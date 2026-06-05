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বজ্রপাতে বিএসএফ জওয়ান-সহ 3 জনের মৃত্যু

কর্তব্যরত অবস্থায় ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে বাজ ৷ ঘটনাস্থলেই প্রাণ গেল বিএসএফ জওয়ান-সহ তিন জনের ৷ জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার ঘটনা ৷

LIGHTNING DEATH
প্রতীকী ছবি (IANS)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 5, 2026 at 6:58 AM IST

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জলপাইগুড়ি, 5 জুন: তিনটি পৃথক জায়গায় বজ্রপাতে মৃত্যু হল বিএসএফ জওয়ান-সহ এক যুবক ও মহিলার । আহত আরও চার । মৃত বিএসএফ জওয়ানের নাম মহম্মদ তৈয়ব হুসেন (24)। অন্য দুই মৃতের নাম রাজা দাস (21), কল্পনা রায় (38)।

প্রথম ঘটনা

মৃত বিএসএফ জওয়ান শিলিগুড়ি রাধাবাড়ি সেক্টরের অধীন বিএসএফের 130নং ব্যাটেলিয়নে কর্মরত ছিলেন । 2023 সালে বিএসএফে যোগ দিয়েছিলেন তৈয়ব । জলপাইগুড়ি জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বনগ্রাম সংলগ্ন মহাদেব বিওপি 779/7 পিলারের কাছে কর্তব্যরত ছিলেন বৃহস্পতিবার ।

LIGHTNING DEATH in siliguri
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বিকেলের পর থেকে প্রবল ঝড়বৃষ্টি-সহ বজ্রপাত শুরু হয় । কর্তব্যরত অবস্থায় সেখানেই মৃত্যু হয় তৈয়বের । তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷

দ্বিতীয় ঘটনা

অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের মণ্ডল ঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত কাদোবাড়ি এলাকায় বজ্রপাতে মৃত্যু হয় রাজা দাস নামে এক যুবকের ৷ ঘটনায় আহত হন চার জন । তাদের মধ্যে এক যুবকের অবস্থা আশঙ্কাজনক ।

স্থানীয় সূত্রের খবর, রাজা দাস ও তাঁর গ্রামের আর চার যুবক তিস্তার চরে গরু আনতে গিয়েছিল । সেই সময় আচকা বজ্রপাত শুরু হলে ঘটনাস্থলেই রাজা দাসের মৃত্যু হয় । পাশাপাশি আহত হয় সঙ্গে থাকা বাকি চার যুবক । আহত সবাইকে জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধীন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজাকে মৃত বলে ঘোষণা করে ।

আহতদের মধ্যে ক্ষিতিশ দাস নামে এক যুবকের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় । বাকিদের চিকিৎসা চলছে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ।

তৃতীয় ঘটনা

আরেকটি ঘটনা কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ির দেওয়ানগঞ্জ আশ্রম পাড়ার । দেওয়ানগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের লিলাহাটি গ্রামে কাপড় বিক্রি করে বাড়ি ফিরছিলেন কল্পনা রায় । হঠাৎ বজ্রপাতে মৃত্যু হয় তাঁর । তাঁকে উদ্ধার করে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।

TAGGED:

বজ্রপাতে মৃত্যু
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JALPAIGURI LIGHTNING DEATH
বজ্রপাতে জওয়ানের মৃত্যু
LIGHTNING DEATH

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