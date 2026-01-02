বছরের প্রথম দিনে শহরে ট্র্যাফিক আইন ভেঙে গ্রেফতার 75, মামলা 661 জনের বিরুদ্ধে
বছরের প্রথম দিনে হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো ও মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেই বেশি মামলা দায়ের হয়েছে ৷
Published : January 2, 2026 at 3:46 PM IST
কলকাতা, 2 জানুয়ারি: শহরে ইংরেজি নতুন বছর শুরু হল পরের পর ট্র্যাফিক আইনভঙ্গের ঘটনা দিয়ে ৷ ট্র্যাফিক আইন ভাঙার কারণে বছরের প্রথম দিনেই 75 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ মামলা করা হয়েছে 661 জনের বিরুদ্ধে ৷
নতুন বছরের প্রথম দিনটিকে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ রাখতে শহরজুড়ে ব্যাপক পুলিশি অভিযান চালানো হয় । 1 জানুয়ারি সকাল থেকেই মহানগরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, মোড় ও জনসমাগমপূর্ণ এলাকায় ট্র্যাফিক ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যৌথভাবে বিশেষ নজরদারি শুরু করে । পুলিশের এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল - উৎসবের আনন্দ যেন কোনওভাবেই দুর্ঘটনা, বিশৃঙ্খলা বা আইন ভাঙার ঘটনায় ম্লান হয়ে না- যায় ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সারাদিন ধরে চালানো অভিযানে মোট 75 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । পাশাপাশি ট্র্যাফিক আইন অমান্যের অভিযোগে মোট 661 জনের বিরুদ্ধে মামলা ও প্রসিকিউশন করা হয়েছে । যদিও অভিযানের সময় নিষিদ্ধ বাজি বা বেআইনি মদের কোনও উদ্ধার হয়নি, তবু ট্র্যাফিক আইন লঙ্ঘনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পুলিশ আধিকারিকরা ।
পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, ট্র্যাফিক নিয়ম ভাঙার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে হেলমেট ছাড়া বাইক চালানোয় । এই অপরাধে 212 জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । পুলিশের মতে, বারবার সচেতন করা সত্ত্বেও হেলমেট ব্যবহার না-করার প্রবণতা এখনও রয়ে গিয়েছে, যা দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে ।
এছাড়াও বেপরোয়া বা ঝুঁকিপূর্ণ গাড়ি চালানোর অভিযোগে ধরা পড়েছেন 109 জন । নববর্ষের উৎসবের আবহে অনেক চালক দ্রুতগতিতে কিংবা অসতর্কভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ । অন্যদিকে, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর দায়ে 95 জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যা নিয়ে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে পুলিশ ।
ট্রিপল রাইডিংয়ের ঘটনায় ধরা পড়েছেন 88 জন। পুলিশের মতে, বাইকে অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে চলাচল শুধু বেআইনি নয়, অত্যন্ত বিপজ্জনকও । এছাড়াও বিভিন্ন অন্যান্য ট্র্যাফিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে 157 জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে ।
এক পুলিশ আধিকারিক জানান, "নববর্ষের দিনে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না-ঘটে, তার জন্যই আগে থেকে এই বিশেষ অভিযান পরিকল্পনা করা হয়েছিল । সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাই আমাদের প্রথম লক্ষ্য ।" তিনি আরও বলেন, ট্র্যাফিক আইন মানলে শুধু জরিমানা এড়ানোই নয়, নিজের ও অন্যের জীবনও সুরক্ষিত থাকে ।
পুলিশের এই অভিযানে শহরের বিভিন্ন এলাকায় যান চলাচল তুলনামূলকভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল । অনেক জায়গায় চেকপোস্ট বসিয়ে গাড়ি থামিয়ে কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয় এবং সন্দেহজনক আচরণ লক্ষ্য করলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হয় ।
নববর্ষের প্রথম দিনে পুলিশের এই সক্রিয় ভূমিকায় শহরবাসীর একাংশ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন । তাঁদের মতে, নিয়মিত এই ধরনের অভিযান চললে দুর্ঘটনা কমবে এবং শহরের রাস্তায় শৃঙ্খলা আরও মজবুত হবে । পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দিনগুলিতেও এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে । বিশেষ করে উৎসবের মরশুমে ট্র্যাফিক আইন মানা এবং নিরাপদে চলাচলের বিষয়ে সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন করাই পুলিশের প্রধান লক্ষ্য ।