ETV Bharat / state

খাতায়-কলমে 12 সন্তান ! প্রতিবেশীকে বাবা-মা দেখিয়ে 'ভুয়ো' ভোটার কার্ড 7 জনের

16 বছর আগে মারা গিয়েছেন ব্যক্তি ৷ অভিযোগ, ওই ব্যক্তি এবং তাঁর স্ত্রীর নাম ব্যবহার করে ভোটার কার্ড তৈরি করেছেন গ্রামের সাতজন ৷

fake voter card
কাকদ্বীপের শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 21, 2025 at 5:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কাকদ্বীপ, 21 ডিসেম্বর: মৃত ব্যক্তি ও তাঁর স্ত্রীকে বাবা-মা হিসেবে দেখিয়ে ভোটার কার্ড তৈরির অভিযোগ উঠেছে সাতজনের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার কাকদ্বীপের শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতের 110 নম্বর বুথে ৷ এনুমারেশন ফর্মের তথ্য যাচাইয়ের সময় প্রকাশ্যে আসে বিষয়টি ৷ আর এই ঘটনা জানাজানি হতেই ওই পঞ্চায়েত জুড়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় 16 বছর আগে মৃত্যু হয়েছে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতের 110 নম্বর বুথের বাসিন্দা ভগীরথ দাসের । বর্তমান তাঁর পরিবারে স্ত্রী, দুই ছেলে ও তিন মেয়ে রয়েছে । ভগীরথ দাসের তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে । বর্তমান ভগীরথের স্ত্রী ও দুই ছেলে বাড়িতে থাকেন ৷ এসআইআর-এর জন্য পরিবারের সবাই এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করে বিএলও-র কাছে জমা দিয়েছেন । আর সব ফর্ম জমা হওয়ার পরই সেটি যাচাইয়ের সময় ধরা পড়ে, খাতায়-কলমে এখন ভগীরথ দাস ও তাঁর স্ত্রী 12 জন সন্তানের বাবা-মা । ভগীরথ দাসের এপিক নম্বর ব্যবহার করে আরও সাতটি ভোটার কার্ড তৈরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ ।

গ্রামবাসীকে বাবা-মা দেখিয়ে 'ভুয়ো' ভোটার কার্ড 7 জনের (নিজস্ব ভিডিয়ো)

ভগীরথের স্ত্রী কুন্তী দাস বলেন, "শুনেছি স্বামী ও আমার নাম ব্যবহার করে আরও সাতটি ভোটার কার্ড করা হয়েছে । কিন্তু আমার দুই ছেলে ও তিন মেয়ে । আর কোনও সন্তান নেই । শুনেছি যারা আমার স্বামীর নাম ব্যবহার করেছে তাদের বাবার নামও ভগীরথ দাস ৷ ওর নাম নিয়ে এই কাজ করেছে ৷ আশেপাশে থাকে ওরা ৷ ওরা আমার কাছে এসে বলেছে আপনি বলবেন আমরা আপনার ছেলে ৷ কিন্তু আমি যা সত্যি সেই তথ্য বিএলওকে দিয়েছি ৷ আমার স্বামী 16 বছর হয়ে গেল মারা গিয়েছে ৷ আমার পাঁচ সন্তানের কথা বিএলও-কে একটি ঘোষণাপত্র দিয়ে জানিয়েছি ।"

110 নম্বর বুথের বিএলও বিশ্বজিৎ মাইতি বলেন, "11 তারিখ এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল ৷ ওই দিন সকালের দিকে অ্যাপ আপডেট করতে একটা নয়া অপশন আসে ৷ তাতে আমার কাছে 275টি নাম ছিল ৷ যাঁদের ফর্মে সাতরকমের সমস্যা ছিল ৷ যাঁদের মধ্যে 70-72 জনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছিল ৷ ওইগুলো ভেরিফিকেশন করতে গিয়ে দেখি, ভগীরথ দাস ও কুন্তী দাসকে বাবা ও মা দেখিয়ে নয়টি এনুমারেশন ফর্ম জমা করা হয়েছিল ।"

fake voter card
ভোটার তালিকা (ছবি সূত্র-নির্বাচন কমিশন)

তিনি আরও বলেন, "সব ফর্মগুলিতে একই এপিক নম্বর ব্যবহার করা হয় । কিন্তু সেখানে বয়সের গরমিল ছিল । ওই পরিবারের বিরুদ্ধে আগেই একটা অভিযোগ পেয়েছিলাম ৷ তাই ওই বয়সের গরমিল পাওয়ার পরই বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করি । প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ভগীরথ দাসের তিন মেয়ে ও দুই ছেলে রয়েছে । তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে ৷ তারা অন্য জায়গায় থাকে ৷ আর ভগীরথ দাসের দুই ছেলে ওই পার্টে আছে ৷ কিন্তু বাকি সাতজন তাঁদের সন্তান নয় । ভগীরথ ও কুন্তী দাসকে বাবা-মা দেখিয়ে ভোটার কার্ড করেছে ওই সাতজন ৷ ভগীরথ দাসের বাড়ি গিয়ে তাঁর স্ত্রী কুন্তী দাসের থেকে ঘোষণাপত্র নিই ৷ এরপর সেই রিপোর্ট কমিশনের কাছে জমা করি ।"

কাকদ্বীপের মহকুমা শাসক প্রীতম সাহা বলেন, "নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী ওই সাতজনকে হেয়ারিংয়ে ডাকা হবে । সেখানে সব নথিপত্র দেখার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে ।"

মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার বলেন, "কাকদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্রে যে ঘটনা ঘটেছে তার তদন্ত ইতিমধ্যে শুরু করা হয়েছে । কীভাবে মৃত একজনের ভোটার কার্ডের এপিক নম্বর ব্যবহার করে এসআইআর-এর ফর্ম ফিল-আপ করেছে ওই ব্যক্তিরা সে বিষয়েও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের হেয়ারিংয়ে ডাকা হয়েছে ৷ মহকুমা শাসক সম্পূর্ণ বিষয়টি তদারকি করছেন । অভিযুক্তরা দোষী সাব্যস্ত হলে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার জন্য আমরা দাবি জানিয়েছি ।"

কাকদ্বীপের বিজেপি নেতা কৌশিক দাস বলেন, "বাংলাদেশিরা কাকদ্বীপে এসে তৃণমূলের নেতাদের টাকা দিয়ে নিজেদের নাম ভোটার তালিকায় তুলেছে । এসআইআর শুরু হতে কাকদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্রে এতদিন শস্যের মধ্যে যে ভুতুড়ে ভোটার লুকিয়ে ছিল তা বেরিয়ে আসছে । কীভাবে মৃত ব্যক্তির ভোটার কার্ডের এপিক নম্বর ব্যবহার করা হয়েছিল, কোন নেতার অঙ্গুলিহেলনে এই কাজ করা হয়েছে, সম্পূর্ণ বিষয়ে আমরা তদন্ত চাই । শুধুমাত্র অভিযুক্তদের শাস্তি দিলে হবে না ৷ অভিযুক্তদের যারা সাহায্য করেছিল সেই সকল নেতাদের এবং আধিকারিকদের শাস্তি দিতে হবে ।"

TAGGED:

SIR
VOTER CARD
ভোটার কার্ড
এসআইআর
FAKE VOTER CARD

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.