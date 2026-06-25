তারাতলা: কলকাতা দেখতে এসে বিপর্যয়ের বলি বাসন্তীর কিশোর! হাহাকার নদিয়ার মৃত 2 শ্রমিকের পরিবারে

তারাতলা: কলকাতা দেখতে এসে বিপর্যয়ের বলি বাসন্তীর কিশোর! হাহাকার নদিয়ার মৃত 2 শ্রমিকের পরিবারে
তারাতলার এই দুর্ঘটনা শুধু প্রাণ কেড়ে নেয়নি, একাধিক পরিবারের ভবিষ্যৎও অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে । ঘটনায় দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন মৃতর পরিজনেরা ৷
Published : June 25, 2026 at 2:24 PM IST
কৃষ্ণনগর ও বাসন্তী, 25 জুন: কলকাতা দেখার স্বপ্ন নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল 16 বছরের সাহিল সর্দার । মামাতো দাদাদের সঙ্গে কয়েক দিনের জন্য শহরে এসেছিল দক্ষিণ 24 পরগনার বাসন্তীর রামচন্দ্রখালী গ্রামের এই কিশোর । কিন্তু সেই সফরই শেষ পর্যন্ত পরিণত হল মৃত্যুযাত্রায় ! তারাতলায় নির্মীয়মাণ বহুতলের ছাদ ধসে পড়ার ঘটনায় প্রাণ হারাল সাহিল । একই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে নদিয়ার দুই শ্রমিকেরও । আহত হয়েছেন আরও একাধিক জন । বৃহস্পতিবার শোকের ছায়া নেমে এসেছে বাসন্তী থেকে কৃষ্ণনগর - দুই জেলাতেই ।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক দিন আগে মামাতো দাদা মোস্তাকিনের সঙ্গে কলকাতায় আসে সাহিল । শহর দেখার পাশাপাশি দাদাদের সঙ্গে সময় কাটানোর ইচ্ছেই ছিল তার । বুধবার সে দাদাদের কর্মস্থল তারাতলায় গিয়েছিল । তখন নির্মীয়মাণ একটি বহুতলে জোরকদমে কাজ চলছিল । শ্রমিকেরা সেন্টারিং-সহ বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত ছিলেন । আচমকাই বিকট শব্দে ভেঙে পড়ে ছাদের একটি বড় অংশ ।
মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যান বহু শ্রমিক ও উপস্থিত ব্যক্তিরা । তাদের মধ্যেই ছিল সাহিল । স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে উদ্ধারকাজ শুরু করেন । পরে পুলিশ, দমকল এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে দীর্ঘক্ষণ ধরে উদ্ধার অভিযান চালায় । ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয় ।
গুরুতর জখম অবস্থায় মোস্তাকিন-সহ কয়েক জনকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে । কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয় সাহিলের । চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । সাহিলের মৃত্যুসংবাদ রামচন্দ্রখালী গ্রামে পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যেরা । ছেলের নিথর দেহের খবর শুনে শোকে স্তব্ধ বাবা-মা । প্রতিবেশীরা ভিড় জমিয়েছেন বাড়িতে ।
একই ছবি নদিয়ার চৌধুরীপাড়াতেও । দুর্ঘটনায় নদিয়ার কৃষ্ণনগরের চৌধুরীপাড়ার দুই শ্রমিক- রাহুল চৌধুরী ও চন্দ্রমা চৌধুরীর মৃত্যুর খবরও সামনে এসেছে । জানা গিয়েছে, চৌধুরীপাড়া থেকে 6/7 জন শ্রমিক ওই নির্মাণস্থলে কাজ করতে গিয়েছিলেন । তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েক জন এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । মৃত দুই শ্রমিকের পরিবার জানিয়েছে, তাঁদের উপার্জনের উপরই সংসার চলত। পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখন গভীর অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।
স্থানীয়দের অভিযোগ, নির্মাণস্থলে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন । কী কারণে ছাদ ধসে পড়ল, নিরাপত্তাবিধি মানা হয়েছিল কি না, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন ।
এক দিকে কলকাতা ঘুরতে এসে প্রাণ হারানো এক কিশোর, অন্য দিকে সংসারের হাল ধরা দুই শ্রমিকের মৃত্যু- তারাতলার এই দুর্ঘটনা শুধু তিনটি প্রাণ কেড়ে নেয়নি, একাধিক পরিবারের ভবিষ্যৎও অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে । এখন মৃতদের পরিবারগুলির একটাই দাবি, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ প্রকাশ্যে আসুক এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক । একই সঙ্গে মৃতর পরিবারদের যথাযথ ক্ষতিপূরণের দাবিও তুলেছেন স্থানীয়রা ৷