উধাও 13টি ময়ূর, একাধিক বিদেশি পাখির মৃত্যু ! পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার সুপারভাইজার

উধাও 13টি ময়ূর, একাধিক বিদেশি পাখির মৃত্যু ! পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার সুপারভাইজার
অভিযোগ, উদ্যানে রাখা বেশ কিছু দেশি-বিদেশি পাখির হিসাব মিলছে না । বেশ কয়েকটি ময়ূর মারা গিয়েছে । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই একাধিক প্রশ্ন উঠছে ।
Published : July 30, 2026 at 12:24 PM IST
বারুইপুর, 30 জুলাই: উদ্যানে খোঁজ মিলছে না 13টি ময়ূর-সহ একাধিক দেশি-বিদেশি পাখির ৷ পাশাপাশি বেশ কয়েকটি পাখির মৃত্যুর অভিযোগে উদ্যানের সুপারভাইজার পল্লব ভারতীকে গ্রেফতার করল বারুইপুর থানার পুলিশ । বুধবার দুপুরে তাঁকে প্রথমে আটক করা হয় এবং রাতে জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার হন পল্লব ৷ একইসঙ্গে বন দফতরের পক্ষ থেকেও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ।
পুলিশ জানিয়েছে, কলকাতা থেকে প্রায় 31 কিলোমিটার দূরে বারুইপুরের আদি গঙ্গার তীরে অবস্থিত 'আরণ্যক বনভোজন উদ্যান'-এ এই ময়ূরগুলির পাশাপাশি কচ্ছপ, টিয়া এবং অন্যান্য বিদেশি প্রজাতির প্রাণী রাখা হয়েছিল । বর্তমানে ওই বাগানে একটি ময়ূরও অবশিষ্ট নেই । অভিযোগকারীদের দাবি, কচ্ছপ ও অন্যান্য পাখিগুলিকেও সরিয়ে ফেলা হয়েছে এবং সম্ভবত সেগুলিকে অবৈধভাবে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে ৷
বুধবার গভীর রাতে পল্লব ভারতীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বৈষ্ণবপাড়ার বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায় বারুইপুর থানার পুলিশ । তল্লাশিকে কেন্দ্র করে বাড়ির সামনে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা । নিরাপত্তার স্বার্থে মোতায়েন করা হয় প্রচুর পুলিশ বাহিনী । জানা গিয়েছে, তল্লাশির সময় পল্লব ভারতীর স্ত্রী ও ছেলেকেও বাড়িতে আনা হয়েছিল ।
পুলিশ সূত্রে খবর, বারুইপুর পুরসভার সাফাই বিভাগের সুপারভাইজার পল্লব ভারতীর তিনতলা প্রাসাদোপম বাড়ির প্রায় প্রতিটি ঘরেই তল্লাশি চালানো হয় । বাড়ির বাইরে থেকে বেশ কিছু ময়ূরের পালক উদ্ধার হয়েছে বলে তদন্তকারীদের দাবি । এছাড়াও আফ্রিকান টিয়া ও কাকাতুয়া জাতীয় বিদেশি পাখির হদিশ মিলেছে বলে খবর । বাড়ির ভিতরে একটি বাক্স থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিল এবং কয়েকটি চেকবই উদ্ধার করা হয় । তদন্তের স্বার্থে সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ।
উদ্ধার হওয়া নথিপত্র ও চেকবইয়ের সঙ্গে আরণ্যক বনভোজন উদ্যানের আর্থিক লেনদেন বা পাখি সংক্রান্ত কোনও কারবারের যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷ বৈষ্ণবপাড়ার বাড়ি ছাড়াও, পল্লব ভারতীর সঙ্গে যুক্ত আরও একটি জায়গাতেও তল্লাশি চালানো হয় । আদিগঙ্গার পাশে আরণ্যক বনভোজন উদ্যান লাগোয়া তাঁর 'চায়ে ক্যাফে' নামের রেস্তোরাতেও অভিযান চালায় পুলিশ । সেখান থেকে একাধিক রেজিস্টার ও খাতা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
কারা আসতেন, তাঁদের সঙ্গে কোনও আর্থিক লেনদেনের তথ্য রয়েছে কি না, কিংবা পাখি কেনাবেচা বা পাচার সংক্রান্ত কোনও তথ্য নথিভুক্ত রয়েছে কি না, তা যাচাই করা হচ্ছে ওই রেজিস্টারগুলি থেকে । এরপর পল্লব ভারতীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ঢাকুরিয়ার একটি ফ্ল্যাটেও তল্লাশি চালায় পুলিশ । বুধবার রাতেই একাধিক জায়গায় অভিযান চালিয়ে নথি, রেজিস্টার ও পাখি-সংক্রান্ত বিভিন্ন সামগ্রী সংগ্রহ করেছেন তদন্তকারীরা ।
ময়ূরের মৃত্যু প্রসঙ্গে উদ্যানের কর্মী গোপাল সর্দার বলেন, "দশটা ময়ূর মারা গিয়েছে । খাবার দিয়ে চলে গিয়েছিলাম । সকালে এসে দেখি মরে পড়ে আছে । একদিন চারটে, একদিন দুটো ময়ূর মারা গিয়েছে ।" তাঁর এই বক্তব্যে মৃত ময়ূরের সংখ্যা নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে ।
খাঁচাগুলি খালি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় এক বিজেপি নেতা বারুইপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । তারপরই অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতীশ বিশ্বাসের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল তদন্ত শুরু করেছে এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে আটক করে । তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসাবাদের সময় দাবি করেছে যে, একটি ময়ূর মারা গিয়েছিল এবং সেটিকে ওই চত্বরের ভেতরেই মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল ।
এই বিষয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতীশ বিশ্বাস বলেন, "অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজনকে আটক করা হয়েছিল । তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তল্লাশি অভিযান চালানোর পর ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে ।"
তবে পুলিশ খতিয়ে দেখছে কেন জাতীয় পাখির মৃত্যুর খবর বন দফতরকে জানানো হয়নি এবং কেন বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনের নিয়মকানুন মেনে চলা হয়নি । অভিযোগ উঠেছে যে, এই নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার পিছনে বন্যপ্রাণী পাচারকারী কোনও সংঘবদ্ধ চক্রের হাত থাকতে পারে ।
অন্যদিকে, বারুইপুর পশ্চিম 1 নম্বর বিজেপি মণ্ডল সভাপতি গৌতম চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, "তৃণমূল পশু চোর । একটা বেআইনি পশু চক্র কাজ করছে । কাউন্সিলররা চালাত এটা । এখানে 13টা ময়ূর ছিল । রাতারাতি গায়েব হয়ে গেল । পুরসভা বলছে, বাজ পড়ে মারা গিয়েছে ।"
এখন তদন্তকারীদের মূল নজর আরণ্যক বনভোজন উদ্যানে থাকা পাখিদের প্রকৃত সংখ্যা, তাদের রক্ষণাবেক্ষণের নথি এবং নিখোঁজ পাখিদের গতিপথের দিকে । 13টি ময়ূর-সহ যে পাখিগুলির হদিশ মিলছে না, সেগুলি কোথায় গেল, কোনও পাখি বিক্রি করা হয়েছিল কি না, অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল কি না অথবা এর পিছনে কোনও পাচারচক্র সক্রিয় ছিল কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে ।