচারক ।
শুধু সাজা ঘোষণা নয়, প্রত্যেককে 60 হাজার টাকা করে দিতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত বলরাম ঘোষের পরিবারকে । পাশাপাশি সরকারের পক্ষ থেকে ওই পরিবারকে 3 লক্ষ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক । এদিকে এদিন আদালত রায়দানের পরই কান্নায় ভেঙে পড়ে সাজাপ্রাপ্তদের পরিবার । আবার দোষীদের মধ্যে পাঁচজন রয়েছে যারা হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাস হত্যাকাণ্ডে জড়িত । তারা খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যে সাজাপ্রাপ্ত রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
সরকারি আইনজীবী অঙ্কিত মুখোপাধ্যায় বলেন, "পুলিশ সঠিক সময়ে চার্জশিট দেওয়ায় কাস্টডিয়াল ট্রায়াল শুরু হয়েছিল । বিচারক 12 জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ন'টি ধারায় অভিযোগ এনে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা শুনিয়েছেন । প্রত্যেকের 10 বছর কারাদণ্ড হয়েছে ৷ পাশাপাশি প্রত্যেককে 60 হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে । ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সরকারের পক্ষ থেকে 3 লক্ষ টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।"
আদালত সূত্রে খবর, ওয়াকফ আইন সংশোধনীর প্রতিবাদে 2025 সালের 11 মে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানা । সেদিন পুলিশের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে বিক্ষোভ দেখায় প্রতিবাদীরা । অবাধে চলে ভাঙচুর । পরদিন 12 মে উত্তাপের আঁচ গিয়ে আছড়ে পড়ে সামশেরগঞ্জে । আন্দোলনকারীরা হরগোবিন্দ দাস ও তাঁর ছেলেকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করে । পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয় । এই ঘটনায় তদন্তভার যায় সিবিআইয়ের হাতে । বাবা-ছেলে খুনের ঘটনায় জড়িতরা সাজাপ্রাপ্ত হয়ে জেলে রয়েছে ।
এদিকে 12 মে হিংসার সময় আন্দোলনকারীরা সামশেরগঞ্জের রানিপুর গ্রামের বলরাম পাল নামে ওই ব্যক্তির বাড়িতে চড়াও হয় । বাবা বলরাম পাল ও ছেলে রঞ্জিত পালকে ঘরে আটকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টায় বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় । ওই সময় ছেলের সঙ্গেই বাড়িতে ছিলেন বলরাম ঘোষ । বাবা-ছেলে গুরুতর জখম হলেও দু'জনে প্রাণে বেঁচে যান ।
তদন্তে নেমে বলরাম পালের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় 12 জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ । তাদের জেলা ও জেলার বাইরে ওড়িশা-সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে গ্রেফতার করা হয় । ওই ঘটনায় বুধবার রায়দান করে জঙ্গিপুর আদালত । সাজাপ্রাপ্ত একজনের মা সাইনা বিবি দাবি করেন, তাঁর ছেলে এই ঘটনায় জড়িত নয় । পুলিশ তাকে ওড়িশা থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে ।